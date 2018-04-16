Через студию к звездам

Открыть курсы вокала и собственную студию звукозаписи Ирина Бережная решилась уже будучи состоявшейся певицей и педагогом по вокалу. До этого она работала преподавателем по хоровому пению, делила с мужем крупный автомобильный бизнес, управляла техническим цехом на 150 сотрудников, жила в Америке, но никогда не переставала заниматься музыкой. Все началось с преподавания вокала детям, а сейчас — это школа, где готовят к тому, чтобы стать профессиональным поп-исполнителем.

Реклама

«Сначала я занималась собственными проектами, более академическими. Я писала песни, готовила для них музыку, выпустила два сольных альбома. А потом начался бум поп-исполнителей на телевидении, и я стала работать с участниками шоу «Фабрика звезд» (Шоу на «Первом канале» — прим. ред.). Там я встретила продюсеров и звукорежиссеров, у которых многому научилась», — рассказывает Ирина.

Именно эти люди стали первой частью ее команды. Все началось с преподавания вокала детям и поддержки начинающих артистов, а затем перекинулось на тех взрослых, которые были готовы серьезно вложиться в развитие своих вокальных навыков. В 2005 году Ирина и ее команда приняли решение о создании собственной студии – Starlab.Pro.

«На тот момент я сфокусировалась на звукозаписи и поняла: арендовать помещение в таком случае – гиблое дело. Не прекращая работы по записи песен на съемных студиях, мы стали искать свое место. Требования к помещению были максимально завышенными: даже студию любительского уровня обустроить очень сложно, а если мы говорим о профессиональном подходе – здесь должно совпасть все. И мне, конечно, очень повезло», — подытожила она.

Помещение для новой студии — в центре Москвы, внутри Cадового кольца — Ирина нашла благодаря порталу «Бизнес-навигатора МСП», который ей посоветовали друзья. Через него можно получить информацию по площади и стоимости, получить статистику по выбранному району, посмотреть ли рядом с выбранным объектом конкуренты.

«Помещение я нашла довольно быстро и немедленно выкупила его. Даже примерно не стану подсчитывать, как много мы вложили в ремонт. Оборудование стоило сумасшедших денег», — рассказывает она. По мнению Ирины, тратиться на помещение, которым не владеешь, в такой ситуации не имеет смысла. «Мой совет всем, кто связан с музыкой и звуком – выкупайте те помещения, которые подходят под ваши звуковые задачи», – считает бизнес-леди.

Depositphotos

Состав команды почти не менялся: два PR-менеджера, диджеи, педагоги, технический персонал. Отдельно Ирина отмечает тех, кто привлекался к работе на временной основе. «Музыкальная сфера очень часто связана с фрилансом – мы создали большое количество вакансий на разных проектах, и я этим очень горжусь», — поясняет она.

Отдельная статья в списке затрат — профессиональное оборудование, так как во время записи вокала музыканты используют много разной аппаратуры. «Конечно, именно обеспечение – это самое затратное. Стоимость одной профессиональной колонки могла стартовать от $10 тыс.. По прошлому курсу, конечно, не так уж и дорого. Но на запуск бизнеса и начальное оснащение студии у меня тогда ушло не менее $200 тыс. личных средств», — рассказала Ирина.

Студия развивается и растет с появлением первых успешных проектов – звезд. Выступления, клипы, громкие имена – именно это обеспечивает поток новых клиентов, и уже известной в своих кругах школе нет необходимости в покупке контекстной рекламы или раскрутке сайта.

Ирина смеется: «Ну, вот ты научил кого-то петь — он пошёл в известный телевизионный проект, стал известным. А все хотят поскорее узнать «У кого учился, кто ставил номера, кто записывал?». Один победитель шоу или автор хита обеспечивает необходимый пиар. «Рассказывать о том, как мы можем научить – не наш вариант. Мы, скорее, показываем, а потом запускается «сарафанное радио», — говорит она.

В качестве ориентира для своего бизнеса Ирина выбирает американские студии звукозаписи и ориентируется на международные рынки. Однако пока выходы на международный уровень происходят единичные. Воспитанники студии участвуют в международных конкурсах, записывают треки на иностранных языках и пишут саундтреки к кинофильмам.

Как педагог, Ирина уверена, что обучиться вокалу международного уровня можно и в России. Однако сейчас рынок становится все более конкурентным и сложным для того, чтобы стартовать в нем с нуля. Прибыль Starlab.Pro получает не от преподавательской деятельности, а от ведения проектов.

Ирина уверена: сегодня продюсерская компания может держаться только на длительном сотрудничестве с клиентом. Мало кто готов вкладываться в проекты-однодневки, как это было десять-пятнадцать лет назад.

«Минимальная длительность проекта – один год. К примеру, если вы стартуете с нуля и хотите записать собственный альбом, то вам стоит подготовить не менее 3 млн рублей. Эта сумма включает в себя множество факторов: обучение, сопровождение, раскрутку и многое другое. Все остальное зависит от ваших запросов», — делится она.

Цена оправдана, убеждена Ирина: по-настоящему качественная работа не делается быстро, научиться профессионально петь за неделю не получится. В этом она видит конкурентное преимущество продюсерских компаний и студий: необходимо долго и упорно развивать существующие навыки, а не сразу бросаться к записи и промоушн.