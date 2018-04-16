Война онлайн: США и Россия объявляют о санкциях. LIVE

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Рубль на этой неделе будет находиться под давлением дешевеющей нефти и ожидания новых санкций, прогнозирует гендиректор компании «Мани Фании» Александр Шустов. «Цена Brent в ходе азиатской сессии уже упала до $71.5, скорее всего, из-за эскалации конфликта в Сирии и «победы», если ее так можно назвать, военных сил США. Работает простая логика — сильная внешняя политика США означает дешевую нефть, и наоборот. К тому же, основные возможности по оказанию давления на российскую экономику тоже находятся у Конгресса, не исключено, что будет новый пакет санкций, а за ним еще и еще», — констатирует эксперт.
Главные конкуренты «Русала» – американские гиганты Alcoa и Century Aluminum, — подорожали на 10% с момента объявления санкций против российской компании в ожидании роста своих долей на глобально рынке, обращает внимание аналитик. Так что санкции в этом смысле можно сравнить с тарифами на импорт стали и алюминия.
И что дальше? «Как бы ни повела себя Россия, давление будет усиливаться, и новые санкции будут включать всё более широкий круг экспортёров. В частности, они могут затронуть нефтяные и газодобывающие компании и вообще все отрасли, где у нас сильны экспортные позиции, конкурирующие с компаниями США», — прогнозирует Купцикевич.
Немножко конспирологии от финансового аналитика FxPro Александра Купцикевича. Санкции, пишет он в обзоре, это инструмент конкурентной борьбы со стороны Штатов.
«США продолжает наращивать добычу нефти с потенциалом стать лидером в скором времени. Экспорт в Европу выглядит весьма обещающим направлением, однако значительная доля энергетического рынка там принадлежит русским компаниям. Вероятно, поэтому на них пришёлся наиболее сильный санкционный удар. На самом деле цель Трампа экономическая – найти новый рынок сбыта, политическая ситуация в России является побочным эффектом», — полагает аналитик. Для этого Россию постепенно превращают в политического изгоя, наподобие Ирана.
Доллар — 62,25 руб., евро — 76,92 руб.
С - стабильность. З - зрелость. Именно эти качества продемонстрировал российский рынок во времена изменений внешних условий, считает первый зампред Центробанка Ксения Юдаева. «Волатильность на рынках активов, это рынки акций, облигаций, на валютном рынке, возросла, но это не нарушило непрерывность работы рынков, не создало ситуации неконтролируемых изменений. Можно сказать, что российский рынок продемонстрировал определённую зрелость реакции, стабильность своей работы в условиях резкого изменения внешних факторов», — заявила она на форуме казначеев, передает «Интерфакс».
Она отметила, что в целом реакция рынка на все произошедшее «была адекватна ситуации».
Для того, чтобы цены на нефть ощутимо упали, рост мировой экономики должен замедлиться раза в два, считает эксперт. Крылов полагает, что пока все колебания останутся в пределах диапазона $67-72 за баррель.
Что сейчас влияет на нефть? Она преимущественно реагирует на ракетные удары по Сирии, а вот санкции в отношении России слабо влияют на мировую цену нефти, говорит директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ» Михаил Крылов. «Нефтегазовый сектор РФ, вероятно, хоть и пострадает, получит бонус от высоких цен на нефть и природный газ на международных площадках, от возможности вложиться в восточное направление в противовес Европе и Америке и от дальнейшего снижения рубля, тревожные признаки которого налицо», — рассуждает он.
Пессимистично, но не то чтобы очень. Игроки в ожидании: Доллар — 62,29 руб., евро — 76,85 руб.
В начале сессии на Московской бирже возможно преобладание продаж в рубле, считает эксперт. «Быки» в американской валюте попытаются воспользоваться поддержкой, расположенной на уровне 62 рубля, и возобновить восходящую динамику, чему также поспособствует коррекция в ценах на нефть. Однако достаточно быстро российский рубль вновь начнет восстановление. Более того, в ходе сессии мы не исключаем попыток пробоя долларом поддержки», — говорит Зварич.
В том числе это будет возможно за счет экспортеров, которые готовятся к налоговому периоду и будут увеличивать предложение валюты на рынке.
По мнению аналитика Зварича, даже в случае негативного открытия торгов можно ожидать возвращения покупателей в российские активы, что позволит к концу сессии нашим индексам полноценно закрепиться на положительной территории.
Одна из крупнейших логистических компаний, занимающаяся контейнерными перевозками, датская Moller Maersk, не будет перевозить и принимать оплату за перевозку подсанкционных грузов, пишет Bloomberg со ссылкой на сообщений компании, которое та разослала своим клиентам. Кто следующий?
Неприятно. Пятничные торги закончились на уровнях 62,05 руб. и 76,55 руб. соответственно.
А вот и начинаются торги в России. На момент открытия Московской биржи доллар — 62,62 руб., евро — 77,21 руб.
Лихорадит рынки металлов: алюминий подорожал на прошлой неделе на 12% из-за опасений по поводу снижения предложения металла на рынке. Фьючерсы на алюминий торгуются в понедельник на Лондонской бирже металлов на уровне $2285 за тонну. «Русал» обеспечивает 6% мирового производства алюминия. В результате санкций Лондонская биржа металлов приостановила работу с алюминием «Русала».
Первыми снижение показывали азиатские биржевые площадки. По данных сайта Гонконгской фондовой биржи, ключевой индекс Hang Seng упал на 1,76%. HSCEI упал на 2,29%. Акции компании «Русал» обновили исторический минимум, показав падение на Гонконгской фондовой бирже почти на 30% на фоне введения санкций США до 1,43 гонконгского доллара.
На 1% уменьшилась цена июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures, хотя и по-прежнему выше 71,7 доллара за баррель. Майский WTI в Нью-Йорке потерял пока менее процента и торгуется в районе до $66,8 за баррель.
Что же касается внешнего фона, сложившегося перед открытием российских торгов, то он умерено негативный. Основным фактором здесь выступает динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent, на фоне ожидания снижения напряжения вокруг сирийского конфликта, отступила ниже 72 долларов за баррель.
Однако, стоит учитывать, что инвесторы еще в пятницу закладывали в цены еще более худшее развитие событий вокруг Сирии, сокращая объемы длинных позиций на позитивном внешнем фоне для снижения рисков по портфелям. «Учитывая развитие событий, которое, фактически, не грозит дальнейшим разрастанием конфликта, интерес к российским активам может вырасти», - полагает Зварич. «Что же касается ожидаемых санкций, как со стороны США, так и со стороны Великобритании, то они, скорее всего, не коснутся компаний, торгуемых на рынках, а значит, и их влияние на котировки российских активов будет ограниченным», — оптимистичен он.
«Сегодня на торгах на российском фондовом рынке вновь важным фактором станет геополитика. Удар США и их союзников по Сирии и обещание новых санкций со стороны США и Великобритании являются негативными факторами для наших активов», - говорит старший аналитик «Фридом Финанс» Богдан Зварич.
О том, что Россия уже в понедельник, 16 апреля, может столкнуться с новыми санкциями со стороны Вашингтона заявила накануне Постпред США при ООН Никки Хейли. По её словам, это ответ на предполагаемую химическую атаку в Сирии. Санкции могут затронуть компании, которые работали с Сирией, уточнила она.
«Грядут новые санкции в отношении России. Министр финансов [Стивен] Мнучин объявит их в понедельник... Они будут введены против тех компаний, которые имели дело с оборудованием, связанным с [президентом Башаром] Асадом и применением химоружия», - отметила она в интервью CNS.
Доброе утро! Нынешний понедельник, кажется, начался даже не в субботу как у Стругацких, а ещё в пятницу. Впрочем, в последнее время это уже становится традицией. В пятницу Госдума вывесила законопроект о встречных санкциях в отношении США и обещала экстренно рассмотреть их 16 апреля. Утро субботы пришло в западное полушарие земли вместе с крылатыми ракетами, которые США, Британия и Франция направили в Сирию. Следом Лондон пообещал России новые санкции из-за дела Скрипалей, а Вашингтон анонсировал очередные рестрикции для Москвы за поддержку режима Башара Асада. Пожалуй, после таких выходных никто не сомневался, что рынки будет лихорадить. Нам остаётся только смотреть, кто глубже упадёт, делать ставки и гадать: что теперь будет.