Без виски: что сделает Россия с товарами из США. LIVE

На сайте Госдумы документ пока не опубликован. Его содержание постепенно раскрывают сами авторы. Так, на эту тему двольно подробно пообщался с журналистами первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников. «В этом законопроекте речь идет о запрете или ограничении ввоза сельхозпродукции, сырья или продовольствия, страной происхождения которого являются США или другие государства, которые поддерживают меры, которые США приняли в отношении нашей страны. Речь идет об алкогольной и табачной продукции, речь идет о прекращении или приостановлении международного сотрудничества Российской Федерации, российских юридических лиц с США и организациями, которые находятся под юрисдикцией США в атомной отрасли, в авиастроении, в ракетно-двигательной отрасли; речь идет о лекарственных средствах, речь идет о запрете участия в процедуре приватизации государственного и муниципального имущества; речь идет о запрете или ограничении допуска технологического оборудования и программного обеспечения», - сказал он.