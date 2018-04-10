Новое падение: рубль ушел в пике. LIVE

Тем временем в Москве проходит Биржевой форум, где российские чиновники и эксперты обсуждают текущую ситуацию. По мнению главы ЦСР Алексея Кудрина, российские рынки со временем вернутся к стабильности, однако стоит приготовиться к периоду волатильности.

Как цитирует «Интерфакс» Кудрина, Россия переживала и «другие сложные ситуации на рынках». «Рынок в длинную всегда растет. И потом превышает самые высокие предыдущие показатели», — добавил он.