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Без виски: что сделает Россия с товарами из США. LIVE

Онлайн: в Госдуму внесен законопроект об ответных санкциях против США

Joshua Roberts/Reuters
Алкоголь, продукты и табак из США и других стран, присоединившихся к антироссийским санкциям, предлагают запретить лидеры парламентских фракций во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Какие еще меры обсуждаются в коридорах власти, как это может отразиться на самих россиянах и как скоро из наших магазинов может пропасть очередная «запрещенка», читайте в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».
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13:38

Внеочередное заседание совета ГД для рассмотрения проекта ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств» председатель Госдумы назначил на 16 апреля.

13:35

Помимо этого, власти могут ограничить или запретить американским и иностранным компаниям выполнять отдельные виды услуг, в том числе консалтинговые, аудиторские и юридические, для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также нужд отдельных видов юрлиц. Значительную долю российского рынка аудиторских и консалтинговых услуг занимают компании из так называемой «большой четверки» - Ernst & Young (США), PricewaterhouseCoopers (Великобритания), Deloitte (Великобритания) и KPMG (Нидерланды).

13:30

Также власти могут запретить американским и другим иностранным банкам участвовать в организации приватизации активов. Сейчас, как уточняет Интерфакс, в список юрлиц, которые могут организовывать в РФ приватизационные сделки, входят Goldman Sachs, JP Morgan, Credit Suisse, Morgan Stanley, BNP Paribas, UBS, Citi и ряд других иностранных банков.

13:28

Предлагается также ограничить участие иностранцев в приватизации российского имущества. Не нужны нам иностранные инвестиции.

13:25

Самые жесткие меры из предложенных парламентариями мы решили оставить вам «на закуску». Так, законодатели выступают за ограничение для граждан США и иных государств, придерживающихся такой же политики на работу в России. Имеется в виду «запрет или ограничение на привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации граждан США и (или) иных иностранных государств, в том числе, в качестве высококвалифицированных специалистов». Кроме того, за МИД остается право ограничить право на въезд в РФ для определенных граждан США и иных иностранных государств.

13:22

Ответный удар законодатели приготовили для металлургического сектора. Так, в законопроекте предлагается запретить гражданам США и американским компаниям вывозить с территории РФ продукцию и оборудование из редкоземельных металлов.

13:20

Отдельно в законопроекте предусмотрена возможность повышения сборов за аэронавигационное обслуживание воздушных судов США, осуществляющих деятельность по перевозке грузов. Эта мера также может распространиться на воздушные суда государств, «принявших решение о присоединении к действиям США и введении экономических санкций в отношении отдельных отраслей экономики РФ, российских юридических и физических лиц, или поддержавших такие решения».

13:17

В список «запрещенки» в этот раз могу попасть и лекарства, правда, как оговаривается в законопроекте, ограничения не затронут те позиции, аналогии которых «не производятся в РФ и иностранных государствах». Конкретный перечень депутаты решили доверить составить правительству РФ.

13:15

Согласно законопроекту, предлагается также ввести ответные меры, связанные с закупкой IT-технологий. В документе предусматривается «запрет на допуск или ограничение допуска технологического оборудования и программного обеспечения, происходящих из США и (или) иных иностранных государств, по перечню таких оборудования и обеспечения, определяемому правительством РФ, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также нужд отдельных видов юридических лиц».

13:10

Впрочем, справляться в этот раз, возможно, придется кому-то еще: кабмин Медведева 7 мая после инаугурации Владимира Путина автоматически уходит в отставку. И кто из нынешнего состава правительства продолжит борьбу с санкционным давление на страну, остается только гадать.

13:07

Так депутаты решили превратить жесткие меры против России в стимулы для развития российской экономики. Ну, а что? Медведев два дня назад, выступая перед депутатами с отчетом, пообещал, что «мы с этим давлением справимся». «Мы уже научились это делать. И обратим в конечном счете все эти действия на пользу нашей собственной экономике, нашему собственному экономическому развитию. Но не забудем тех, кто продолжает эту антироссийскую политику, тех, кто вредит нашей стране», - сказал он.

13:05

Кроме того, «законопроектом дается поручение правительству РФ и высшим должностным лицам субъектов РФ проработать механизм замещения на российском рынке товаров, работ, услуг американского происхождения», - сказал Мельников.

13:00

На сайте Госдумы документ пока не опубликован. Его содержание постепенно раскрывают сами авторы. Так, на эту тему двольно подробно пообщался с журналистами первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников. «В этом законопроекте речь идет о запрете или ограничении ввоза сельхозпродукции, сырья или продовольствия, страной происхождения которого являются США или другие государства, которые поддерживают меры, которые США приняли в отношении нашей страны. Речь идет об алкогольной и табачной продукции, речь идет о прекращении или приостановлении международного сотрудничества Российской Федерации, российских юридических лиц с США и организациями, которые находятся под юрисдикцией США в атомной отрасли, в авиастроении, в ракетно-двигательной отрасли; речь идет о лекарственных средствах, речь идет о запрете участия в процедуре приватизации государственного и муниципального имущества; речь идет о запрете или ограничении допуска технологического оборудования и программного обеспечения», - сказал он.

12:55

В этот раз парламентарии сработали очень быстро – США опубликовали свои санкции 6 апреля, 11 апреля во время отчета в Госдуме премьера Дмитрия Медведева Вячеслав Володин сказал, что ответные серы нужны, а уже через два дня – лидеры парламентских фракций во главе со спикером внесли в нижнюю палату соответствующий законопроект.

12:48

За подробностями по законопроекту, реакцией рынков, высказываниями чиновников и экспертов мы следим вместе с вами.

12:47

Сам документ пока не опубликован, однако парламентарии сами постепенно раскрывают суть его содержания.

12:45

Добрый день, дорогие читатели! Пятница 13-е – время недобрых новостей. Депутаты Госдумы сегодня внесли в нижнюю палату законопроект об ответных мерах на введенные 6 апреля новые ограничения со стороны американских властей.