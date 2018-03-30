Оплата за рубежом: почему с россиян берут дважды

Одна из частых проблем при оплате товара или услуги картой – проведение транзакции несколько раз. При покупке железнодорожного билета, пропуска на паром или при оформлении брони в отеле, одну и ту же операцию компания может провести несколько раз.

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Например, в Аргентине с такой проблемой владельцы банковских карт часто сталкиваются при оплате паромов в Уругвай или покупке железнодорожных билетов на местные поезда. Суммы списываются два, а в некоторых случаях и три раза. А чтобы разблокировать средства на карте, приходится обращаться к компаниям-продавцу услуги и ждать ответа от них, поскольку банки, эмитировавшие карточку, отказываются автоматически «размораживать» средства. Однако

спустя десять дней после подачи соответствующей заявки деньги на карточке так и оставались «заморожены», а железнодорожная компания, которая продала билет, советовала подождать.

При этом неоднократное списание средств по карте возникают не только в Южной Америке.

«Проблемы с неоднократным списанием за одну и ту же услугу случаются во многих странах, и здесь довольно сложно выделить явных «лидеров». Статистически это зависит от посещаемости стран», — комментирует Степан Сорокин, директор департамента развития сети банка «Росгосстрах». По его словам, чаще всего в заграничных поездках неоднократные списания случаются преимущественно при оплате услуг за гостиницу.

Двойные авторизации происходят в основном в случае с арендой автомобиля и оплаты услуг отеля, подтверждают в банке «Открытие». «С клиента сумма практически никогда не списывается два раза, второй раз сумма может быть только заблокирована, а не списана», — пояснили в пресс-службе.

Опрошенные «Газетой.Ru» банкиры пояснили, как можно вернуть средства. Так, в банке «Открытие» рассказали, что

отменить вторую авторизацию сразу может только торговая точка или банк-эквайер (то есть банк, установивший терминал), а банки-эмитенты автоматически отменяют ее только через 10-30 дней.

Именно поэтому там советуют сначала обратиться в торговую точку, потом в банк-эквайер и только потом уже в банк, выпустивший карту. Возможности банка-эмитента по возврату средств с карты будут сильно ограничены правилами платежных систем, поясняют в кредитном учреждении.

Впрочем, если банк-эмитент пойдет на встречу, то процедура возврата может занять всего несколько часов. Например, как заявили «Газете.Ru» в Сбербанке, неоднократное списание средств с банковской карты происходит «только в исключительных случаях». Для решения проблемы клиенту достаточно обратиться в контактный центр Сбербанка, добавили в кредитном учреждении.

Степан Сорокин также говорит, что в большинстве случаев достаточно телефонного звонка в банк для возврата своих средств. Впрочем, банкир признает, что иногда денежные средства можно вернуть только при подаче письменного заявления в банк по электронной почте или непосредственно в отделении банка.

«Если у банка нет вопросов и очевидно, что это именно двойное списание, то деньги могут быть возвращены на счет в течение нескольких дней.

Если у банка появились вопросы или сомнения, банк может провести ряд уточнений, что займет значительно больше времени, и деньги могут быть возвращены на счет клиента в период от нескольких недель до нескольких месяцев», — добавляет он.

При этом он также советует обращаться в службу поддержки сервиса, на котором происходила оплата. Это поможет быстрее решить проблему.

Руководитель юридического департамента HEADS Consulting Диана Маклозян в свою очередь считает, что лучше всего оформлять официальное письмо о возврате средств в банк в письменном виде с пометкой сотрудника банка о его подаче. В таком случае кредитное учреждение обязано будет ответить в срок не более 30 дней, а если этого не произойдет, то с претензией уже можно будет обратиться в Центробанк.

По словам генерального директора компании «Мани Фанни» Александра Шустова,

чтобы обезопасить себя от проблем с двойным списанием, стоит либо завести себе дополнительную карту, которая не будет привязана к основному счету, и каждый раз пополнять ее на сумму покупки.

Кроме того, можно устанавливать лимиты расходов по карте, ограничивая объем списания за одну операцию, день или месяц.

При этом проблема двойных списаний не единственная из тех, с которыми приходится сталкиваться клиентам банков за границей. В их числе и сбои в работе банков, из-за которых невозможности провести банковскую операцию, и карта, «застрявшая» в банкомате, и кража персональных данных с карты мошенниками.

Чтобы снизить объем махинаций с картами, в конце марта депутаты Госдумы во втором чтении утвердили поправки в закон, которые устанавливают наказание за хищение средств с банковского счета и хищение электронных денег. Максимальный срок наказания в соответствии с поправками предусмотрен до 6 лет. Депутаты надеются, что это поможет снизить объемы хищений по банковским картам.