Долговой альтруизм: Россия прощает и платит

Россия в прошлом году потратила на помощь другим странам более миллиарда долларов. Об этом рассказал заместитель главы МИД Александр Панкин.

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«Объем нашей помощи содействию международному развитию в прошлом году превысил $1,2 млрд. Это по линии двусторонних отношений и по линии взносов в международные структуры, в том числе ООН. Круг стран, которым мы помогаем, — это страны на постсоветском пространстве и наши давние стратегические партнеры в Латинской Америке и Азии», — сказал чиновник.

Замминистра пояснил, что речь идет и о помощи со стороны государства, и о программах российских компаний.

В этой статистике не только помощь развивающимся странам, но и взносы в международные организации, одно участие в ООН нам обходится примерно в $80 млн, а есть еще ЕАЭС, ВТО и другие, поясняет Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер».

«Поскольку политика всегда приоритетнее экономики, а внешняя политика — особенно, то помощь развивающимся странам всегда будет, и нужно понимать, что эта помощь обычно безвозмездная, так как их экономики настолько слабые, что не в состоянии обслуживать задолженность», — считает он.

Помощь развивающимся странам не единственное благородное начинание России. Москва также часто прощает долги дружественным странам. Так, в прошлом году Россия списала странам Африки долги на сумму более $20 млрд.

«В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более $20 млрд», — сказал президент РФ Владимир Путин после переговоров с президентом Гвинеи Альфой Конде.

Регулярно Россия прощает долги своим ближайшим соседям. В январе этого года, например, был прощен долг Киргизии в общей сумме $488,9 млн, из которых Бишкек выплатил в общей сложности только $55,1 млн.

В результате такого списания объем всего государственного внешнего долга Киргизии уменьшится на 6,5%, а отношение долга сектора госуправления к ВВП сократится с 65,2% до 60,6%. Также Россия, например, простила долги Монголии на $11,1 млрд.

Регулярно пользуется добротой Кремля (в обмен на некоторую лояльность) президент Белоруссии Александр Лукашенко. Хотя долги Белоруссии Россия не прощает, однако активно выдает новые кредиты, которыми та расплачивается по предыдущим займам. Например, в прошлом году правительство России одобрило выдачу Белоруссии кредита на $700 миллионов.

В официальном документе говорилось, что кредит будет выдан «на цели погашения и обслуживания в 2017 году госдолга Белоруссии перед Россией».

Также традиционно любит помогать Россия латиноамериканским странам. Кроме Кубы, такой щедростью активно пользуется Венесуэла. Сумма консолидированного долга Венесуэлы перед РФ составляет $3,15 млрд, а новый согласованный график погашения задолженности предусматривает платежи в течение 10 лет, объем которых в первые шесть минимален.

Долги латиноамериканской стране, находящейся на грани «гуманитарной катастрофы», Москва, правда, не простила, а только реструктуризировала, но, по словам аналитиков, шансы получить обратно выделенные Венесуэле средства минимальны.

Как разъяснил ранее в интервью «Газете.Ru» замминистра финансов Сергей Сторчак, отвечая на вопрос о том, почему Россия так часто прощает долги, а сама вынуждена выплачивать свои обязательства с процентами, «в каждом конкретном случае и выданном займе нужно разбираться».

«Свои долги, обязательства, которые должным образом оформлены и номинированы в резервных валютах, — это наши обязательства. А те требования, которые были прописаны и остались нам от бывшего Советского Союза, — это экзотика»,

— заявил заместитель руководителя главного финансового ведомства страны.

Реструктуризацию и списание долгов можно рассматривать как инвестиции во внешнюю политику, в упрощение работы наших дипломатических служб за рубежом, говорит Алексей Антонов. Это те затраты, без которых невозможно построить хорошие отношения с некоторыми партнерами, которые в условиях санкций очень важны для нас, добавляет он.

Впрочем, не все российские инвестиции идут во благо внешней политики. Так, до сих пор не поставлена точка в деле о долге Украины перед Россией.

В 2013 году экс-президент Украины Виктор Янукович и президент России Владимир Путин подписали договор о предоставлении Украине кредита на сумму $15 млрд путем размещения украинских ценных бумаг. При этом был предоставлен только первый транш в объеме $3 млрд под 5%. Россия купила на эту сумму украинские еврооблигации, использовав средства Резервного фонда. После смены власти в Киеве отказались платить по кредиту, назвав его «взяткой Януковичу».

Россия выиграла дело в Высоком суде Лондона по возврату долга, но Украина подала апелляцию. В ближайшее время суд должен рассмотреть ее. Украина уже дважды обращалась в Высокий суд Лондона с просьбой об отсрочке проведения слушаний. Один раз РФ пошла на встречу, второй — нет, сообщил на днях Сергей Сторчак.

Эксперты уверены в окончательной победе России в этом споре. Речь идет скорее о том, когда долг будет погашен и при каких обстоятельствах, говорит Александр Базыкин, управляющий партнер компании HEADS Consulting.

«Оптимальный сценарий для двух сторон предполагает, что основная сумм долга и доначисленная в результате просрочки неустойка будут погашены украинской стороной добровольно, но ход переговоров указывает на то, что это не будет сделано в обозримом будущем», — рассуждает эксперт.

На этот случай есть второй сценарий — кредитор может обратиться в суд с целью принудить должника к исполнению решения суда и погашению долга. Теоретически это может быть сделано, в том числе путем введения обеспечительных мер (ареста) в отношении имущества должника. Это, впрочем, дорогой и долгий вариант для России, резюмирует Базыкин.