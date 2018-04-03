Стратегический порт: арест Магомедовых сорвал сделку

«Транснефть», которая на паритетных началах с «Суммой» владеет 50,1% акций НМТП, заявила 3 апреля, что приостановила переговоры с группой по покупке акций порта, в связи с арестом братьев Магомедовых.

«В связи с последними событиями «Транснефть» приостановила переговоры с группой «Сумма». При этом у нас сохраняется интерес к увеличению доли в акционерном капитале Новороссийского порта», — сказал представитель компании «Газете.Ru».

Братья Магомедовы были задержаны в пятницу, в субботу они были арестованы до 30 мая. Они подозреваются в хищении «в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения».

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В случае завершения сделки с «Суммой», которая одобрена ФАС, «Транснефть» получила бы под контроль 60,6% порта. Фигурировавшую в прессе сумму покупки в $1,8 млрд, в «Транснефти» назвали плодом «богатого воображения людей, не знакомых ни с ходом переговоров, ни с обсуждавшимися параметрами сделки».

Решение «Транснефти» приостановить сделку, вполне объяснимо. «Когда собственники находятся под уголовным преследованием, то имущество может оказаться под ударом, на него может быть обращено взыскание, если будет доказано, что оно было приобретено незаконно или с использованием незаконных денег или с собственника будут взысканы долги в счет возмещения ущерба», — поясняет Павел Герасимов, партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн».

Сергей Водолагин, партнер юридической фирмы «Вестсайд», соглашается, что в ситуации, когда владельцы компании-продавца находятся под следствием, покупатель, контролируемый государством, вряд ли станет торопиться со сделкой.

Ведь если сделка состоится, то продавец сможет быстро вывести деньги за границу, где они будут вне досягаемости российских властей, тогда как если продаваемый актив – акции ПАО «НМТП» — останется в собственности группы «Сумма», то на них, например, может быть наложен арест, поясняет юрист.

В «Транснефти» говорят, что на данный момент видят «свою основную задачу в обеспечении стабильной работы порта». 13 апреля должно состояться внеочередное собрание акционеров НМТП с избранием нового состава совета директоров.

«В сложившейся ситуации «Транснефть» вышла с инициативой об избрании на должность председателя совета директоров представителя государства», — отмечают в компании.

Само по себе назначение представителя государства председателем СД не изменяет состав акционерного владения и порядка голосования, отмечает Александр Пахомов, управляющий партнер компании «УК Право и Бизнес». Но, в рамках системы корпоративного управления фигура председателя, назначение которого преимущественно осуществляет мажоритарный акционер или группа акционеров, предопределяет основные приоритеты развития и позиционирования компании.

Сейчас закрывать сделку с пакетом Магомедовых рискованно (она может быть оспорена в будущем) и невыгодно (актив можно приобрести и на более выгодных условиях), считает Рустам Курмаев, управляющий партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры».

«Так что действия «Транснефти» выглядят вполне уместно, учитывая, что отказываться от получения контроля над НМТП компания явно не намерена», — считает он.

Акции НМТП на Мосбирже подешевели за месяц (3 марта – 2 апреля) на 6,6% — с 8,04 до 7,51 руб. за акцию. Во вторник падение составило 1,7%. Текущая капитализация порта – 144,6 млрд руб.

Группа НМТП в 2017 году увеличила выручку на 4% относительно 2016 года до $899,8 млн. Чистая прибыль составила $439 млн против $632,8 миллионов в 2016 году.

С текущей цены акций 7,51 рубля есть потенциал снижения к уровню 6,8-6,35 рублей, полагает Денис Владимиров, ведущий аналитик Центра современных инвестиционных технологий. «Влияние смены правящего лица на представителя государства будут оценивать в случае фактического принятия такого решения», — добавляет он.

Новороссийский морской торговый порт, при всей его спорной репутации, сейчас является для России, по сути, единственным южным торговым портом в европейской части страны, и по этой причине стратегически важен,

подчеркивает Владимир Рожанковский, инвестиционный аналитик Global FX.

Поэтому допустить сильное осложнение его судьбы в контексте дела группы «Сумма» представляется весьма маловероятным, считает эксперт.