«Газпром» не платит: почему Украине хочется тепла

«Газпром 29 марта подал в апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство об оспаривании и частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с «Нафтогазом Украины» по делу о транзите газа в связи с существенными процессуальными нарушениями, допущенными арбитрами при вынесении этого решения», — сообщили в компании.

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Ранее, 21 марта, «Газпром» обжаловал решение арбитража Стокгольма по поставкам российского газа на Украину. Ходатайство подано в тот же суд. В компании пояснили, апелляция подана «по причине превышения арбитрами своих полномочий при вынесении решений и допущенных ими серьезных процессуальных ошибок».

«Газпром», согласно арбитражным решениям, остался должен «Нафтогазу Украины» $2,56 млрд. Компания считает это решение несправедливым, и полагает, что за ее счет пытаются решить проблемы украинской стороны.

Кроме того, газовый концерн начал в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения действующих контрактов на транзит и поставку газа. «Газпром» также отказался поставлять Украине газ (решение об этом тоже принято в Стокгольме), сославшись на то, что «Нафтогаз» пытался внести в допсоглашение неприемлемые условия.

Украинская компания на днях подчеркнула, что запасов газа у Украины достаточно. Но заявление вышло невеселым: «Запасов газа хватит (в ПХГ 7,8 млрд кубометров), даже если снег пролежит до июня, но так уже хочется тепла».

Процедура расторжения контрактов на поставку и транзит газа, начатая в марте «Газпромом», займет продолжительное время, признал ранее глава российской компании Алексей Миллер.

«Без сомнения, расторжение контрактов — это процедура не очень быстрая. По-видимому, на это уйдет плюс-минус полтора-два года», — говорил он в ходе недавней встречи с главой правительства Дмитрием Медведевым.

Александр Пахомов, управляющий партнер юридической компании «УК Бизнес и право», отмечает, что в соответствии с регламентом Стокгольмского арбитража, срок рассмотрения исковых заявлений составляет 6 месяцев с момента их подачи, но он может быть увеличен по решению суда.

«Нельзя исключать развития сценария, согласно которому свое решение о досрочном выходе «Газпрома» из договора будет вынесено уже после того, как сроки действия самого договора истекут, а это случится в конце 2019 года», — считает он.

Алексей Миллер считает «асимметричным» вердикт Стокгольмского арбитража. Это решение нарушило баланс интересов сторон по двум контрактам — контракту на поставку газа на Украину и транзитному контракту.

«Мы, без сомнения, рассчитываем, что в рамках новых разбирательств Стокгольмский арбитраж исправит дисбаланс интересов сторон», — подчеркивал Миллер.

Несмотря на новый раунд судебных разбирательств, «Газпром» в своей финансовой отчетности будет вынужден отразить долг перед «Нафтогазом», признал зампред правления компании Андрей Круглов, передает «Интерфакс».

«В отчетности эти цифры будут отражены. Но это не значит, что не покажем прибыль, покажем меньшую прибыль», — сказал топ-менеджер. В «Нафтогазе» на это отреагировали с иронией.

«Вот котики наши. Можно сколько угодно делать вид, что решения Стокгольмского арбитража — это еще не факт и «надо посмотреть», но международные стандарты финансовой отчетности — это международные стандарты финансовой отчетности», — заявила украинская компания в твиттере.

Но платить российская сторона «Нафтогазу» не собирается. На сумму задолженности начисляется процент, а Украина разрабатывает план по взысканию долга. Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что у страны есть четкий план по взысканию с «Газпрома» долга. Он пообещал сюрпризы российской стороне и действия на территории третьих стран.

Процедура взыскания может начаться уже в апреле, говорил коммерческий директор компании Юрий Витренко. Он подчеркнул, что дело может занять не один месяц, и компания хочет, чтобы «Газпром» заплатил добровольно. Первая встреча сторон уже состоялась, рассказал зампредправления «Газпрома» Александр Медведев.

«Переговорный процесс в рамках процедуры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа начался. Кроме того, «Газпром» еще раз уведомил «Нафтогаз», что будет оспаривать решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту», — говорил Медведев.

Следующая встреча должна состояться в апреле. «Нафтогаз» сообщил, что во время переговоров «как ожидается, «Газпром» прокомментирует предложения по пересмотру тарифа на транзит газа и использованию украинской газотранспортной системы для транзита газа в ЕС после окончания срока действия контракта в 2019 году». Также стало известно, что «Нафтогаз» отказался от предложений «Газпрома» по внесению изменений в контракты на поставку и транзит газа или их расторжению.

Несмотря на запуск процедуры расторжения договора, стороны могут договориться во внесудебном порядке и по взаимному согласию внести во все еще действующие договоры изменения, способные уравновесить нарушенный, по заявлениям «Газпрома», баланс интересов сторон, полагает управляющий партнер юридической компании HEADS Consulting Александр Базыкин. Однако, по мнению эксперта, на оперативное примирение контрагентов надеяться не стоит.