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ЦБ откручивает гайки

Аналитики прогнозируют, что 23 марта ЦБ снизит ключевую ставку

Anton Belitsky/Global Look Press
Банк России снизит ключевую ставку с 7,5 до 7,25% на заседании 23 марта. В этом уверены большинство аналитиков. Инфляция находится на минимальном уровне, а кредитование нефинансового сектора растет пока символическими темпами. Впрочем, некоторые эксперты считают, что ЦБ не стоит идти на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, поскольку зарплаты растут слишком быстро, а рубль слабеет.

В пятницу 23 марта совет директоров ЦБ объявит решение по ключевой ставке. Аналитики считают, что он понизит ее с 7,5% до 7,25% годовых. Это будет вторым понижением в этом году. Первый раз регулятор сделал это в феврале, опустив ставку на 25 базисных пунктов.

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На минувшей неделе директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев заявил, что департамент предложит совету директоров регулятора рассмотреть снижение ключевой ставки.

«Исходя из тех расчетов и сценариев, которые департамент денежно-кредитной политики готовит и обновляет, мы предложим совету директоров рассмотреть снижение ставки. Масштаб изменения ставки будет уже обсуждаться на совете директоров, который, напомню, и принимает окончательное решение», — сказал он.

Дмитриев также отметил, что плавный рост инфляции с текущего уровня 2,2% в сторону целевого уровня в 4% начнется во втором полугодии.

По большому счету, единственное, что сейчас нельзя сказать наверняка, так это то, на сколько ЦБ снизит ключевую ставку — на 25 или на 50 базисных пунктов, притом что само по себе снижение уже воспринимается рынком как свершившийся факт, полагает аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов.

Инфляция находится на исторически низком уровне, а цены на нефть с начала года ни разу не опускались ниже $60 за баррель Brent, обеспечивая внушительное положительное сальдо платежного баланса ($20,8 млрд в январе-феврале 2018 года против $14,5 млрд за аналогичный период прошлого года).

Антонов считает, что существуют и «экстремально высокие дефляционные риски, которые вполне могут быть реализованы во II и III квартале под воздействием сезонного фактора».

Все это, по его мнению, говорит в пользу снижения ставки на 50 б.п. Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал», в свою очередь, отмечает, что, снизив ставку до 7%, регулятор уже сейчас смог бы перейти в режим так называемой нейтральной денежно-кредитной политики и взять длительную паузу, ожидая постепенного сближения фактической инфляции с целевым уровнем в 4%.

В то же время Константин Артёмов, портфельный управляющий УК «Райффайзен Капитал», называет фактором в пользу понижения ставки на 25 пунктов «очень хорошие данные по росту реальных доходов (плюс в сторону повышения была пересмотрена предыдущая оценка) и розничным продажам».

Андрей Хохрин, начальник управления по работе с состоятельными клиентами ИК «Церих Кэпитал Менеджмент», также уверен, что регулятор выберет более умеренный темп снижения ставки. Фондовый и облигационный рынки испытывают давление, потому сильное снижение ставки может быть преждевременным.

«Добавлю, что облигации РФ, субъектов Федерации и корпоративные, скорее всего, никак не отреагируют на четвертьпроцентное снижение ставки», — считает он.

Оба варианта снижения ставки если и приведут, то лишь к минимальным потерям рубля, чьи позиции по-прежнему определяются, прежде всего, общим настроением инвесторов в валютах стран с развивающимися рынками и геополитическим фронтом, рассуждает Юрий Кравченко.

Но не исключено, что ЦБ вообще не будет снижать ставку. В пользу такого сценария выступают аналитики Центра макроэкономического анализа «Альфа-банка».

«Пересмотренные Росстатом цифры теперь демонстрируют рост номинальных зарплат на 13% г/г за два месяца 2018 года; кроме того, безработица упала до 5%. Несмотря на то, что руководство ЦБ дало сигнал рынку, что в пятницу процентная ставка может быть понижена, мы полагаем, что в условиях двузначного роста зарплат и слабого курса рубля не следует спешить с этим решением», — указывается в их комментарии.

Было бы лучше сохранить ставку как инструмент монетарной политики на будущее, а не понижать ее до нейтрального уровня в ближайшее время, считают они.

Проблема в том, что правительство остро нуждается в стимулах для ускорения экономического роста. Пока ставки по кредитам в несколько раз превышают уровень инфляции и примерно в полтора-два раза превосходят ключевую ставку. В итоге за первые два месяца этого года, по данным ЦБ, кредиты нефинансовому сектору увеличились только на 1%. Снижение ключевой ставки должно способствовать дальнейшему удешевлению заемных средств для реального сектора.