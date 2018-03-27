Открыть краны: Германия одобрила «Северный поток — 2»

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) выдало разрешение на строительство и эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Германии в Балтийском море. Соответствующая информация во вторник, 27 марта, была опубликована на сайте ведомства. Речь идет о прокладке труб по морскому дну на участке протяженностью 31 км.

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Ранее Горное ведомство германского города Штральзунд выдало разрешение на строительство и эксплуатацию морского участка «Северного потока — 2» в территориальных водах Германии (в пределах 12 морских миль) и его сухопутной части.

Таким образом, подчеркивают в BSH, «все разрешения, которые нужно было получить в Германии для реализации проекта, получены».

Особое значение это решение германского регулятора приобретает в свете дипломатического скандала на фоне отравления в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Обвинив Россию в покушении и применении нервно-паралитического газа «Новичок», Лондон принял решение о высылке более 20 российских дипломатов.

В понедельник, 26 марта, к нему присоединились 14 стран ЕС, включая те государства, через территорию которых будет проложен новый газотранспортный маршрут. Так, ФРГ приняла решение выслать четверых российских дипломатов, Дания — двух, и по одному — Швеция и Финляндия.

При этом германский канцлер Ангела Меркель неоднократно заявляла, что власти страны не рассматривают «Северный поток — 2» как политический проект и не намерены отказываться от него. По мнению экспертов, нынешнее решение регулятора доказывает приверженность властей ФРГ своей позиции.

Безусловно, это решение положительное и приближает реализацию проекта, отмечает аналитик Энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Александр Собко. Германия в любом случае заинтересована в строительстве «Северного потока — 2», поскольку чем больше трубопроводов приходит в страну, тем выше ее энергетическая безопасность, добавляет эксперт.

В компании-операторе проекта Nord Stream 2 приветствовали решение германского ведомства.

«Мы рады, что все необходимые разрешения для германского участка общей протяженностью 85 километров получены», — цитирует пресс-служба менеджера по получению разрешений в Германии Nord Stream 2 Йенса Ланге.

В настоящее время для полного согласования проекта необходимо получить разрешение национальных регуляторов еще четырех стран, вдоль территории которых пройдет труба.

«Процедуры получения разрешений в других четырех странах вдоль маршрута газопровода — России, Финляндии, Швеции и Дании — идут по графику. Nord Stream 2 ожидает получить оставшиеся разрешения в ближайшие месяцы до начала строительства в 2018 году», — говорится в официальном сообщении компании.

Здесь главный вопрос связан с позицией Дании. Парламент страны в прошлом году принял закон, согласно которому МИД королевства может отклонить проект трубопровода по соображениям национальной безопасности и внешней политики.

В январе датское министерство по проблемам климата и энергетики обратилось в МИД с просьбой вынести свою оценку по вопросу о прокладке труб, и теперь много в судьбе в проекта зависит именно от этого решения.

Глава МИД Дании Андерс Самуэльсен в понедельник заявил журналистам, что решение правительства Дании о высылке из страны двух российских дипломатов не должно отразиться на рассмотрении датским МИД заявки на прокладку «Северного потока — 2» через территориальные воды королевства.

Согласие ФРГ не означает, что Дания обязана дать аналогичное согласие, вопрос с каждым государством решается отдельно,

отмечает партнер компании «НАФКО-Консультанты» Ирина Мостовая.

То, что Дания в качестве козыря в переговорах с «Газпромом» и его партнерами по проекту готова применить не просто уже действующие нормы, а разработала закон под конкретные нужды, что еще раз говорит о том, что диалог будет непростым и королевство планирует вести его с позиции силы, добавляет эксперт.

Ранее официальный представитель компании Nord Stream 2 Йенс Мюллер отмечал, что для снижения рисков в компании рассматривают возможность альтернативного маршрута через международную акваторию Балтийского моря к северу от острова Борнхольм.

Этот вариант потребует согласования уже на другом уровне, который не предусматривает участия МИД Дании.

Дания выступает также за предоставление Еврокомиссии (ЕК) мандата на ведение переговоров с Россией по строительству газопровода. ЕК инициировала рассмотрение поправок в европейское законодательство с тем, чтобы распространить на «Северный поток — 2» действие «третьего энергопакета», что сильно затруднит реализацию проекта. Пока юристы дали отрицательное заключение на эту инициативу.

Украина, Польша и страны Балтики активно выступают против проекта, призывая власти ЕС заблокировать «Северный поток — 2». Противодействие этому проекту является одной из приоритетных задач для США.

На прошлой неделе представитель американского Госдепартамента Хизер Нойерт заявила, что иностранные компании, которые участвуют в проекте строительства газопровода «Северный поток — 2», могут попасть под санкции.