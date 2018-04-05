Сами с усами: Россия отказалась от белорусского молока

Кто, если не мы

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев предрекает белорусским производителям молока непростые времена.

«Белорусы должны искать новые рынки сбыта, потому что у нас серьезные намерения напоить россиян отечественным молоком»,

— сказал он в интервью РИА «Новости».

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В настоящее время соседняя республика является главным поставщиком молока в Россию. В 2017 году Белоруссия импортировла 950 тысяч тонн молочной продукции — 86% от всего объема импорта молочки. При этом за последние три года белорусские предприятия нарастили свою долю в этом сегменте на 24%. Сейчас, по словам Ткачева, свою продукцию в Россию ввозят около 120 белорусских предприятий. Через Белоруссию на российский рынок поступает большая часть сухого молока, в том числе сухого обезжиренного молока.

Российские власти неоднократно обращали внимание на демпинг со стороны соседей при поставках на российский рынок. Только за два неполных месяца этого года белорусские поставщики дважды снижали экспортные цены.

В конце февраля Россельхознадзор планировал ограничить ввоз белорусской молочной продукции из-за претензий к ее качеству. Введение запрета неоднократно откладывалось. С 31 марта Россельхознадзор запретил поставки в Россию молочной продукции с двух предприятий Белоруссии: «Молоко» (производственный цех Шумилино) и «Здравушка милк». Режим усиленного лабораторного контроля был введен в отношении продукции двух других предприятий — Минского молочного завода № 1 и Полесского участка «Милкавита».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко тогда сам заявил, что стране следует искать другие рынки сбыта своей продукции.

«Если Россия нас не понимает и понимать не хочет, ну что ж, встретимся с президентом (Владимиром Путиным) после инаугурации, обсудим детально и капитально все вопросы. Если они решили нас наклонять постоянно непонятно за что, тогда будем искать свое счастье в другом месте»,

— цитировало его агентство БЕЛТА.

Однако здесь все непросто: порядка 96% всей белорусской «молочки» уходят на российский рынок, в страны дальнего зарубежья — всего 1-1,5%.

Альтернативных рынков сбыта нет в силу ряда причин: страна окружена такими же, как и она, экспортерами молока и молочной продукции. С одной стороны — Украина, которая сама с каждым годом сокращает объемы выпуска молочки в силу низкого спроса, с другой — страны ЕС, также страдающие из-за кризиса на мировом рынке молочной продукции, а потому занимающие протекционистскую политику в отношении собственных производителей, отмечает директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

Если вдруг предупреждения Ткачева будут реализованы, то львиная доля белорусских производителей, в первую очередь сухого молока, просто обанкротятся, а отрасль впадет в глубочайший кризис,

уверен эксперт.

Куда девать свое

Москва и Минск много лет ведут споры относительно импорта молочной продукции в Россию. Эта тема не раз становилась рычагом влияния при решении экономических и политических вопросов между соседями, однако в этом году ситуация обострилась по рыночным причинам.

На складах российских производителей скопился большой объем отечественного сухого молока и концентратов, стоимость которого примерно на 7-10% выше белорусского.

По данным «Союзмолока», в 2017 году в России произведено 21,2 млн т товарного молока — на 3% больше, чем в 2016 году. При этом потребление молока продолжало снижаться, а за ним и производство многих видов молочной продукции, в том числе питьевого молока и сметаны. По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), снижение составило порядка 3%. При этом более чем на 11% вырос выпуск сухого молока.

Весь рост производства, таким образом, ушел в запасы, и на рынке возник профицит собственного молока.

Снижение уровня зависимости России от импортных продуктов, в частности, белорусских, в ближайшие пять-семь лет — это вполне осуществимая задача, полагает заместитель председателя комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК, гендиректор «Petrova Five Consulting» Марина Петрова.

Однако выйти на полное самообеспечение мы сможем не раньше, чем через 10-15 лет, считает эксперт.

«Мы сами можем производить продукцию, которую закупаем у Беларуси, единственным ключевым ограничением является отсутствие молока-сырья,» — отмечает Петрова. В сегментах сухого молока и сухой сыровотки Россия зависит от импорта на 50%, по сливочному маслу и сыру — на 30%. Россия импортирует самую доходную продукцию, что снижает конкурентоспособность отечественных производителей А базовые молочные продукты — питьевое молоко, кефир, которые сегодня производят российские производители, — не приносят такого дохода, какой могли бы принести сливочное масло и сыр, сетует эксперт.

Чтобы выйти на уровень самообеспечения по сыру, России необходимо наращивать объемы сыропригодного молока не менее, чем на 50%, а общая потребность России в товарном молоке составляет 50 млн тонн при текущем объеме производства в 17,2 млн тонн. Увеличение дойного поголовья, закупка оборудования, создание инфраструктуры эксперты оценивали ранее в несколько сотен миллиардов рублей. Чтобы наладить такой объем инвестиций, необходимо время, а также меры господдержки.

Зависимость от импорта можно снизить только за счет увеличения собственных объемов молока-сырья, которого можно добиться в течение как минимум трех-пяти лет усиленной и непрерывной господдержки, как это сделала Белоруссия. При этом Россия должна использовать все возможные механизмы для удержания цены на молоко и недопущения резких ценовых колебаний, которые происходят сегодня. Для развития молочной отрасли необходимо принять серьезные меры — двух-трех механизмов недостаточно, уверена Петрова.

Пейте больше молока

Несмотря на миллиарды, которые уже выделяются на поддержку молочного производства в России (только в 2017 году господдержка составила 36 млрд рублей), отрасль по-прежнему находится в глубоком кризисе, констатирует Жарский. Однако сваливать все на засилье дешевого сухого молока из Белоруссии было бы ошибкой.

Потребление молока в РФ снижается уже несколько лет подряд, а кризис 2014 года только ускорил этот процесс. Если в 2012 году потребление молочных продуктов в РФ в пересчете на молоко, необходимое для их производства, составляло 249 кг на человека, а в 2013 году — 248 кг, то в 2014 году оно упало уже до 244 кг, а в 2015 году — до 239 кг. При том, что по рекомендациям Минздрава, норма потребления молокопродуктов в России составляет 325 кг на человека в год. С 2016 года средний россиянин потребляет уже менее 2/3 нормы (233 кг), и в 2017 году этот показатель сильно не изменился.

Происходит это по той простой причине, что среднестатистическому россиянину даже при условии практически нулевой инфляции молочка стала просто не по карману, поясняет эксперт. С 2014 года реальные доходы населения неуклонно снижались.

Рост этого показателя начался только в этом году: по данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения в феврале 2018 года выросли по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 4,4%.

Поэтому вытеснение дешевого белорусского молока дорогим отечественным чревато масштабным кризисом производства молочной продукции и ростом цен в пределах 15% на молоко, сыры, кисломолочные продукты. Это, в свою очередь, приведет к новому витку снижения спроса на них и дальше по цепочке — к банкротству производителей и росту государственных расходов на поддержку отрасли, рассуждает эксперт.

Так что предупреждения в адрес Белоруссии стоит считать не более чем призывом к соблюдению неформальных правил сложившихся отношений страны поставщика и страны-потребителя: вы не мешаете нам развивать собственное производство и не демпингуете, мы позволяем вам обеспечивать предложение и загружать собственное производство, считает он.

В середине марта вице-премьер России Аркадий Дворкович заявлял, что дефицит молока собственного производства в России составляет 25% от объема потребления: в России производится около 31 млн т молока, а необходимо минимум 40 млн т.