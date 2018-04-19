Санкции нипочем: российские бизнесмены стали богаче

2017 год стал удачным для российских бизнесменов. Их совокупное состояние увеличилось на $25 млрд до $485 млрд. При этом число миллиардеров выросло с 96 до 106 человек.

Больше всех в росте капитала преуспели металлурги, отмечает Forbes. Из 11 бизнесменов, продемонстрировавших самую большую динамику состояния, семь занимаются черной и цветной металлургией.

Фоторепортаж: Топ-10 богатейших бизнесменов России __is_photorep_included11721913: 1

Рейтинг возглавил председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, годом ранее он занимал третью строчку. Состояние Лисина оценивается в $19,1 млрд. В 90-е годы Лисин работал на британскую компанию Trans World Group (TWG) наряду с будущими миллиардерами Искандером Махмудовым и Олегом Дерипаской. В 1996 году Лисин взял контроль над Новолипецким металлургическим комбинатом (НЛМК), который позже стал публичным.

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Кстати, бизнесмен Махмудов, президент Уральской горно-металлургической компании, числится в списке богатейших бизнесменов 16-м. Его состояние составляет $7,3 миллиарда.

Дерипаска в текущем рейтинге стоит на 19 месте. Состояние председателя наблюдательного совета компании «Базовый элемент» и президента UC Rusal оценивается в $6,7 миллиарда.

Напомним, что 6 апреля Минфин США ужесточил санкции против России: под ограничительные меры попали семь бизнесменов и 17 чиновников.

Все они включены в специальный список — SDN-лист, который накладывает ограничения на любое сотрудничество с ними американского бизнеса и граждан США. Кроме того, документом предусмотрены возможные вторичные санкции для нерезидентов США за сотрудничество с фигурантами данного списка.

В него попали в том числе Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг (9-е место в списке, $14,4 млрд). На фоне ужесточения рестрикций акции «Русала» рекордно обвалились, а сама компания предупредила о возможности технического дефолта. После этого компания «Русал» обращалась в Минпромторг с предложением поддержать алюминиевую отрасль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что готовых сценариев по поддержке «Русала» пока нет.

На втором месте списка Forbes расположился председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов, который заработал $18,7 млрд. Основу его состояния составляют акции компаний «Северсталь», TUI, Nord Gold, а также «Силовые машины».

Последние сейчас находятся также под санкциями, связанными с поставкой турбин производства Siemens в Крым.

Председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон с состоянием в $18 млрд спустился за год на третье место в рейтинге издания. Годом ранее он занимал первую строчку рейтинга.

В топ-5 Forbes вошли президент «ЛУКойла» Вагит Алекперов ($16,4 миллиарда) и член совета директоров НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадий Тимченко ($16 миллиардов).

На 6-м месте расположился президент холдинга «Интеррос» Владимир Потанин ($15,9 млрд), на 7-м — председатель «Еврохима» Андрей Мельниченко ($15,5 млрд), на 8-м — совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман ($15,1 млрд). Замыкает десятку основатель USM Holdings Алишер Усманов ($12,5 млрд).

Павел Дуров, создатель социальной сети в «ВКонтакте» и мессенджера Telegram, который составляет основной капитал бизнесмена, занимает 58 строчку. Годом ранее он находился на 100 месте.

На прошлой неделе Таганский суд Москвы решил заблокировать Telegram на всей территории России. 16 апреля Роскомнадзор объявил об официальном начале блокировки мессенджера в стране. Ведомство уже заблокировало сотни тысяч IP-адресов, которыми может пользоваться мессенджер, при этом под раздачу ведомства попали «айпишники» Amazon и Google, что привело к перебоям в работе других сервисов.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что блокировка Роскомнадзором мессенджера Telegram не должна приводить к сбоям в работе других сервисов.

В то же время Дуров призвал пользователей Telegram к «цифровому сопротивлению».

Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов занимает 81-е место в списке Forbes с состоянием $1,2 млрд. 31 марта 2018 года Тверской суд Москвы арестовал до 30 мая 2018 года бизнесмена и его брата Магомеда. Они подозреваются в хищениях, растрате и организации преступного сообщества.