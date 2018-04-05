Рада призвала к бойкоту «Северного потока — 2»

266 депутатов Верховной рады Украины обратились к правительствам государств Европы с воззванием — воспрепятствовать утверждению «абсолютной монополии» России на европейском газовом рынке и не допустить строительства газопровода «Северный поток — 2», передает RT.

Верховная рада требует не принимать участия в подготовке, финансировании или лоббировании проекта газопровода по дну Балтийского моря.

Ранее коммерческий директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко предположил, что Украина в результате запуска «Северного потока — 2» потеряет около $3 млрд, то есть почти 3% ВВП страны. Он подчеркнул, что Украина должна «настойчиво отстаивать свои интересы».

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В МИД Украины заявили, что «действенными мерами противодействия попыткам российской стороны реализовать проект «Северный поток — 2» должны стать усиление санкций США, а также включение в третий энергетический пакет ЕС требований соответствия третьих стран правилам газового рынка ЕС». В МИД также добавили, что продолжают предпринимать попытки для того, чтобы донести свою позицию до европейских партнеров.

Польша, где недавно заработал первый разгрузочный терминал по приему сжиженного природного газа, работающий в основном с танкерами из США, также выступает против «Северного потока — 2». Заместитель министра иностранных дел Польши Конрад Шиманьский заявил, что Варшава попытается убедить Германию отказаться от строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Лондоне.

Он также отметил, что Польша может только убеждать Германию в том, что с газопроводом из России связаны лишь негативные последствия.

Кроме Украины и Польши, строительством российского газопровода недовольны и в Вашингтоне. Президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы заявил, что Штаты «не рады тому, что проект [СП-2] двигается вперед» в Германии. Страны Прибалтики также выразили свое недовольство проектом и потребовали закрыть строительство газопровода из Усть-Луги в Грайфсвальд.

Представитель Госдепа США Хизер Нойерт, в свою очередь, подчеркнула, что иностранные компании, участвующие в проекте строительства газопровода «Северный поток — 2», могут попасть под американские санкции.

«Мы ясно дали понять, что фирмы, работающие в российском энергетическом секторе, могут — если они продолжат заниматься этим бизнесом — подвергнуться санкциям в рамках CAATSA»,

— отметила Нойерт.

За неделю до этого бипартизанская группа из 39 сенаторов из Республиканской и Демократической партий Соединенных Штатов потребовала от властей заблокировать проект «Северный поток — 2». Сенаторы считают, что реализация этого проекта сделает американских союзников и партнеров в Европе более уязвимыми для «злостного влияния и политики принуждения» с российской стороны.

3 апреля президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что переговоры с Европой по реализации СП-2 завершатся с положительным результатом. Он заявил, что РФ ведет переговоры со странами Европы по вопросу СП-2, а также отметил успешное сотрудничество с Анкарой в деле возведения «Турецкого потока».

21 февраля, Путин заявил, что, по его убеждению, проект строительства «Северного потока — 2» будет реализован. В тот же день австрийская OMV профинансировала СП-2 в 2017 году на €324 млн. «В 2017 году произошли первые платежи по соглашениям о финансировании проекта газопровода «Северный поток — 2», в результате чего зафиксирован отток денежных средств в размере €324 млн», — говорится в финансовом отчете OMV.

27 марта управляющая строительством газопровода Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию инфраструктуры в Германии.

Уточняется, что федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство 30-километрового участка в соответствии с горным законом ФРГ.

«Мы рады, что все необходимые разрешения для германского участка общей протяженностью 85 км получены»,

— заявил менеджер Nord Stream 2 AG Йенс Ланге.

Как добавили в компании, процедуры получения разрешений в других четырех странах вдоль маршрута газопровода идут по графику. Nord Stream 2 ожидает получить оставшиеся разрешения в ближайшие месяцы до начала строительства в 2018 году.

Представители крупнейшей германской газодобывающей компании Wintershall заявили «Газетe.Ru», что «Северный поток 2» не явялется политическим проектом.

«Мы тщательно следим за развитием событий в международной политике. Но мы не спекулируем о влиянии этих событий на «СП-2» – это [сугубо] экономический проект. Европе необходим российский газ, потому что он надежно поступает по низким ценам», — сказали в корпорации.