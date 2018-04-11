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Евро — по 80, доллар — по 64. LIVE

Курс евро пробил отметку в 80 рублей

Рубль продолжает сдавать позиции: в среду на торгах на Московской бирже курс европейской валюты пробил психологическую отметку в 80 рублей, доллар не отстает, превысив 64 рубля. Как реагируют рынки и отечественная валюта на уже объявленные санкции США и ситуацию в Сирии — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».
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11:42

Помимо этого, конечно, слабый рубль пойдет на руку въездному туризму. Он может подстегнуть иностранных туристов попытать счастье в получении российской визы. В конце концов, Чемпионат мира по футболу не за горами.

«Резкий прирост въездного потока наблюдался в 2015-2016 году именно на фоне низкого рубля. Основной объем на 2018 год уже сделан, спрос хороший, а снижение курса рубля делает поездки к нам еще более выгодными. Экономический фактор в этом случае оказывается сильнее политического — тем более что никаких рекомендаций власти других стран по поездкам в Россию не делали», — заявила Тюрина.

11:37

Все это мы уже проходили. Продажи зарубежных туров на фоне стремительно слабеющего рубля просели на 30-40% заявила порталу «Интерфакс-Туризм» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

«Продажи во вторник снизились как минимум на 10%, а в некоторых случаях на 30-40%», — сказала она.

Если говорить не только о плохих тенденциях, то плюсом в этой ситуации, по ее словам, станет стремление основных пляжных стран (в первую очередь, Турции и Греции) удержать российских клиентов. «Сейчас рубль упал на 10-15%, так что им придется снижать стоимость размещения минимум на 10%, чтобы россияне поехали», — считает она.

11:30

Доллар — 63,84 руб., евро — 78,91 руб.

11:22

Судя по агрессивной риторике представителей стран запада, они настроены достаточно серьезно, а значит, вполне следует ожидать очередных обвинений и угроз в адрес России, что, разумеется, будет сказываться отрицательно и на ценных бумагах, и на валюте, отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Если отечественная валюта получит передышку, то вполне возможна коррекция как за счет положительных факторов, которые были проигнорированы рынком, так и за счет закрытия игроками позиций на продажу и фиксации ими прибыли. Если же конфликт получит продолжение, то до уровня 65 рублей за доллар курс может долететь в считанные часы, полагает эксперт.

11:13

Такая же ситуация была с привилегированными акциями. В начале недели они оценивались в 216,15 руб. за штуку, минимум во вторник составил 175,93 руб.

11:10

Торги обыкновенными акциями Сбербанка в понедельник начались с отметки 255,05 руб. за штуку. Своего минимального значения акции достигли во вторник, когда цена опустилась до 201,2 руб. Таким образом, санкционная «распродажа» достигала 21,1%.

11:05

На фоне низких котировок Сбербанка два его зампреда правления решили увеличить свою долю в уставном капитале банка. Так финдиректор Сбербанка России Александр Морозов купил 25 тыс. обыкновенных и 50,5 тыс. привилегированных акций, что повысило его долю в капитале с 0,0014% до 0017%. Другой зампред, Станислав Кузнецов, приобрел 134 тыс. обыкновенных акций банка. Его доля составила 0,00059%. Общая цена сделок составила 45 млн руб. А почему бы, собственно, и нет.

11:00

Первый час торгов. Доллар — 63,75 руб., евро — 78,88 руб.

10:53

Рубль начал резко укрепляться, неужели! Доллар — 63,68 руб., евро — 78,82 руб.

10:50

Как сообщает Reuters, «Русал» для того, чтобы как-то обойти санкции, стал просить своих партнеров проводить операции в евро, а не в долларах. Несколько лет назад Иран, также попавший под американские санкции, тоже использовал валюты, отличные от доллара, например, японскую иену, а также золото и нефть, для оплаты товаров, напоминает издание. У — учимся у лучших.

Часть клиентов, как утверждают источники Reuters, уже перешли на евро, но глобально это процесс не быстрый.

10:43

Как чувствует себя один из главных «участников» списка санкций, российский «Русал»? Накануне Лондонская биржа металлов (LME) сообщила, что с 17 апреля будут введены временные ограничения (до последующего уведомления) на торговлю металлами «Русала». Тем, кто захочет продать алюминий от российской компании, нужно будет письменно доказать бирже, что санкции не нарушаются и что «Русал» не получит от этого прибыль. Сегодня с аналогичным заявлением выступила Нью-Йоркская товарная биржа Comex, которая отменила регистрацию для дочерних предприятий «Русала». Их продукция не сможет поставляться по контрактам на алюминиевые фьючерсы биржи.

10:33

Относительно курса открытия доллар потяжелел на 1,1 руб., евро — на 1,54 руб.

10:31

Все падает. Фондовый рынок России открылся снижением. Индекс Московской биржи снизился на 0,3% и составил 2168,31 пункта. Индекс РТС просел на 0,7%, до 1083,59 пункта.

10:30

Пока текущие максимумы, до которых успела дойти иностранная валюта, — 64,76 руб. для доллара и 80,14 руб. для евро. Текущий курс ниже, но до того, чтобы отыграть падение, все равно далеко: доллар — 64,09 руб., евро — 79,37 руб.

10:25

Напомним, официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, вырос на 4,97 руб., до 76,85 руб., курс доллара вырос на 3,8 руб., до 62,36 руб., следует из данных ЦБ.

10:23

Курс евро превысил 80 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов. В последний раз курс евро рос до уровня 80 рублей в марте 2016 года.

10:22

Курс доллара на торгах превысил 64 рубля впервые с декабря 2016 года.

10:21

Вслед за черным понедельником и лихим вторником наступила не менее коварная среда. И, судя по реакции рынков, ничего хорошего рублю она не сулит.

10:20

Доброе утро, уважаемые читатели! Мы продолжаем следить за курсом валюты и реакцией рынков на уже объявленные и только готовящиеся санкции США.