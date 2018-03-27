Мигранты не спасут: россиян все меньше

Численность граждан из развитых стран, прибывающих в Россию с целью трудоустройства, продолжает сокращаться. По итогам 2017 года она оказалась наименьшей с докризисного 2013 года. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС).

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«Показатели временной миграции по сравнению с докризисным 2013 годом уже сократились в среднем в три раза, а по отдельным странам — США, Испании, Великобритании — в шесть-восемь раз», — говорится в исследовании.

При этом сокращение происходит по группам, прибывающим в РФ «с любыми целями», сильнее всего упала численность туристов из западных стран, а также приезжающих с деловыми и служебными целями.

Например, в 2013 году из Германии приехали 352 тыс. человек, а на сопоставимую дату прошлого года — только 94 тыс. Из Испании было 77 тыс., а сейчас менее 13 тыс. Из Франции — 65,5 тыс., сейчас — 23 тыс. Даже из Финляндии, с которой у России обычно ровные добрососедские отношения, поток туристов и работников сократился до 70 тыс. со 108 тыс. в 2013 году.

Что уж говорить о Великобритании, поток из которой обвалился со 174 тыс. до 20 тыс. человек за тот же период времени.

В целом из стран ЕС приток иностранных граждан сократился с 1,2 млн человек до 402 тыс. человек. Приток из США упал более чем в пять раз — с 220 тыс. до менее 40 тыс. человек.

Доля граждан стран СНГ среди всех пребывающих иностранцев в 2017 году составила 86% (7,9 млн человек). В прошлом году увеличился приток граждан Киргизии, Таджикистана, Армении, Азербайджана, но продолжает сокращаться временная миграция из Украины и Молдовы.

В целом в 2017 году миграционный прирост населения России был самым низким с 2010 года и составил всего 211,9 тыс. Это объясняется в том числе и тем, что уехало в прошлом году из России больше людей, чем приехало. Число выбывших составило 377 тыс. (в 2016-м их было 313 тысяч).

«Снижение миграционного прироста произошло на фоне возобновления естественной убыли в России, когда миграция вновь стала единственным источником роста населения», — говорится в исследовании.

У Росстата есть два прогноза относительно ситуации с миграционными потоками. Более или менее оптимистический предполагает, что до 2019 года будет происходить увеличение населения России в результате превышения миграционного прироста над естественной убылью.

В последующие десять лет миграция компенсирует естественную убыль только на 75%.

Пессимистичный сценарий исходит из того, что сокращение населения России возобновится уже в этом году. В последующие годы миграция будет только в незначительной мере компенсировать естественную убыль. Какой сценарий реализуется, пока непонятно. Тем более, что Росстат сделал апгрейд методики подсчета и некоторые данные за прошлые годы теперь не бьются с нынешними.

Миграционные потоки не покрывают естественную убыль населения России, подчеркивают эксперты РАНХиГС. Естественная убыль населения за 2017 год составила 134,4 тыс. человек.

Негативную тенденцию поддерживает значительное падение числа рождений (на 10,9% по сравнению с 2016 годом). А снижение смертности (на 3,9%) не может компенсировать потери.

Смертность населения продолжает медленно снижаться почти от всех причин смерти. Например, младенческая смертность упала на 8% и составила 5,5 на 1000 «живорожденных» детей.

Россияне даже пить меньше стали, и, соответственно, убыль от отравления алкоголем снижается. Потребление алкогольной продукции населением за последние пять лет значительно сократилось: за 2017 год через розничные торговые сети было продано 86,7 млн. декалитров водки и ликероводочных изделий, что равняется 57% от показателя 2012 года, отмечают эксперты РАНХиГС. Продажи пива – 686 млн. декалитров в 2017 году – составили 67% от объемов 2012 года. Основное изменение структуры розничных продаж алкоголя произошло в 2012-2015 годах. По сравнению с 2016 годом продажи водки в 2017-м снизились на 10%, пива — на 12%.

В итоге в прошлом году по причине случайного отравления алкоголем в России умерло 6789 человек, это на 1494 человек (на 18%) меньше, чем за 2016 год.

Число умерших от отравления и воздействия алкоголем «с неопределенными намерениями» также снизилось (в 2017 году — 1650 человек, в 2016 году — 1709).

Общий коэффициент смертности от данных причин за 2017 год составил 5,7 человек на 100 тыс. населения, это на 28% ниже, чем в 2016 году (7,9 на 100 тыс. населения).