Деньги за океаном: ЦБ верит в Америку

Больше всего активов Банк России вкладывает в государственные ценные бумаги иностранных эмитентов. На 1 января 2018 года они составили 51,3%. Об этом говорится в годовом отчете Банка России за 2017 год, размещенном на сайте ЦБ.

При этом активнее всего ЦБ покупает долговые обязательства казначейства США. За прошедший год они выросли с 26,7% до 29,9% от активов ЦБ.

Также активно вкладывал ЦБ в государственные долговые обязательства Франции, Германии, Соединенного Королевства, Канады. При этом вложения в долговые обязательства Германии снизились с 16% до 13,6%, Франции — с 15,6% до 10,1%. Меньше активов ЦБ теперь размещено и в межгосударственных организациях. В прошлом году они составляли 4,3%, на 1 января 2018 года — 3,9%.

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За прошедший год ЦБ нарастил вложения в бумаги Соединенного Королевства (с 5,2% до 7,2%) и Канады (с 2,3 до 2,8%).

В итоге оказалось, что активы ЦБ в долларах США составили 45,8%, в евро — 21,7%, в фунтах стерлингах — 8,3%, в прочих валютах – 7%.

Год назад активы ЦБ в американской валюте составляли 40,4%, а в евро — 32,2%.

Судя по отчету, Центробанк за прошедший год больше стал вкладывать в золото. Если на 1 января прошлого года такие вложения составляли 15,1% от активов Банка России, то на 1 января 2018 года — 17,2%.

Как сообщает Центробанк, основными факторами роста активов в золоте стала «покупка золота у российских кредитных организаций и его переоценка в долларовом выражении».

За 2017 год активы Банка России в золоте увеличились на 220 тонн, и на конец года их объем составил 1808 тонн.

Депозиты с иностранными контрагентами и остатки на счетах иностранных корреспондентов выросли за год с 16,8% до 18,2%. При этом негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов в активах ЦБ увеличились с 8,2% до 8,5%.

В целом на конец 2017 года объем активов ЦБ в иностранных валютах и золоте составил $437,8 млрд, из них $354,2 млрд — валютные активы, относящиеся к международным резервам, $8,3 млрд — прочие валютные активы, и $75,3 млрд — золото, пишет Банк России.

Эксперты по-разному относятся к политике ЦБ по размещению активов. «Задача резервов — покрытие потребностей в импорте, и поэтому их структура ориентируется на структуру оплаты импорта, где существенную долю имеет доллар», — поясняет главный экономист БКС Глобал Маркетс Владимир Тихомиров.

По словам аналитика «Алор Брокер» Евгения Корюхина, госбумаги США на мировом рынке сейчас выглядят наиболее стабильными инструментами для долгосрочных инвестиций. У американских гособлигаций есть весомые преимущества: они ликвидны, низковолатильны и под них можно привлекать деньги с низким дисконтом.

Кроме того, отказ от таких вложений приведет к понижению инвестиционного рейтинга России и проблемам с обеспечением экспортно-импортных сделок, отмечал ранее руководитель практики управления рисками ФБК Grant Thornton Роман Кенигсберг.

Кроме того, доходность облигаций США за последнее время только выросла. Так, из-за ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США и инфляционных ожиданий доходность 10-летних казначейских облигаций США недавно превысила психологически важный уровень в 3%.

Если вкладывать не в американские облигации, то имеет смысл делать это в бумаги некоторых государств ЕС, поскольку сверхмягкая политика ЕЦБ не дает возможности получить высокую доходность, отмечает Корюхин.

«Развивающиеся страны также совсем не та гавань, куда следует вкладываться, достаточно вспомнить ситуацию с украинским госдолгом и нежеланием нового правительства по нему расплачиваться. Соответственно, бумаги США — это неплохой выбор для размещения активов ЦБ, а учитывая тот факт, что ЦБ формально не входит в систему органов госвласти, то операции с бумагами США сопровождаются наименьшими рисками»,

— добавляет он.

Напомним, Россия в конце 2013 года купила украинские облигации на $3 млрд, но новые власти Украины отказались платить по этому долгу, назвав его «взяткой» Виктору Януковичу, который был президентом на момент выпуска бондов. Россия выиграла этот спор в международном суде, но деньги до сих пор получить не может. В ближайшее время намечено рассмотрение апелляции в Высоком суде Лондона.

Впрочем, риски наращивания вложений ЦБ в бумаги США, учитывая нынешние отношения между нашими странами, все же есть, признают аналитики. Прецеденты, когда бы арестовывались активы центробанков, существуют.

Так, в прошлом году Bank of New York Mellon добровольно согласился заморозить $22,6 млрд, находящиеся у него на кастодиальном хранении в интересах Национального банка Казахстана, по иску компаний молдавского бизнесмена Анатоли Стати. Как сообщало агентство Reuters, заморожены средства Национального фонда Казахстана.

Впрочем, как объяснял Роман Кенигсберг, Банк России, скорее всего, учитывает эти риски и пытается их минимизировать. В частности, повышенную защиту от риска ареста дают вложения в золото и обременение активов в качестве залогов.

При этом эксперты считают, что ЦБ уже и так сильно нарастил вложения в золото. «Объем резервов в золоте, который сформировался у России, сейчас является предельным уровнем, нет смысла его наращивать, поскольку золото хоть и традиционный вид инвестирования, но не может гарантировать стабильно высокий приток доходов, это скорее консервативный вариант», — говорит Корюхин.

Доля золота в резервах России в последнее время постоянно растет, но ликвидность этого рынка низкая, и ЦБ нужно это учитывать, соглашается Тихомиров.