Война онлайн: США и Россия объявляют о санкциях. LIVE

Главные конкуренты «Русала» – американские гиганты Alcoa и Century Aluminum, — подорожали на 10% с момента объявления санкций против российской компании в ожидании роста своих долей на глобально рынке, обращает внимание аналитик. Так что санкции в этом смысле можно сравнить с тарифами на импорт стали и алюминия.

И что дальше? «Как бы ни повела себя Россия, давление будет усиливаться, и новые санкции будут включать всё более широкий круг экспортёров. В частности, они могут затронуть нефтяные и газодобывающие компании и вообще все отрасли, где у нас сильны экспортные позиции, конкурирующие с компаниями США», — прогнозирует Купцикевич.