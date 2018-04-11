Евро — по 80, доллар — по 64. LIVE

Помимо этого, конечно, слабый рубль пойдет на руку въездному туризму. Он может подстегнуть иностранных туристов попытать счастье в получении российской визы. В конце концов, Чемпионат мира по футболу не за горами.

«Резкий прирост въездного потока наблюдался в 2015-2016 году именно на фоне низкого рубля. Основной объем на 2018 год уже сделан, спрос хороший, а снижение курса рубля делает поездки к нам еще более выгодными. Экономический фактор в этом случае оказывается сильнее политического — тем более что никаких рекомендаций власти других стран по поездкам в Россию не делали», — заявила Тюрина.