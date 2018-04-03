Лоукостер на рельсах: билеты станут дешевыми, но невозвратными

Госдума в окончательном третьем чтении приняла во вторник поправки в Устав железнодорожного транспорта РФ, предоставляющие право продавать невозвратные билеты на поезда.

Принятые в нижней палате изменения предполагают, что на железнодорожном транспорте с 1 января 2019 года будут введены невозвратные билеты по аналогии с авиационным транспортом, где такая категория билетов существует уже несколько лет.

Уточняется, что данные нормы позволят существенно снизить стоимость железнодорожных билетов. Однако из-за нововведений для владельца возрастают риски: вернуть такой билет можно только если пассажир опоздал на поезд из-за болезни или несчастного случая, внезапной болезни или смерти члена семьи, и при этом у него есть подтверждающие документы. Также сдать билет будет можно «в связи с отменой или задержкой отправления поезда, либо при непредоставлении пассажиру места в поезде согласно такому билету», сказано в законопроекте.

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Разработчики документа полагают, что с введением невозвратных билетов повысится доступность поездок на поездах.

«От применения нерегулируемых тарифов, не предусматривающих включения в стоимость билетов риска убытков от возврата, в первую очередь получат выгоду пассажиры, которые могут заранее спланировать свое путешествие, поскольку так называемые невозвратные билеты всегда дешевле, нежели обычные», — говорится в пояснительной записке к закону.

В РЖД поддерживают эту законодательную инициативу и полагают, что «благодаря ее реализации у пассажиров появятся новые возможности по выбору между различными билетами, в том числе невозвратными, имеющими более низкую цену».

Пока в Уставе железнодорожного транспорта действует норма, согласно которой при отказе по любой причине пассажира поезда дальнего следования от поездки не менее чем за восемь часов до отправления поезда ему обязаны вернуть полную стоимость проезда за вычетом сервисного сбора (около 192 руб.). При возврате билета менее чем за восемь, но более чем за два часа до отправления поезда возвращается стоимость билета и 50% стоимости плацкарты. При возврате менее чем за 2 часа до отправления поезда стоимость плацкарты не возвращается.

По мнению экспертов, опрошенных «Газетой.Ru», невозвратные билеты действительно могут привести к снижению стоимости поездок на железнодорожном транспорте, однако эффект от этого почувствует, в первую очередь продавец.

Невозвратный билет — это гарантированное поступление средств, причем вперед, отмечает эксперт Высшей школы экономики Федор Борисов. Это экономически очень выгодно для продавца услуг, поэтому на такие билеты можно ставить менее высокую цену, добавляет он.

Возможность изменения даты поездки и возможность ее отмены с возвращением стоимости — одни из составляющих тарифа, поэтому невозвратные билеты дешевле обычных, отмечает руководитель железнодорожного направления сервиса OneTwoTrip Максим Азаров.

Это позволит по аналогии с авиаперевозками предложить лоукост-продукт,

подчеркивает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Идея ввести невозвратные билеты на ж/д транспорте появилась несколько лет назад. В 2011 году Федеральная пассажирская компания (ФПК) обратилась в Минтранс с предложением отменить возврат билетов, купленных по низкой цене. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в 2014 году, а в 2015-м — принят в первом чтении, однако из-за последующих согласований поправок его дальнейшее рассмотрение затормозилось.

Между тем, по данным ФПК, объем пассажироперевозок на железнодорожном транспорте растет. К примеру, спрос на билеты на майские праздники в 1,3 раза превышает показатели прошлого года: поездами дальнего следования в дни майских праздников с 28 апреля по 13 мая будут путешествовать более 1,3 млн пассажиров. Перевозки пассажиров двухэтажными поездами в январе-феврале 2018 года выросли в 1,6 раза. Всего же, по данным РЖД, перевозки пассажиров в первом квартале 2018 года выросли на 3,2%.

По оперативным данным, за январь-март 2018 года услугами РЖД в направлении дальнего следования воспользовались 252 млн пассажиров.

По данным сервиса Ту-ту.ру, цены на ж/д билеты за последние полгода снизились на 8,6%.

Эксперты затрудняются сказать, насколько именно механизм невозвратных билетов позволит снизить стоимость услуг железнодорожного транспорта. OneTwoTrip проанализировал цены четырех европейских железнодорожных перевозчиков, предлагающих невозвратные тарифы — SNCF, Trenitalia, Thalys и Scandinavian Rail.

«Минимальная разница между невозвратным и возвратным тарифом, которую мы обнаружили, составляет 20%. Максимальная — более трех раз.

Пока сложно говорить, какой эта разница будет в России, но опыт европейских перевозчиков показывает, что внедрение невозвратных тарифов может существенно снизить стоимость билетов для пассажиров», — подчеркивает Азаров.

Законопроект о невозвратных железнодорожных билетах предстоит еще одобрить Совету Федерации, после чего документ поступит на подпись президенту РФ.