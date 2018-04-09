По следам санкций: как будут спасать пострадавших

Совещание во вторник состоится у первого вице-премьера Игоря Шувалова, рассказал «Газете.Ru» правительственный источник. По его словам, звать ли на такие совещания представителей бизнеса еще не решено. Представитель Игоря Шувалова от комментариев отказался.

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Подготовить варианты поддержки компаний, попавших под санкции, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству на совещании с вице-премьерами в понедельник, 9 апреля.

«Что касается наших компаний, которые попали под санкции, нужно рассмотреть вопрос о том, чтобы предоставить им поддержку. Это касается и металлургов, и энергетического сектора, и торговли продукцией оборонно-промышленного комплекса»,— сказал премьер-министр.

«Как и в предыдущих санкционных действиях, мы видим в этом совершенно очевидную, простую, прагматическую цель - решать неконкурентоспособными способами свои экономические задачи» - считает Дмитрий Медведев.

О том, что в Белом доме озабочены положением компаний, в понедельник сообщил и вице-премьер Аркадий Дворкович. По его словам, «в нынешней ситуации при ухудшении их положения, конечно, мы будем (эту поддержку оказывать) и заранее уже некоторые вещи обсуждали» — цитирует вице-премьера агентство ТАСС. Дворкович не знает «об организации какой-то общей встречи, но я практически с каждым из них каждую неделю встречаюсь, поэтому мы постоянно эту тему обсуждаем». «Поддержка будет в любом случае», - заключил вице-премьер.

О вариантах поддержки в правительстве пока не говорят, ссылаясь на необходимость оценить масштаб.

Обсуждение в правительстве поддержки компаний, попавших под санкции, спровоцировало их расширение в конце прошлой недели. В пятницу, 6 апреля Минфин США опубликовал список в отношении 24 российских граждан и 14 компаний. Наиболее быстро последствия отразились на группе компаний «Русал». Ее активы наиболее полно оказались перечисленными в последнем секционном списке. Уже в понедельник компания заявила о возможности техдефолта, после чего на Гонконгской бирже ее акции рухнули более чем на 50%. В опубликованный 6 апреля список попал и сам предприниматель Олег Дерипаска, и находящиеся под его контролем компании, в том числе «Русал», En+ Group, «Базовый элемент», группа «ГАЗ». На Лондонской фондовой бирже стоимость депозитарных расписок на акции компании En+ упали на 25%, после чего биржа приостановила операции с этими бумагами. Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) объявил о приостановке листинга ценных бумаг компании для инвесторов из США.

Другая компания из санкционного списка – «Ренова» — в понедельник была вынуждена согласиться сократить свою долю участия в швейцарском машиностроительном концерне Sulzer до 48,83%. Швейцарцы собираются до конца недели закрыть сделку о выкупе 15% своих акций, что бы минимизировать санкционные риски.

По мнению Эмиля Мартиросяна из Института бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС можно разделить вопросы поддержки на два варианта. «Первый связан с потерей выручки в текущем режиме. Второй, это компенсация заморозки инвестиционных проектов, которые находятся в стадии разработки, планировались или реализуются» – говорит эксперт. По его словам, «по первому пункту действенным инструментом поддержки государства могут быть предложения новых направлений и новых контрактов, в частности с партнерами в Азии.» Он считает, что государство сможет содействовать компаниям в выходе на азиатские рынки, которые исторически поддерживают Россию и нуждаются в российском ресурсе. Это Китай, Вьетнам, Индия, страны ЮВА, а также Бразилия и Аргентина. Для дополнительного стимулирования государство может помогать предоставлению достаточно дешевых кредитов и субсидировать процентные ставки не ниже ставки рефинансирования, «потому что переориентация на новые рынки потребует времени для адаптации своих производственных циклов».

Главный экономист БКС Владимир Тихомиров также считает, что помощь может быть оказана в двух областях: предоставление кредитных линий от госбанков или через ФНБ для предотвращения дефолтов и размещением госзаказов в компаниях, попавших под санкции.

Директор аналитического департамента компании Локо-Инвест Кирилл Тремасов сказал «Газете.Ru», что «Русалу» «нужны деньги, «больше никаких мер поддержки ему не нужно». У «Русала» $7,6 млрд долга, очевидно, что упадут продажи, упадет выручка – у него проблемы в плане расчетов». «У «Русала», скорее всего, будут проблемы в расчетах в долларах, поэтому его сейчас будут поддерживать госбанки. По-моему, это основная мера». – считает Тремасов.

В понедельник же о поддержке попавших под санкции компаний объявил и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Министр обещал пресекать любые попытки бойкотировать работу с ними на российском рынке.

«Были некоторые прецеденты ранее по введенным санкциям против российских компаний, и некоторые банки, некоторые потребители пытались максимально устраниться от использования продукции этих компаний», – сказал Мантуров журналистам. «Что касается внутри страны, если кто-то будет реагировать и смотреть на таблички, против кого там вводятся санкции, мы тоже так же будем относиться к этим структурам», – предупредил министр.

В Кремле уверены, что «правительство делает все необходимое для минимизации последствий». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песком в понедельник сказал, что оказание поддержки бизнесу и иные меры реагирования на последствия санкций целиком и полностью находятся в ведении правительства. Но не исключено, что к решению проблемы подключится и президент. Дмитрий Песков сказал, что пока в графике Владимира Путина нет запланированной встречи с пострадавшими бизнесменами, но «это не значит, что она не может состояться в случае необходимости».