Новое падение: рубль ушел в пике. LIVE

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Между тем, председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков на форуме выразил уверенность, что в долгосрочной перспективе санкции — это плюс для нашей экономики. Будем заниматься своими внутренними проблемами, сказал он.
Алексей Кудрин назвал всех присутствующих на Биржевом форуме мужественными людьми, поскольку они нашли в себе силы прийти после вчерашнего обвала и отвечать на вопросы.
Черные дни «Русала» продолжаются. Международный трейдер Glencore отказался от конвертации доли в холдинге в расписки En+ из-за попадания компаний в санкционный список США, заявил Glencore во вторник. Глава трейдера Айван Глазенберг покинул совет директоров «РусАла».
В ходе торгов доллар успел подняться до психологически неприятных 63,95 руб., а евро достигал 78,77 руб. Рубль, не болей! Ты нужен нам сильным!
Тем временем в Москве проходит Биржевой форум, где российские чиновники и эксперты обсуждают текущую ситуацию. По мнению главы ЦСР Алексея Кудрина, российские рынки со временем вернутся к стабильности, однако стоит приготовиться к периоду волатильности.
Как цитирует «Интерфакс» Кудрина, Россия переживала и «другие сложные ситуации на рынках». «Рынок в длинную всегда растет. И потом превышает самые высокие предыдущие показатели», — добавил он.
В ходе торгов доллар достигал отметки в 63,55 руб., сейчас держится около 63 руб. за американскую валюту. Евро, достигнув по-настоящему пугающих 78,42 за штуку, торгуется около 77,8 руб. за евро.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина призвала не беспокоиться, сказав, что российская экономика адаптируется к новым условиям, сообщает агентство ТАСС.
По словам главы Банка России, регулятор не видит рисков для финансовой стабильности экономики в текущих условиях.
«Изменение внешних условий не может не влиять на российскую экономику. Пятничные события вызывают коррекцию. Для участников рынка пока не совсем понятны последствия, идет осмысление. Инвесторам нужно время на адаптацию. Плавающий курс рубля является одним из амортизаторов и абсорбаторов внешних шоков», — цитирует Набиуллину RNS.
Доллар — 63 рубля. И евро — 78 рублей.
Доллар достиг отметки в 62,88 руб., евро — 77,65 руб.
Индекс РТС ниже уровня открытия на 3,55% и находится на отметке 1056,3 пункта. Индекс МосБиржи — 2094,7 пунктов, что выше уровня открытия на 0,2%.
В ходе торгов доллар достигал отметки в 62,5 рубля.
В моменте евро превысил 77 руб., достигнув отметки 77,06 руб. за один евро.
Открываются новые горизонты. На Московской бирже доллар превысил отметку в 62,3 руб., евро — в 76,9 руб.
Больше всех потерял во время торгов не попавший в список санкций основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин — $2,25 млрд. Вторым идет президент «Лукойла» Вагит Алекперов — $1,37 млрд, третьим — с потерями в $1,28 млрд — включенный в новый список Виктор Вексельберг. Убытки также попавшего в список Минфина США Олега Дерипаски за понедельник составили $905 млн.
Пока поговорим о потерях от санкций. Как подсчитал сегодня Bloomberg, 26 из 27 богатейших россиян, которые включены в индекс миллиардеров агентства. Совокупно они потеряли за понедельник $16 млрд.
Как чувствуют себя индексы? По состоянию на 10:11, индекс РТС растет, набрав 1,48% к уровню открытия, а именно 1108, 91 пунктов. Индекс МосБиржи тоже идет вверх — прибавил 1,43% до 2120 пунктов.
На открытии торгов на Московской бирже рубль подрос. В частности, курс доллара снизился на 26 коп. и составил 60,4 руб. Курс евро упал на 30 коп., до 74,4 руб.
Крутые американские горки почувствовали на себе крупнейшие российские компании. По данным Московской биржи, топ-5 потерь выглядит так: акции группы «Самар» потеряли сразу 26,06% в цене, «Русала» — 20,35% (и это не считая пятничных антирекордов), «Мечела» — 19,26%, «Полюса» — 18,31%, Сбербанка — 17,04%.
Индексы тоже чувствовали себя под давлением новостного фона. Индекс МосБиржи за день снизился на 8,34% до 2090,88 пунктов. При этом с начала месяца он снизился на 7,93%, а с начала года — только на 0,89%. Индекс РТС за день просел на 11,44% до 1094,98 пунктов, с начала месяца — на 12,36%, с начала года — на 5,15%.
Такие значения по доллару в последний раз наблюдались в июле 2017 года, по евро — в августе 2016 года. Как давно это было!
В пятницу, когда Минфин США огласил очередной санкционный список, торги на Московской бирже закрылись на уровне 58,17 руб. за доллар и 71,38 руб. за евро. Понедельник начался с ослабления рубля — 58,41 руб. и 71,67 руб. соответственно — и им же и продолжался в течение всего дня.
По итогам вчерашнего дня доллар набрал в весе 2,48 руб., достигнув отметки 60,66 руб. за штуку, евро потяжелел сразу на 3,32 руб. до 74,7 руб. за штуку.
Напомним, что происходило с рублем вчера. Рабочую неделю российская валюта, очевидно, начала не с той ноги.
Доброе утро, уважаемые читатели! Сегодня мы будем следить за курсом валюты и реакцией рынков на санкции и геополитические факторы в режиме трансляции.