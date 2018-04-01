Пекин ответил Трампу пошлинами

128 американских товаров будут облагаться пошлинами при импорте в Китай, заявили в Министерстве коммерции КНР. Со 2 апреля на 120 наименований импорта из США вводится пошлина в 15% от стоимости, а на восемь — в том числе и на свинину — вводится пошлина в 25%, сообщает RT.

В заявлении китайского Минкоммерции говорится, что пошлины на американский импорт вводятся «для защиты своих интересов и компенсации ущерба» от введенных американским Минфином пошлин на алюминий и сталь.

В четверг, 29 марта, официальный представитель Минкоммерции Китая Гао Фэн заявил, что Вашингтон может угодить «в яму, вырытую для других», передает НСН. Китайский чиновник отметил, что КНР рекомендует США «воздержаться» от каких-либо действий, которые могли бы навредить торгово-экономическим отношениям двух держав.

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Гао Фэн отметил, что Пекин хотел бы избежать торговой войны. Сейчас, добавил он, Китай ведет активную работу по развитию партнерских отношений со странами всего мира, прикладывая усилия к созданию модели взаимовыгодного сосуществования.

При этом 26 марта глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что в Вашингтоне торговой войны с Китаем никто не боится. Работу над введением пошлин американцы намерены продолжать, отметил Мнучин, а цель США — снижение дефицита американской стороны в китайско-американской торговле. В 2016 году торговый дефицит США относительно Китая составил $385 млрд при объеме торговли в $578,2 млрд.

24 марта начальник секретариата ведущей малой группы по финансам и экономике КНР Лю Хэ в разговоре с Мнучиным заявил, что пошлины на ввоз стали и алюминия, принятые Минфином США, нарушают международные правила торговли.

Лю Хэ подчеркнул, что Китай готов отстаивать свои интересы, добавив, что

в Пекине надеются на рациональные отношения и дальнейшую совместную работу по сохранению стабильных билатеральных торговых отношений.

За день до этого официальный представитель китайского МИДа Хуа Чуньин заявила, что Китайская Народная Республика готова защищать свои законные права от вредоносных действий США. При этом, отметила она, Вашингтон вредит и себе, и Китаю, и всему миру — это «довольно плохой прецедент».

«Китай не станет безучастно наблюдать со стороны за тем, как кто-то наносит вред нашим интересам. Мы в полной мере подготовились к тому, чтобы защитить свои законные права и интересы», — подчеркнула Хуа Чуньин.

Она также обвинила Соединенные Штаты в игнорировании правил Всемирной торговой организации (ВТО) и отказе от учета мнения своих партнеров. По словам Хуа Чуньин, американская тактика — «образец торгового протекционизма и односторонних действий» и КНР выступает решительно против подобного поведения.

При этом глава ВТО Роберто Азеведо считает, что США не дистанцируются от организации, несмотря на принятие спорных пошлин на алюминий и сталь. Об отсутствии таких признаков он заявил в интервью CNN. Азеведо подчеркнул, что в данный момент в ВТО не обдумывают продолжение работы организации без участия США.

Ранее Дональд Трамп написал в твиттере, что США ведут торговые переговоры со «множеством» стран. Американский президент считает, что по их завершению «все будут счастливы». Переговоры, по-видимому, сопряжены с введением пошлин на ввоз в страну алюминия и стали, которые вызвали резкую критику во многих странах.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что

главными жертвами торговой войны, объявленной президентом США Дональдом Трампом «практически всему миру», станут в первую очередь Китай и Россия.

Вашингтон приостановил введение пошлин на алюминий и сталь для практически всех своих торговых партнеров, кроме Москвы и Пекина – напротив, фронт антироссийско-китайской борьбы «расширился».

Ранее стало известно, что Белый дом приостановил действие ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно для Европейского союза и ряда других государств, передает ФАН.

30 марта «Известия» сообщили, что сельскохозяйственная продукция из России может вытеснить американский импорт на китайском рынке. По данным издания, в частности, у российских вин, соевых бобов и свинины есть шанс заменить на рынке Китая свои американские аналоги. КНР будет искать других, более предсказуемых поставщиков на свой сельхозрынок. Подходящим поставщиком для Китая может стать Российская Федерация.