Уберстраховка: блокчейн против дорогих полисов

Российский стартап разработал платформу для страховщиков на базе технологии распределенных реестров. Инноваторы уверяют, что она позволит сделать отрасль более прозрачной, стимулировать рост страхового рынка и снизить стоимость полисов на 30-40%. Эксперты видят потенциал, но предупреждают – в России на законодательном уровне урегулированы еще не все вопросы.

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Как блокчейн меняет мир

Технология блоковой цепи, или блокчейн, появилась менее 10 лет назад – во всяком случае, массовая аудитория впервые услышала и заговорила о ней после выхода на рынок криптовалюты биткоин. Эта система имеет массу вариантов применения – как в интересах бизнеса, так и на государственном уровне.

В данный момент в России реализуются несколько крупных проектов в области упрощения процедуры получения патентов, контроля обеспечения льготников лекарствами, управления данными пенсионных счетов НПФ, внесения изменений в реестр сведений о столичной недвижимости и так далее.

Эксперты уверены, что блокчейн ожидает большое будущее и в сфере страхования. Исследователи KPMG, в частности, указывают, что технология распределенных реестров позволит страховщикам повысить эффективность работы, снизить затраты на обработку транзакций, повысить качество обслуживания клиентов, собирать более достоверные данные, вывести на новый уровень отношения между страховщиками и покупателями полисов, а также сделать бизнес более «прозрачным».

Блокчейн может уничтожить существующие бизнес-модели, полностью исключив из них посредников, то есть страховых агентов.

В сентябре 2017 года блокчейн-платформу для страхования морских перевозок запустили Microsoft, E&Y и крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk, а в России о таком проекте заявили грузоперевозчик «Деловые линии» и «Ренессанс Страхование». Правда, в данном случае речь шла скорее не о смене существующей бизнес-модели, а об использовании преимуществ и возможностей блокчейна для отдельных страховых продуктов.

Российский стартап против дорогих страховок

Российский страховой рынок, согласно исследованию «Эксперт РА», завершил 2017 год хуже ожиданий – без учета страхования жизни, находящегося на подъеме, страхование потеряло более 17 млрд рублей премии, падение взносов произошло в трех из пяти крупнейших его сегментов. Объем рынка составил 1,3 трлн рублей.

Возможно, обеспечить страховому рынку новый виток роста поможет компания Glass Cube – разработчик онлайн-платформы I-chain, прототип которой сейчас проходит тестирование, а в мае станет доступен широкой публике. Она соединит страховые компании, смежные бизнесы и потребителей по аналогии с тем, как Uber соединяет таксопарки, индивидуальных водителей и пассажиров.

Разработка прототипа I-chain заняла год, инвестиции составили 250 млн рублей, рассказал IT-партнер Glass Cube и автор идеи Сергей Чекрий. Стратегическим инвестором выступил владелец ГК «Фармацевт» Павел Прибылов. Одним из партнеров проекта стал бывший топ-менеджер структур Олега Дерипаски Андрей Петрушинин.

В ближайшее время компания рассчитывает привлечь до $200 млн от инвесторов – через венчурное финансирование и краудфандинговую компанию. Средства предполагается направить на разработку и запуск полноценной версии платформы, глобальную маркетинговую кампанию и приобретение страховых лицензий как в России, так и в других странах.

Проект, по словам его создателей, будет бесплатным для партнеров и клиентов. Планируемая комиссия — 0,5% от каждой транзакции, проведенной на платформе. Деньги пойдут на поддержание и развитие платформы. Компания рассчитывает работать по всему миру и приобретать на ключевых рынках страховые лицензии, чтобы дать возможность работать партнерам, не имеющим их. Страховые компании смогут подключаться к I-chain, создавать свои страховые продукты и продавать их потребителям, а желающие застраховаться получат возможность сделать это при помощи сайта, мобильного приложения, мессенджера и других каналов связи.

Предполагается, что на внутренней торговой площадке платформы предприниматели смогут предлагать страховым компаниям свои продукты и услуги, например, организовать колл-центр на определенном языке, провести экспертизу в узкой области или просто выступить аварийным комиссаром.

Как пояснил IT-партнер Glass Cube и автор идеи Сергей Чекрий, партнеры I-chain смогут пользоваться встроенным программным обеспечением, которое автоматизирует все основные процессы работы страховых компаний, начиная от хранения информации о клиентах и их «страховых» историй, обработки обращений, и заканчивая системой управления рисками на основе искусственного интеллекта. «Крупные компании тратят десятки и даже сотни миллионов рублей на создание собственного софта. Мы предлагаем бесплатно воспользоваться нашими готовыми продуктами, - это позволит партнерам экономить значительную часть своих операционных расходов», — сообщил Чекрий. Он также отметил, что финансовые партнеры платформы смогут инвестировать в пулы рисков с высокой доходностью, из которых осуществляются страховые выплаты.

Для регистрации всех сделок и транзакций на платформе будет использоваться блокчейн. «Это, с одной стороны, обеспечит абсолютную прозрачность и позволит избежать ситуаций, когда страховой случай произошел, а компания-страховщик отказывается платить. С другой стороны, это упростит борьбу с мошенничеством в страховании, на которую компании тратят много ресурсов», — полагают разработчики.

Исполнительный директор Glass Cube Юрий Мухин считает, что всё это в совокупности позволит снизить цену страховых продуктов для потребителей минимум на 30-40% и упростит взаимодействие клиентов со страховыми компаниями.

Тернистый путь инноваций

Эксперты в области рынка страхования и его участники испытывают к внедрению блокчейна на рынке осторожный оптимизм – развитию технологии могут помешать российские реалии.

«Потенциал у проекта есть, и довольно значительный. Динамика продаж через онлайн- каналы увеличивается. Но конкуренция с другими агрегаторами, а также с планируемым маркетплейсом ЦБ может оказаться довольно сильной. В то же время распространяться через такое приложение могут страховые продукты, не связанные с оценкой сложных рисков. Обычно это автокаско, страхование жилья, другого имущества граждан, страхование выезжающих за рубеж», — сообщила «Газете.Ru» руководитель управления страховых рейтингов Национального рейтингового агентства Татьяна Никитина.

Эксперт согласна и с тем, что платформа позволит снизить стоимость полисов, хотя и не так существенно, как обещают разработчики I-chain. «В целом полисы у других агрегаторов обходятся дешевле, но не на 40%. По нашей оценке, экономия обычно составляет около 15%», — отметила Никитина. Она также полагает, что создателям проекта предстоит преодолеть на пути к успеху некоторые трудности. «Привести к общему знаменателю разные технологии, разное программное обеспечение, используемое страховщиками, достаточно сложно. Кроме того, остаются проблемы мошеннических действий со стороны страхователей, оценки нестандартных рисков, использования персональных данных», — резюмирует специалист НРА.

На необходимость особого внимания к хранению персональных данных говорит и официальный представитель компании «АльфаСтрахование» Юрий Нехайчук. Его опасения разделяет руководитель направления решений для страхового сектора SAS Россия/СНГ Степан Ванин. «Да, на страховом рынке давно говорят о создании бюро страховых историй, ведении единых черных списков. Для реализации этих инициатив нужно уметь однозначно идентифицировать страхователя. Казалось бы, вот то место, где блокчейн просто обязан принести пользу. Однако ранее попытки создания бюро страховых историй упирались не в технологические, а в организационные и правовые вопросы. Как компаниям передать в бюро информацию о клиентах, не нарушив закон о персональных данных? Если я передам в бюро информацию о том, что Иванов Иван ни разу за 15 лет стажа не попадал в аварию – не сделают ли другие игроки рынка попытку переманить его к себе? Эти вопросы решаются на уровне регулятора, на уровне договоренностей участников рынка. Но не на уровне блокчейна», — полагает он.

По словам Ванина, проекту будет непросто адаптироваться к условиям российского бизнеса, хотя пока данных о работе платформы недостаточно для прогнозирования ее будущего. «Страхование в России – область со своими правилами и традициями, здесь изменения происходят медленнее, чем в том же банкинге, после тщательной всесторонней оценки рисков и последствий возможных изменений. Даже когда выгода очевидна, не все готовы идти в инновации «с головой». А в данном случае выгода для страховых не очевидна. Экономический эффект еще нужно рассчитать, а затем доказать», — отмечает он.

Впрочем, Юрий Мухин из I-chain оптимистичен: «Технологический прогресс трудно остановить. История знает немало примеров, когда лидеры рынка игнорировали новые технологии, а в итоге буквально за пару лет теряли свою долю рынка – достаточно вспомнить историю Nokia или Kodak».