Без стажа: пенсии поднимут в апреле

Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 2,9%. Соответствующее постановление, ранее внесенное Минтрудом, подписал в четверг глава правительства Дмитрий Медведев.

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«Я подписал решение об индексации социальных пенсий с 1 апреля. Мы это делаем по закону каждый год. В документе утверждается размер коэффициента, на который повышаются пенсии. Сейчас мы на эти цели направляем около 10 млрд рублей», — сказал Медведев на заседании правительства.

В документе, размещенном на сайте кабмина, сообщается, что «подписанным постановлением утверждается коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля 2018 года в размере 1,029».

Социальные пенсии индексируются ежегодно в начале апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. В целом по России за 2016 год он составил 8081 рубль, за 2017 год — 8315 рублей.

Медведев пояснил, что индексация коснется примерно 4 млн человек. Кроме того, по словам премьер-министра, будут повышены и другие выплаты, размер которых зависит от уровня индексации социальных пенсий.

Ранее в материалах Минтруда сообщалось, что социальные пенсии вырастут на 255 рублей, и на выходе человек получит 9 062 рубля. Средний размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы увеличится соответственно на 378 рублей и 382 рубля и после повышения составит 13 410 и 13 556 рублей соответственно.

При этом речь идет и о повышении других выплат, размер увеличения которых зависит от роста социальных пенсий. Расходы на проведение индексации и тех, и других составят 9,6 млрд рублей до конца года, говорится в постановлении.

Индексация затронет почти 3,9 млн пенсионеров, из которых около 3,1 млн человек — получатели социальных пенсий.

Ранее в Пенсионном фонде России «Газете.Ru» уточнили, что поскольку эта индексация запланированная, в бюджете фонда заложены все необходимые средства.

Напомним, что социальные пенсии выплачиваются пенсионерам, трудовой стаж которых ниже семи лет, а также другим категориям граждан, в том числе детям-инвалидам, гражданам из числа инвалидов вследствие военной травмы и участникам Великой Отечественной войны, получающим две пенсии.

«Социальные пенсии получают, как правило, те люди, у которых практически отсутствует стаж уплаты взносов в пенсионную систему. Сегодня это люди, у которых он меньше семи лет», — сказала старший научный сотрудник НИФИ Татьяна Омельчук. По сути, речь идет о гражданах России, которые никогда не работали.

При этом отсечка будет постепенно увеличиваться. К 2024 году, чтобы получить право на страховую пенсию, стаж должен быть уже не менее 15 лет. Требование по стажу будет увеличиваться постепенно. Если условие не будет выполнено, то человек сможет претендовать только на социальную пенсию, которая устанавливается в фиксированном размере на пять лет позже, то есть женщинам в 60 лет, а мужчинам в 65 лет.

Ранее руководитель направления «Человеческий капитал» Фонда «Центр стратегических разработок» Лилия Овчарова говорила, что повышение в 2,9% будет незаметным для категорий граждан, которые сегодня получают социальную пенсию, к тому же оно ниже целевого уровня инфляции в 4%.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов напомнил, что с начала года была произведена индексация страховых пенсий выше уровня прошлогодней инфляции — на 3,7% с 1 января 2018 года.

При этом Минтруд заверяет, что утвержденная в 2013 году стратегия развития пенсионной системы, по которой к 2030 году уровень пенсий должен достичь 2,5-3 прожиточных минимумов, по-прежнему актуальна.

«Вы знаете о том, что задача поставлена — выйти на индексацию пенсий выше инфляции. Мы уже фактически с этого года приступили к реализации этой задачи. <…> Мы с вами будем в рамках бюджетного цикла, прежде всего 2019 -2021 годов, готовить системные предложения по тому, чтобы выйти на решение новых задач, которые поставлены президентом», — сказал министр труда Максим Топилин на заседании правления ПФР.

Так или иначе, по мнению Нилова, в этом году порядка 45 тысяч граждан могут столкнуться с проблемой, когда, достигнув пенсионного возраста, они не получат страховую пенсию. Среди основных причин — нехватка так называемых пенсионных баллов, а также страхового стажа.

«Человек в этой ситуации должен либо продолжить работать, а это не что иное, как искусственное повышение пенсионного возраста, либо ждать еще пять лет и получать социальную пенсию. Получается, это открытая экономия на пенсионерах», — высказался депутат в интервью «Газете.Ru».