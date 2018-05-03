Кудрину нашли должность: экс-министр вернется во власть

Экс-министру финансов Алексею Кудрину прочат назначение в администрацию президента на пост спецпредставителя по связям с США и Евросоюзом. В четверг об этом сообщил осведомленный источник Financial Times.

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«Наиболее вероятный сценарий состоит в том, что Кудрин получит должность в президентской администрации. Что-то вроде представитель президента по вопросам международного экономического сотрудничества», — заявил FT источник в правительстве. Представитель Кудрина в четверг отказался комментировать «Газете.Ru» любые слухи.

Последние полгода из Кремля и Белого дома приходили слухи о возможном назначении Алексея Кудрина премьер-министром или вице-премьером по стратегическому развитию.

С апреля 2016 года, когда Алексей Кудрин, возглавил фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР), его деятельность больше подходила для подготовки замены премьер-министра Дмитрия Медведева в начале нового срока президентства Владимира Путина. Он готовил стратегию развития страны на предстоящую шестилетку и до 2035 года.

Свои предложения главе государства также представляли правительство РФ и Столыпинский клуб бизнес-омбудсмена Бориса Титова. О содержании программы правительства, переданной Дмитрием Медведевым Владимиру Путину еще в середине 2017 года, ничего не известно. Титов проводил открытые обсуждения своей программы и устраивал большую ее презентацию. В октябре 2017 года он отдал президенту несколько сот страниц «Стратегии роста».

ЦСР обнародовал свой вариант стратегии 2018-2024 только 28 апреля этого года. Алексей Кудрин не скрывает, что ему наиболее интересна реформа госуправления. Стратегия будет исполнена только в том случае, если будет реализован конкретный план трансформации госуправления. Этот тезис включен в первую часть преамбулы «кудринского» документа.

Он предлагает снизить расходы на госаппарат вдвое – с 2,5% в общем объеме бюджетных расходов до 1,74%. За шесть лет число чиновников должно сократиться на треть. Кроме того, 80% чиновников по подсчетам ЦСР занимаются лишь оперативным решением проблем, игнорируя стратегическое развитие.

Эксперты предлагали изменить структуру госпрограмм, повысить ответственность министров за выполнение стратегических приоритетов, ускорить цифровизацию процессов в госаппарате.

Предлагается и создать «административный трибунал» — центральный орган по дерегулированию для устранения административных барьеров. Для управления административной реформой предлагается создать Центр эффективности госуправления, «который будет нацелен на внедрение лучших практик управления».

Именно вопросы реформирования правительства обсуждались во время встречи премьер-министра Дмитрия Медведева с Алексеем Кудриным в апреле этого года. Это была одна из редких встреч двух политиков. До этого отношения Дмитрия Медведева и Алексея Кудрина считались прохладными.

Дело в том, что Алексей Кудрин публично отказался работать с Дмитрием Медведевым в 2011 году. Тогда еще президент Медведев утвердил программу перевооружения армии стоимостью более 20 трлн руб. А Алексей Кудрин, работая в то время в должности министра финансов и вице-премьера, отказался финансировать ВПК в таких размерах. В разгар конфликта источники в правительстве приписывают Дмитрию Медведеву фразу: «Сейчас послушаем Кудрина, сделаем все по-своему».

В своей стратегии Кудрин предлагает провести бюджетный маневр: увеличивать расходы на образование - с 3,5% до 4,4% ВВП, на здравоохранение - с 3,1% до 4,0% ВВП и на инфраструктуру - с 2,5% до 3,0% ВВП. Другое предложение трансформировать управление госкомпаниями через вновь созданный Центр трансформации госкорпораций.

Все источники слухов перед выборами президента 2018 года исходили из варианта, что Дмитрий Медведев сохранит пост премьер-министра. В этом случае Алексею Кудрину могла бы была предложена должность одного из уходящих вице-премьеров.

Главе ЦСР источники отводили роль ответственного за реализацию наиболее непопулярных решений, обсуждавшихся в последние годы. Речь идет, прежде всего, о пенсионной реформе предусматривающей повышение пенсионного возраста до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин и связанного с ним налогового маневра.

Назначение же Алексея Кудрина в администрацию президента будет означать для него, что весь последний год он готовился к одному, а станет специалистом по делам США и Евросоюза. Коллега политика по Комитету гражданских инициатив Евгений Гондмахер объяснил FT возможность включение Кудрина в администрацию знаком о готовности к некоей программе перемен, в том числе во внешней политике.

Он уверен, что Кудрин сейчас единственный представитель российской верхушки, которому на Западе в определенной степени доверяют и с которым станут разговаривать. Но для самого Алексея Кудрина такая развязка устранит конфликтные пересечения с Дмитрием Медведевым, если последний вновь будет переназначен премьер-министром.