Китай против доллара: нефть переходит на юань

Торги нефтяным фьчерсом, номинированным в юанях, начались в понедельник, 26 марта, на Шанхайской международной энергетической бирже (INE, «дочка» Шанхайской фьючерсной биржи).

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Минимальный шаг - 0,1 юаня за баррель. Объем контракта - 1 тыс. баррелей. Торговая маржа составляет 7% от общей стоимости контракта. Колебания в сторону повышения и понижения ограничены 5%.

Поставки нефти по контрактам будут осуществляться из портов Омана, Катара, Йемена, Ирака и Восточного Китая. Нефть будет поставляться в несколько хранилищ, расположенных в ряде прибрежных районов КНР. Порты погрузки в зависимости от рыночной конъюнктуры могут быть в дальнейшем скорректированы.

В течение первой торговой сессии фьючерс на INE торговался в среднем на уровне 433,8 юаней за баррель ($68,3). Аналогичные сентябрьские контракты главных нефтяных котировок, рассчитанных на основе доллара, Brent на Лондонской бирже и WTI в Нью-Йорке торговались на уровне $68,3 и $64 соответственно.

Как уточняет агентство Синьхуа, в первые 20 минут торгов на Шанхайской бирже в понедельник были заключены 14 тыс. контрактов.

По данным биржи, участие в первом дне торгов приняли свыше 400 китайских и иностранных клиентов. Впервые для товарных рынков КНР иностранные инвесторы получили возможность напрямую торговать фьчерсами. Более того, Минфин КНР уже объявил о намерении освободить иностранных граждан и компании, участвующих в торгах нефтяными фьючерсами в юанях, от налога на прибыль сроком до трех лет.

Так, согласно данным биржи, на прошлой неделе было зарегистрировано около 19 иностранных брокеров для торговли этими контрактами.

Это уже не первая попытка КНР запустить торговлю нефтяными фьючерсами в юанях. В 1993 году китайские финансовые власти пытались запустить аналогичный инструмент, ориентированный на местный рынок, однако, уже через год торговля была прекращена из-за слишком высокой волатильности.

Запуск фьючерсов крайне важен для Китая: азиатские страны бьют рекорды по спросу на «черное золото», а КНР по потреблению нефти вышел на первое место в мире.

В 2017 году при потреблении в 610 млн тонн КНР импортировал 420 млн тонн нефти. Сейчас Китай обеспечивает около четверти прироста спроса на нефть в мире. Последние три года потребление в стране растет в среднем на 5% в год против среднемировых темпов в 1,7%.

Согласно последним прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), КНР наряду с Индией как минимум до середины 2030-х гг. будут оставаться основными драйверами роста спроса на «черное золото».

Аналитики, опрошенные «Газетой.Ru», сходятся во мнении, что серьезно повлиять на нефтяной рынок запуск нефтефьючерсов в юанях не сможет, но Китай, безусловно, укрепит свое влияние в глобальной экономике.

Курс юаня де-факто по-прежнему привязан к доллару и скрупулёзно контролируется Народным Банком Китая, обращает внимание инвестиционный аналитик Global FX Владимир Рожанковский.

Иностранные инвесторы все еще скептически относятся к китайским активам, опасаясь регуляторных рисков и возможного вмешательства со стороны правительства, обращает внимание аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Хотя пока фьючерсы, номинированные в юанях, не выглядят прямой альтернативой доллару, инструмент слишком новый, а потому высокорискованный, однако в рамках китайского рынка постепенное вытеснение будет иметь место, уверен гендиректор инвесткомпании «Харитонов Капитал» Максим Харитонов.

Он напоминает, что Китай уже расплачивается за нефть в юанях с рядом поставщиков (Венесуэлой, Россией, Ираном, Нигерией). До сих пор это была лишь проба, с появлением фьючерсов, номинированных в юанях, все может в корне измениться.

По данным агентства Bloomberg, которое ссылается на данные китайской таможни, Россия в течение последних 12 месяцев является крупнейшим поставщиком нефти в КНР. В феврале было импортировано 5,05 млн тонн. На втором месте Саудовская Аравия с 4,64 млн тонн, на третьем Ангола (3,74 млн тонн).

Нефтефьючерсы в юанях будут способствовать долгосрочной цели КНР - сделать юань по-настоящему глобальной валютой, используемой в международных расчетах, подчеркивает Михаил Мащенко.

Максим Харитонов отмечает, что даже при условии относительной слабости остывающей экономики КНР, стабильность юаня обеспечена колоссальными золотовалютными запасами Поднебесной.

Доллар, во многом «благодаря» политике Трампа по развязыванию торговых войн с крупнейшими торговыми партнерами в ЕС и Азии выглядит все менее стабильным, что создает почву для дальнейшей валютной диверсификации при расчетах на сырьевых рынках, отмечает эксперт.