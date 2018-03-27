Получили по доходам: лишних денег все больше

Согласно данным исследования холдинга «Ромир», проведенного по специальной методике расчета индекса свободных денег (ИСД), в январе-феврале на руках у населения оставалось в среднем 18,3 тысячи рублей после оплаты необходимых товаров и услуг.

Реклама

Это самый высокий уровень для начала года за все время наблюдений (с 2008 года). И он практически равен показателю за весь прошлый год, когда существенный рост доходов наблюдался только во втором квартале и декабре.

«Таким образом, можно предположить, что результаты текущего года окажутся куда более позитивными, если уже в начале года был взят такой высокий старт», — отмечается в комментарии к исследованию.

С учетом близких среднегодовых значений ИСД в 2017 году и двух месяцев 2018 года почти совпали и результаты покупательской способности свободных денег, которую «Ромир» пересчитывает в количество билетов в кино.

Если бы российская семья захотела на все свободные деньги купить билеты в кино, то в прошлом году и начале текущего ей удалось бы приобрести 74 и 73 билета соответственно. Ближе всего по «билетным результатам» к сегодняшним самым высоким показателям оказались результаты 2014 года, когда на все свободные деньги можно было приобрести 70 билетов в кино. Тогда величина ИСД в среднем за год равнялась 17 тыс. руб.

Не все экономисты согласны с тем, что реальное количество денег на руках у населения растет. Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс», напоминает, что если посмотреть на более ранний пик, который наблюдался в 2014 году, то нужно учитывать, что тогда и стоимость доллара была значительно ниже — в районе 35 рублей. Тогда покупательская способность рубля была намного выше, чем сегодня.

По словам Зварича, рост происходит из-за того, что увеличивается размер заработной платы в номинальном выражении.

Зарплата, действительно, растет еще с прошлого года. В первые два месяца этого года номинальная зарплата увеличилась на 12,9%, реальная (скорректированная на уровень инфляции) — на 10,5%. Среднемесячная зарплата в феврале достигла 39,8 тысяч. По итогам прошлого года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата увеличилась на 7,2% — до 39,1 тыс. рублей. С учетом инфляции рост реальной зарплаты составил 3,4%, говорится в сообщении Минтруда России.

Эксперты связывают ускоренный рост зарплат в этом году с повышением выплат бюджетникам в рамках выполнения майских указов президента. В частности, такое мнение ранее высказывал «Газете.Ru» директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.

В Минтруде ранее поясняли, что повышение зарплат было плановым. Так, зарплаты профессорско-преподавательского состава вузов, научных сотрудников и врачей в прошлом году должны были быть подняты до 165% от средней зарплаты по региону, а в этом году нужно было обеспечить еще одно поднятие — до 200%.

«В январе-феврале у этих категорий наибольший прирост произошел, потому что они со 163-165% (от средней зарплаты в регионе по итогам прошлого года) вышли на 200%. Ничего удивительного здесь нет», — сказал глава ведомства Максим Топилин.

Свою роль в повышении реальных доходов россиян сыграла и индексация с 1 января минимального размера оплаты труда. МРОТ был увеличен до 9 489 рублей, что составило 85% от прожиточного минимума на второй квартал предыдущего года.

В этом году впервые с 2014 года начался рост реальных располагаемых доходов населения. По данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения в феврале 2018 года выросли по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 4,4%. В январе-феврале 2018 года рост составил 2,5%. Повышению доходов помогла индексация пенсий с 1 января этого года на 3,7%.

В текущем году, по мнению Зварича, можно надеяться на увеличение доходов населения, а также повышение индекса свободных денег до 20 тысяч руб.

Тем не менее Игорь Николаев считает, что уже к июню средств на выплату повышенных зарплат бюджетникам не останется.

«Выборы прошли — результат получен. Таких всплесков заработных плат не будет, но до мая еще надежду (на положительную динамику — «Газета.Ru») оставим. Будут подведены итоги исполнения «майских указов», впереди инаугурация президента. У россиян еще остался апрель, чтобы на что-то надеяться. А после инаугурации, уже не будет средств», — считает он.

По его мнению, реальные доходы покажут рост за период с января по май, а с июня «такая благодать прекратится».