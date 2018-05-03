Россия теряет деньги: десятки миллиардов ушли за границу

В четверг Банк России впервые обнародовал статистику, касающуюся оценки объема и структуры сомнительных операций банков. Она размещена на сайте регулятора. Под «сомнительными» ЦБ понимает операции, не имеющие явного экономического смысла и очевидных законных целей, проводимые для вывода активов из страны, уклонения от налогов, финансирования противозаконных проектов.

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При этом регулятор пообещал, что теперь будет регулярно обновлять оценку сомнительных операций «в целях улучшения информационного обеспечения поднадзорных организаций».

Кроме того, представители ЦБ собираются регулярно встречаться со своими поднадзорными и рассказывать о «новых схемах сомнительных операций» и «поведенческих моделях клиентов».

По статистике ЦБ, для вывода денег за границу в прошлом году чаще всего использовались операции авансирования импорта товаров. На них пришлось 24% (23 млрд руб.) от всего объема выведенных средств. Также популярностью пользуются переводы по сделкам с услугами (22% или 21 млрд рублей).

Деньги из России выводились в прошлом году за рубеж также через переводы по исполнительным документам через Федеральную службу судебных приставов (19 млрд руб.), переводы по сделкам с ценными бумагами и импорт товаров в рамках Таможенного союза (по 13 млрд руб.), а также через импорт товаров с использованием льготных режимов (3 млрд руб.) и иные схемы (4 млрд руб.).

В общей сложности, по подсчетам ЦБ, сомнительные операции помогли увести за границу в 2017 году 96 миллиардов рублей.

Сомнительные операции по обналичиванию денежных средств в прошлом году составили еще больше - 326 миллиардов рублей.

Чаще всего обналичка происходит через выдачу со счетов физлиц и счетов платёжных карт (47% или 152 миллиарда рублей) и выдачу на прочие цели и по платежным картам юрлиц (41% или 135 миллиардов рублей).

В структуре транзитных операций повышенного риска, которые предшествуют обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж и часто сопровождаются сменой оснований входящих и исходящих платежей, наибольшую долю занимает обналичивание денежных средств через счета и платежные карты физлиц - 38%.

Продажа денежной наличности торговыми компаниями составила 29% в структуре высокорисковых транзитных операций.

Оптимизация налогообложения происходит часто при закупках металлолома и ювелирных изделий и продаже денежной наличности туристическими компаниями, сообщает регулятор. Каждый из этих способ помогает увести по 11%.

Банк России давно пытается вести борьбу с сомнительными операциями банков. Как комментирует партнер юридической компании »Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, сейчас основной формой ответственности для банков за сомнительный операции является административный штраф за не соблюдение положений Федерального закона №115-ФЗ. В качестве наиболее строгой и радикальной санкции предусмотрен отзыв лицензии с последующей ликвидацией банка. Однако на практике эта мера применяется в исключительных случаях.

«Законодательство предусматривает также ответственность и для руководства банков за проведение таких операций. Применительно к самому выводу капиталов возможно привлечение менеджмента, в том числе и к уголовной ответственности по следующим статьям УК: по статье 172 за незаконную банковскую деятельность, по статье 174 за отмывание денежных средств и по статье 193 за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств», - отмечает юрист.

ЦБ в прошлом году более 10 раз накладывал на банки крупные штрафы, в том числе из топ-30, за проведение сомнительных операций. Общая сумма штрафов исчисляется миллиардами рублей, рассказывал недавно зампред Банка России Дмитрий Скобелкин. Штраф для банков, не соблюдающих законодательство и не исполняющих предписания регулятора, согласно действующему законодательству, составляет до 0,1% минимального уставного капитала (не более 1 млн руб.).

Банку России нынешние наказания кажутся чересчур мягкими. ЦБ совместно с Росфинмониторингом планируют усовершенствовать системы контроля сомнительный операций. По словам Скобелкина, «минимальный уставный капитал — это копейки, небольшие суммы», поэтому величина будущих штрафов, возможно, не будет к нему привязана. Поэтому, как отмечал зампред ЦБ, штрафы за сомнительные операции могут вырасти в десятки раз.

Чистка банковского сектора началась в ноябре 2012 года с кампании по массовому отзыву лицензий у дагестанских банков и продолжилась уже в федеральном масштабе с отзыва лицензии в ноябре 2013 года у «Мастер-Банка», напоминает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

За период «чистки» были отозваны лицензии у сотен банков, однако по-прежнему одной из основных причин отзыва лицензий является «нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Проще говоря, как выводили незаконным образом капитал за рубеж, так и продолжают выводить. Экспансия санкций ведёт к усилению вывода капитала за рубеж, поэтому не мудрено, что ЦБ все более пристально изучает каналы криминального вывода», - отмечает он.

По словам генерального директора компании «Мани Фанни» Александра Шустова, хотя ЦБ не опубликовал детальной разбивки, какая могла бы дать рынку гораздо больше информации по сомнительным операциям, информирование о таких данных дает определенный сигнал участникам финансового сектора о том, что следующим этапом в работе ЦБ будет выявление прозрачности этих операций и оценка участия в них банка.

Это приведет к тому, что часть банков ужесточит все перечисленные виды операций, а от чего-то и вовсе откажутся, предполагает эксперт.

Максим Осадчий в свою очередь считает, что «нелегальные операции будут смещаться в те банки, у которых лицензию никто и никогда не отберёт». Часть из них все же переместится за пределы банковского сектора - например, перспективным инструментом отмывания средств являются криптовалюты, добавляет он.