Сделки не будет: катарцы приберегут акции «Роснефти»

Консорциум швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара QIA отменил сделку по продаже частной китайской компании CEFC 14,16% акций «Роснефти».

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«Консорциум сегодня направил уведомление в CEFC о расторжении этого соглашения в соответствии с его условиями, и, соответственно, планируемая продажа не состоится», — говорится в сообщении Glencore. Причина такого решения не уточняется.

Сам консорциум стороны приняли решение аннулировать — он создавался в декабре 2016 года специально под приобретение 19,5% акций «Роснефти». Таким образом, по соглашению между Glencore и QIA, с 7 мая 18,93% акций «Роснефти» перейдет во владение QIA, 0,57% акций останутся у Glencore. Раздел был произведен пропорционально доле изначально совершенных инвестиций. При этом 14,16% пакета акций «Роснефти» будут переданы в 100% дочернюю компанию QIA.

В «Роснефти» заявили «Газете.Ru», что компания не имеет отношения к изменению холдинговой структуры консорциума Glencore-QIA.

«Но в то же время «Роснефть» поддерживает решение своих акционеров о переходе на прямое владение акциями, динамика стоимости которых (с 15-процентным ростом в долларовом выражении) показала эффективность вложений Glencore и QIA в рамках недавней приватизационной сделки», — сказал представитель компании.

«Роснефть» продолжит активную работу по реализации проектов на ключевых рынках присутствия, и китайский рынок был, есть и будет стратегическим для развития бизнеса компании. Вместе с этим мы уверены, что прямое участие QIA в капитале компании уже в ближайшее время приведет к новым взаимовыгодным двусторонним и международным проектам с нашими катарским партнерами», — заверил он.

У партнеров из Катара может не возникнуть особого желания продавать свой пакет и в то же время не будет возможности использовать его как инструмент существенного влияния, во всяком случае, до тех самых пор, пока совместное развитие нефтеносных районов может быть выгоднее и перспективнее прорыва на европейский рынок природного газа для любой из стран Персидского залива, полагает директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ» Михаил Крылов.

19,5% акций «Роснефти» консорциум QIA и Glencore купил в ходе приватизационной сделки в 2016 году за 692 млрд руб. В январе 2017 года президент России Владимир Путин встретился с главным исполнительным директором Glencore Айваном Глайзенбергом и исполнительным директором QIA, членом королевской семьи Катара Абдуллой бин аль-Тани. Спустя несколько месяцев оба были награждены российскими орденами «Дружбы».

Осенью было объявлено о намерении продать 14,16% акций из этого пакета китайской CEFC за $9,1 млрд. Предполагалось, что после закрытия сделки у Glencore останется 0,5% акций «Роснефти», у QIA — 4,7%. В «Роснефти» ожидали этой сделки, которая должна была завершить формирование акционерной структуры компании и «дать возможность получения синергии от сотрудничества».

Однако начались проблемы у самой CEFC. Сначала сделка была перенесена с конца 2017 года на середину 2018-го из-за проблем с привлечением финансирования покупателем. В марте телекомпания CNBS сообщила, что руководителя китайской компании Е Цзяньмина подозревают в экономических преступлениях, позже его посадили под домашний арест. 2 марта появилась информация о том, что CEFC передана под внешнее управление.

Сама компания не смогла закрыть несколько сделок в Китае и за рубежом и начала распродавать активы и имущество. Не смогла компания провести и первый транш консорциуму за акции «Роснефти» — 20% от сделки ($1,8 млрд) китайская сторона должна была перевести продавцам еще до начала апреля. Накануне Reuters сообщил, что компания уже два месяца не платит своим сотрудникам зарплату. А в это время банк развития Китая (China Development Bank) совместно с аудиторской компанией Shanghai Lixin занимался изучением финансовых документов CEFC.

В целом, учитывая неспособность компании CEFC закрыть такую масштабную сделку, отказ от нее не выглядит политической волей российской стороны, как могло бы показаться, если бы сделка была прервана без видимых причин, отмечает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

Сотрудничество Китайской национальной нефтегазовой компанией CNPC и «Роснефти» и все планируемые и действующие договоренности вряд ли пострадают из-за такого поворота событий, Китай продолжает активно наращивать потребление нефти из РФ, и на долгосрочные контракты данная новость повлиять никак не сможет, полагает эксперт.

Учитывая, как в Китае относятся к нарушителям закона и экономическим преступникам, возможно, в будущем появится официальное заявление КНР. В нем китайские власти выразят солидарность в том, что сделка не состоялась, ведь в случае ее реализации это потянуло бы за собой большие проблемы, если бы компания не смогла рассчитаться по счетам в процессе. Это могло повлечь за собой множество негативных новостей, что отрицательно сказалось бы на экономике самого Китая, уверен Жарский.

Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК TeleTrade, считает, что сейчас очень вероятно, что данный пакет вообще не будет продан в обозримом будущем. Для самой «Роснефти» такая ситуация может обернуться в плюс, «ведь если пакет не продаётся, у акционеров появляется больше стимулов получать доход от управления им».

«Основная часть принадлежит катарскому нефтяному фонду, который обладает обширными производственными и финансовыми возможностями. Поэтому «Роснефть» надеется на расширение инвестиционного и проектного сотрудничества с ним, что было бы весьма кстати, с учётом и возможных последствий санкций», - считает аналитик.