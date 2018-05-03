Налог для няни: три процента за выход из тени

Минфин предлагает ввести налог в России новый налог - так называемый налог на профессиональный доход, который коснется в первую очередь самозанятых граждан.

«Мы предлагаем для лица, которое не имеет наемных работников и получает доходы от реализации товаров, работ и услуг, за исключением каких-то не подпадающих под это режимов, сделать максимально простой и удобный режим уплаты налога по специальной ставке. Он будет называться, допустим, налог на профессиональный доход»,— сказал журналистам замминистра финансов Илья Трунин.

Ставка налога, по его словам, составит 3% для тех, кто оказывает услуги физическим лицам, и 6% — юридическим. Речь идет, в частности, о репетиторах, нянях, сиделках, домработницах.

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В пресс-службе Минэкономразвития напомнили, что «это ровно та концепция правового режима для самозанятых, которая была озвучена министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным 15 февраля на Российском инвестиционном форуме». Министр говорил об облегченной системе налогообложения на уровне 6% от выручки для самозанятых.

Данный подход обсуждался на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова. До настоящего времени велась его доработка, Минфин как ответственный за налоговую политику, законодательно оформил предложения, уточнили в Минэкономики.

Илья Трунин уточнил, что Минфин уже подготовил соответствующий законопроект и собирается опубликовать его в течение месяца, а сам новый режим может в качестве пилотного проекта в ряде регионов заработать уже с 2019 года.

В общем виде правовой статус самозанятых граждан был утвержден еще в июле 2017 года — к ним были отнесены граждане, которые оказывают услуги физическим лицам и при этом не регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП).

Согласно статистике Федеральной налоговой службы (ФНС), по состоянию на 1 апреля 2018 года на учет встали 1289 работников, оказывающих услуги физическим лицам. Преимущественно это няни, сиделки, репетиторы, помощники по хозяйству.

С января по апрель количество самозанятых, вставших на учет в ФНС, увеличилось всего на 350 человек.

В настоящее время они освобождены от налогов: в январе Минфин подготовил законопроект, продлевающий для данной категории работников налоговые каникулы до 31 декабря 2019 года. В начале апреля правительство РФ внесло его в Госдуму.

Теперь Минфин всерьез взялся за технологию уплаты налогов самозанятыми. Для удобства граждан ведомство предлагает разработать специальное мобильное приложение, с помощью которого работник может фиксировать свой доход и делать отчисления ФНС.

«Мы предлагаем разработать мобильное приложение, которое каждый сможет себе установить на планшет или смартфон, пройти биометрическую идентификацию, отражать каждый месяц там получаемые доходы и по установленной налоговый ставке уплачивать налог»,— пояснил Трунин. Данное приложение может заменить онлайн-кассы, а чтобы потребители услуг требовали чеки, им могут быть предоставлены «определенные бонусы».

«Можно будет предоставить налоговые вычеты, можно будет позволить условно копить баллы и за счет этих баллов погашать свои налоговые обязательства. Такая государственная программа лояльности», — отметил Трунин.

Кстати, если человек уже работает через ИП, то он сможет выбрать между новым налоговым режимом и, например, УСН. При этом работник сам определяет сумму, которую декларирует.

В экспертном сообществе скептически встретили идею Минфина. Бизнес-омбудсмен Борис Титов сомневается, что этот механизм будет способствовать выходу предпринимателей из тени.

«Непонятно, что побудит этих людей, до сих пор официально не регистрировавшихся, «выйти на свет», - уверен он. - Если люди до сих пор работали без регистрации, их не соблазнит никакое мобильное приложение. Их могут заинтересовать только приемлемые условия, в том числе и по деньгам».

Сам Титов ранее неоднократно предлагал ввести систему патентов для микробизнеса. «Мы предлагаем порядок, при котором за пять минут купил недорогой патент хоть на месяц, хоть на год - и работай спокойно. Не нужна сложная регистрация, не надо ни вставать на учет, ни сниматься с него. Учет заканчивается автоматически, с истечением патента», - отметил он.

В «Опоре России», представляющей интересы малого бизнеса, напротив, поддерживают инициативу Минфина. По словам главы организации Александра Калинина, у «Опоры» есть взаимопонимание по этому вопросу с Минфином и Минэкономразвития. Остаётся только убедить в востребованности такого решения Минтруд.

«В случае его утверждения не ограничиваются для самозанятых граждан виды деятельности, может быть установлена бессрочность уплаты налога», - сказал он.

Единственное, что важно решить, - уровень получаемого самозанятыми дохода, с которого будет уплачиваться налог. Вместо возможных 10 млн рублей необходимо установить планку в 20 млн рублей, добавил Калинин.

Чтобы предложенная Минфином мера заработала, важно принять такие условия для потенциальных и действующих самозанятых и всех предпринимателей, при которых вход в деятельность и выход из нее будут максимально облегченными. А «Опора России», как крупнейшее бизнес-объединение, в свою очередь, готова провести всю связанную с этим разъяснительную работу среди предпринимателей, добавил собеседник «Газеты.Ru».

Получить комментарий Минтруда оперативно не удалось.

Не стоит ждать быстрого эффекта от нововведения в случае принятия инициативы, полагает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Введение плоской шкалы НДФЛ привело к выводу доходов из тени, но процесс растянулся на десятилетие. Если государство хочет результат, то придется запастись терпением, уверен эксперт.

Государство видит «фрилансера» либо как индивидуального предпринимателя, либо как наемного сотрудника со всеми вытекающими - налоги, документооборот, финансовая дисциплина, где НДФЛ и социальные начисления составляют почти 40% от зарплаты. В последнее время появились биржи для фрилансеров, наподобие зарубежных, но они не снимают с исполнителей необходимости прояснения своего статуса. Хотя для фрилансера в большинстве случаев было бы приемлемым минимум налогов и документов, добавляет Ващенко.