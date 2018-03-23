Битва за больничный: кому достанется соцстрах

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин и председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков предлагают трансформировать Фонд соцстрахования в публично-правовую корпорацию. Письменное обращение будет направлено главе государства уже на этой неделе, рассказал «Газете.Ru» Шохин.

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Ранее главы РСПП и ФНПР выступали с этой инициативой в январе во время подписания генерального трехстороннего соглашения в Кремле. По словам Шмакова, Владимир Путин тогда ответил, что над инициативой нужно подумать.

На минувшей неделе в ходе коллегии Минтруда Шохин и Шмаков напомнили министру Максиму Топилину о своей инициативе, отметив, что на нее до сих пор нет реакции. По схеме публичной компании уже работает Фонд защиты прав дольщиков, говорил Шохин, и «мы могли бы по этой натоптанной дорожке пройти и создать эффективную структуру, управляемую социальными партнерами», то есть работодателями, работниками (профсоюзами) и государством. Топилин ответил, что сейчас идут консультации с юристами.

Ранее с «конкурирующей» инициативой выступила глава Счетной палаты Татьяна Голикова. Она предложила объединить все три внебюджетных фонда: пенсионный, обязательного медицинского страхования и социального страхования.

«Мы можем создать другую управленческую структуру, единую, которая была бы, с одной стороны, с единым расходным бюджетом, с другой стороны, с бюджетом, внутри разделенным на части, которые связаны с обеспечением социального страхования, обеспечением пенсионным и обеспечением здравоохранения», — поясняла Голикова в интервью «Газете.Ru».

По ее мнению, действующая система порождает неэффективные расходы. Вице-премьер говорила журналистам, что это предложение об объединении фондов пока не прорабатывалось.

Напомним, что ФСС является самостоятельным государственным финансово-кредитным учреждением. Его главные задачи — обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности, несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

На эти цели работодатель отчисляет 2,9% с зарплат работников, не превышающих определенный размер (в 2018 году это 815 тыс. руб. в год). Кроме того, фонд выплачивает ряд пособий (по беременности и родам, по уходу за ребенком и пр.), средства на которые получает из бюджета.

Законодательно утвержденный объем доходов фонда в 2018 году составит 708,9 млрд руб., из которых 544,6 миллиарда — это страховые взносы работодателей. Выплаты по этой статье при этом будут больше поступлений — 589 млрд руб. Общие же расходы составят 736,6 млрд. Таким образом, бюджет фонда сверстан с дефицитом в 27,7 млрд руб.

Александр Шохин, комментируя тему преобразования ФСС, обратил внимание, что такая схема успешно функционирует в Германии.

«Нет прямого регулирования государством, и тарифы, и управление определяются самими работодателями вместе с профсоюзами. Мы считаем, что и здесь мы можем на основе договоренности полностью реализовать принцип социального страхования», — сказал президент РСПП.

Трехстороннее управление поможет ликвидировать дефицит бюджета фонда, а также перераспределить расходы и устанавливать тарифы так, как нужно работодателям и профсоюзам, считает он.

«И не нужно будет через закон устанавливать эти тарифы в таком жестком режиме, надо делегировать это публичной корпорации», — объяснил Шохин.

При этом ту часть расходов, которая не носит страховых начал, прежде всего, выплату различных пособий, нужно перенести непосредственно в госбюджет, полагает президент РСПП.

Глава ФНПР Михаил Шмаков в качестве еще одного аргумента предлагаемых изменений называл необходимость исключить для Минфина возможность запускать руку в карман ФСС. Собеседник «Газеты.Ru» напомнил, что по итогам 2016 года была экономия по выплатам по несчастным случаям, которая была изъята в бюджет.

Вопрос преобразования ФСС в публично-правовую компанию сложный, считает замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимир Назаров. Прежде всего, нужно глубже разобраться с разными видами страхования.

Плюс новой организационно-правовой формы в том, что деятельность ФСС станет более прозрачной и даст возможность партнерам в лице работодателей, профсоюзов и государства обсуждать основные вопросы страхования, что называется, сидя за общим столом.

Недостаток такой системы может заключаться в том, что появится риск законсервировать неэффективные инструменты социальной защиты.

«Когда речь идет о фонде как исполнительной власти, то мы, грубо говоря, понимаем, что за ним стоит избранный президент Российской Федерации, вертикаль видна. Когда же управление осуществляется партнерами, то при всем уважении они не представляют интересы абсолютно всех трудящихся, весь бизнес, а только членов профсоюза», — объяснил Назаров.