Евро — по 80, доллар — по 64. LIVE

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Помимо этого, конечно, слабый рубль пойдет на руку въездному туризму. Он может подстегнуть иностранных туристов попытать счастье в получении российской визы. В конце концов, Чемпионат мира по футболу не за горами.
«Резкий прирост въездного потока наблюдался в 2015-2016 году именно на фоне низкого рубля. Основной объем на 2018 год уже сделан, спрос хороший, а снижение курса рубля делает поездки к нам еще более выгодными. Экономический фактор в этом случае оказывается сильнее политического — тем более что никаких рекомендаций власти других стран по поездкам в Россию не делали», — заявила Тюрина.
Все это мы уже проходили. Продажи зарубежных туров на фоне стремительно слабеющего рубля просели на 30-40% заявила порталу «Интерфакс-Туризм» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
«Продажи во вторник снизились как минимум на 10%, а в некоторых случаях на 30-40%», — сказала она.
Если говорить не только о плохих тенденциях, то плюсом в этой ситуации, по ее словам, станет стремление основных пляжных стран (в первую очередь, Турции и Греции) удержать российских клиентов. «Сейчас рубль упал на 10-15%, так что им придется снижать стоимость размещения минимум на 10%, чтобы россияне поехали», — считает она.
Доллар — 63,84 руб., евро — 78,91 руб.
Судя по агрессивной риторике представителей стран запада, они настроены достаточно серьезно, а значит, вполне следует ожидать очередных обвинений и угроз в адрес России, что, разумеется, будет сказываться отрицательно и на ценных бумагах, и на валюте, отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.
Если отечественная валюта получит передышку, то вполне возможна коррекция как за счет положительных факторов, которые были проигнорированы рынком, так и за счет закрытия игроками позиций на продажу и фиксации ими прибыли. Если же конфликт получит продолжение, то до уровня 65 рублей за доллар курс может долететь в считанные часы, полагает эксперт.
Такая же ситуация была с привилегированными акциями. В начале недели они оценивались в 216,15 руб. за штуку, минимум во вторник составил 175,93 руб.
Торги обыкновенными акциями Сбербанка в понедельник начались с отметки 255,05 руб. за штуку. Своего минимального значения акции достигли во вторник, когда цена опустилась до 201,2 руб. Таким образом, санкционная «распродажа» достигала 21,1%.
На фоне низких котировок Сбербанка два его зампреда правления решили увеличить свою долю в уставном капитале банка. Так финдиректор Сбербанка России Александр Морозов купил 25 тыс. обыкновенных и 50,5 тыс. привилегированных акций, что повысило его долю в капитале с 0,0014% до 0017%. Другой зампред, Станислав Кузнецов, приобрел 134 тыс. обыкновенных акций банка. Его доля составила 0,00059%. Общая цена сделок составила 45 млн руб. А почему бы, собственно, и нет.
Первый час торгов. Доллар — 63,75 руб., евро — 78,88 руб.
Рубль начал резко укрепляться, неужели! Доллар — 63,68 руб., евро — 78,82 руб.
Как сообщает Reuters, «Русал» для того, чтобы как-то обойти санкции, стал просить своих партнеров проводить операции в евро, а не в долларах. Несколько лет назад Иран, также попавший под американские санкции, тоже использовал валюты, отличные от доллара, например, японскую иену, а также золото и нефть, для оплаты товаров, напоминает издание. У — учимся у лучших.
Часть клиентов, как утверждают источники Reuters, уже перешли на евро, но глобально это процесс не быстрый.
Как чувствует себя один из главных «участников» списка санкций, российский «Русал»? Накануне Лондонская биржа металлов (LME) сообщила, что с 17 апреля будут введены временные ограничения (до последующего уведомления) на торговлю металлами «Русала». Тем, кто захочет продать алюминий от российской компании, нужно будет письменно доказать бирже, что санкции не нарушаются и что «Русал» не получит от этого прибыль. Сегодня с аналогичным заявлением выступила Нью-Йоркская товарная биржа Comex, которая отменила регистрацию для дочерних предприятий «Русала». Их продукция не сможет поставляться по контрактам на алюминиевые фьючерсы биржи.
Относительно курса открытия доллар потяжелел на 1,1 руб., евро — на 1,54 руб.
Все падает. Фондовый рынок России открылся снижением. Индекс Московской биржи снизился на 0,3% и составил 2168,31 пункта. Индекс РТС просел на 0,7%, до 1083,59 пункта.
Пока текущие максимумы, до которых успела дойти иностранная валюта, — 64,76 руб. для доллара и 80,14 руб. для евро. Текущий курс ниже, но до того, чтобы отыграть падение, все равно далеко: доллар — 64,09 руб., евро — 79,37 руб.
Напомним, официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, вырос на 4,97 руб., до 76,85 руб., курс доллара вырос на 3,8 руб., до 62,36 руб., следует из данных ЦБ.
Курс евро превысил 80 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов. В последний раз курс евро рос до уровня 80 рублей в марте 2016 года.
Курс доллара на торгах превысил 64 рубля впервые с декабря 2016 года.
Вслед за черным понедельником и лихим вторником наступила не менее коварная среда. И, судя по реакции рынков, ничего хорошего рублю она не сулит.
Доброе утро, уважаемые читатели! Мы продолжаем следить за курсом валюты и реакцией рынков на уже объявленные и только готовящиеся санкции США.