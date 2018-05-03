Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина

В преддверии инаугурации Владимира Путина на российских фондовых площадках царит умеренный оптимизм. Инвесторы, по словам аналитиков, опрошенных «Газетой.Ru», заранее приготовились к непростой неделе и в пятницу, 4 мая, торги на рынки прошли довольно спокойно.

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Московская биржа закрыла торговую сессию в плюсе, индекс Мосбиржи вырос на 0,68%, индекс РТС прибавил 1,63%. Рубль укрепился: к концу воскресенья доллар стоил 62,5 руб., евро - 74,8 руб.

После апрельских испытаний новой порцией американских санкций, геополитической напряженностью и высокой волатильностью, рынки пришли в себя, и практически все основные котировки вернулись в привычный диапазон. Исключение – рубль, который так и не вернулся к прежним значениям.

Рубль вошёл естественным путём после всех потрясений в более высокий валютный коридор от 60,5 до 64,5 руб. за доллар, отмечает шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв.

После полудня 7 мая Владимир Путин в четвертый раз примет присягу в качестве президента РФ. По закону, вступление в должность избранного глав государства влечет за собой отставку действующего правительства.

Ожидается, что в тот же день в течение нескольких часов после торжественного мероприятия Владимир Путин внесет на утверждение Госдумы кандидатуру следующего премьер-министра.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин говорил, что утвердить его кандидатуру депутаты могут уже на заседании 8 мая, после чего у нового премьера будет две недели на формирование своего кабмина.

Аналитики считают, что реакция рынка на новые назначения, скорее всего, будет весьма сдержанной, хотя и не исключают потрясений, зная умение Владимира Путина принимать неожиданные решения.

«Российский фондовый рынок давно ничего не ждёт от правительства страны, а реагирует только по факту, чаще всего обвалом котировок. Так будет и сейчас», - полагает генеральный директор ICBF Антон Махновский.

Политологи практически в один голос пророчат сохранение на посту премьера Дмитрия Медведева. В пользу этого говорят и уверенный тон недавнего интервью «России24» самого премьера, и назначение его ответственным за исполнение последних важных поручений (например, после совещания по газомоторному топливу 2 мая), и в целом позитивная оценка его работы главой государства.

Сохранение Медведева на посту премьера можно считать позитивом для рынков, которые по своей природе любят сохранение прежних правил игры, прежнего соотношения сдержек и противовесов,

отмечает генеральный директор ИК «Харитонов Капитал» Максим Харитонов.

Из персоналий, по его словам, оптимизма рынкам может добавить сохранение на посту министра иностранных дел Сергей Лаврова и возвращение в правительство главы ЦСР Алексея Кудрина.

Кудрин — это человек, которого воспринимают как прогрессивного экономиста, способного, кроме этого, договариваться с западными странами, вести с ними диалог. Необходимость возобновления этого диалога сейчас, после множества взаимных санкций и обвинений между Россией и развитыми странами, очевидна, и для рынков было бы хорошо, если бы руководитель ЦСР снова оказался бы в составе правительства, рассуждает Харитонов. Если это произойдет, уверен эксперт, можно ожидать роста индекса Мосбиржи на 3-4% и укрепление рубля.

Сейчас определяющее влияние на рынок и настроения инвесторов оказывают внешние факторы – геополитика (включая санкции) и цены на нефть, напоминает главный экономист «БКС Глобал Маркетс» Владимир Тихомиров.

И это, кстати, заставляет некоторых экспертов оценивать перестановки в правительстве и с точки зрения западных чиновников.

Возможно, будут сделаны кадровые перестановки с целью вывести из-под санкций некоторых чиновников, но на это могут отреагировать и за океаном, и мы получим новую порцию санкций или новые списки,

предупреждает Махновский.

Нужно понимать также, что важен не только состав нового правительства, но и то, какие задачи ему придется решать, например, реформирование пенсионной системы.

Как только будет повышен пенсионный возраст, это может свести на нет весь предыдущий оптимизм рынков, а ведь повышение пенсионного возраста почти неизбежно при текущем строении экономики, уровне жизни, производительности труда и дефиците Пенсионного Фонда, уверен Харитонов.

В краткосрочном периоде реакция рынков будет значимой, только если перестановки в правительстве скажут о принципиальном изменении в подходе к кадровому составу правительства с целью проведения экономических реформ, подчеркивает Махновский.

Тихомиров также считает, что многое будет зависеть от самих назначений и выбранной повестки реформ.

«Больших перемен в политике после инаугурации рынок не ожидает, поэтому в случае прихода в правительство либералов и молодых профессионалов реакция однозначно будет позитивной», - говорит он.

Что касается курса рубля, то здесь, по мнению аналитиков, в краткосрочной перспективе серьезных изменений ждать не стоит.

В любом случае, долгого влияния на рынки в России не способны сейчас оказать никакие кандидатуры в правительстве: рынки ставят на предсказуемость основного курса, а олицетворяет его исключительно президент Путин, а не конкретные члены его команды, говорит Пушкарев.