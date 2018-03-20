Встреча у фавел: страны G20 боятся криптовалют и США

Во вторник, 20 марта, в столице Аргентины – Буэнос-Айресе завершилась встреча министров финансов и центробанков стран G20 («Большая двадцатка»). В общем сложности в мероприятии приняли участие – 22 министров, 17 глав центробанков, а также 10 глав международных делегаций. В рамках встречи Буэнос-Айрес посетили замглавы российского Минфина Сергей Сторчак, а также глава Банка России Эльвира Набиуллина и ее первый заместитель Ксения Юдаева. Они прибыли в столицу Аргентины еще накануне мероприятия, поэтому голосовали на президентских выборах в знаменитом после недавнего кокаиного скандала российском посольстве в Буэнос-Айресе.

Место для проведения встреч в рамках G20 было выбрано довольно специфическое. Выставочный центр, где собрались министры и представители центробанков, располагается в элитном районе Буэнос-Айреса – Реколета, однако в парке с видом на одну из самых больших трущоб города – Villa 31.

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Министры и главы центробанков, гулявшие по парку, могли насладиться не только видом дорогого района, но и полюбоваться на то, как живут бедные люди в фавелах – созданных из кирпича домах с нелегально подключенным электрическом и водой.

Чтобы обеспечить безопасность министров и глав центробанков, на форуме повсюду дежурила вооруженная охрана. Большинство представителей прессы до самого саммита не допустили: их разместили в специальной «резервации» для журналистов, где щедро кормили мясом и сырами и неограниченно наливали кофе. Здесь же проводились редкие пресс-конференции, и чтобы узнать информацию с форума, журналисты вынуждены были дежурить у забора и ловить выходящих с саммита спикеров.

За криптовалютами присмотрит FATF

Одной из основных тем встречи стали криптовалюты, которые впервые обсуждалась в рамках G20. Впрочем, на международных форумах, например в швейцарском Давосе, она уже фигурировала.

Обсудить в рамках нынешней встречи министров и глав G20 криптовалюты предложили французский и немецкий министры финансов Брюно Ле Мер и Петер Альтмайер. Накануне саммита они направили письмо аргентинскому коллеге Луису Капуто с предложением затронуть тему регулирования криптовалют.

Финансовую элиту больше всего беспокоит отмывание денег при помощи криптовалют.

Эти опасения нашли отражение в финальном документе, принятом на форуме. В коммюнике по итогам встречи глав центробанков и министров финансов G20 в Буэнос-Айресе страны согласились с рисками, которые представляют криптоактивы, и поручили внедрить по отношению к ним стандарты FATF (Международная группа по противодействию отмыванию денег). Как говорится в документе, хотя криптоактивы сделают финансовую систему более эффективной, они несут серьезные риски, в том числе для инвесторов и покупателей криптоактивов. Также это создает риски ухода от уплаты налогов и финансирования террористов.

В релизе отмечается, что

криптоактивам не хватает качеств независимых денег. При этом, как пояснил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак, включить в текст термин криптовалюты в рамках встречи G20 не решились, поэтому в итоговом документе фигурирует термин криптоактивы.

Такая же осторожность в формулировках была и на Всемирном экономическом форуме. Так в Давосе управляющий ЦБ Швеции Сесилия Скингсли отмечала, что валюта должна обладать стабильной ценой и получить широкое распространение, чтобы быть эффективной. «Я считаю, что биткоин и другие [криптовалюты] не удовлетворяют критерию денег. Их можно назвать активом, но они не являются стабильным средством накопления, они сильно колеблются, вы не можете использовать их в качестве средства обмена», - говорила она.

Поскольку доля в расчетах криптоактивов в настоящий момент составляет около 1%, то никаких угроз с точки зрения финансовой стабильности они не представляют,

считает Сторчак.

Примечательно, что криптовалюты обсуждались на G20 на фоне жарких дебатов по поводу криптовалюты в России. Во вторник, 20 марта, депутаты внесли в Госдуму законопроект о цифровых финансовых активах, согласно которому такие активы не признаются законным средством платежа на территории России.

Законопроект устанавливает, что криптовалюта и токен являются имуществом, определяя ключевые различия между криптовалютой и токеном на основе признака одного эмитента (токен) и множества эмитентов/ майнеров (криптовалюта), а также цели выпуска. При этом Российская ассоциация криптовалют и блокчейна тут же раскритиковала только что внесенный в Госдуму законопроект, поскольку он создаст ограничения для работы российских инвесторов.

США не боится торговой войны

Второй ключевой темой встречи в Буэнос-Айресе стала протекционистская политика США. 9 марта президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении тарифов на ввоз стали и алюминия в Штаты из всех стран за исключением Канады и Мексики, с которыми Вашингтон договаривается о пересмотре условий соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

Как отметил Сергей Сторчак, «тема эта проскальзывала на форуме». По его словам, ее «обсуждали заинтересованные стороны, которых она касалась», однако «до выяснения отношений» на повышенных тонах, что в принципе можно было ожидать, стороны не дошли.

В итоговом коммюнике слово протекционизм не фигурировало. Но например, новый министр экономики Испании Роман Эсколано назвал «исторической ошибкой» протекционизм США.

Похожие заявление делали и делегаты из других стран.

Как рассказал глава Минфина Аргентины Давид Духовне в ходе пресс-конференции, действия США не воспринимаются аргентинской стороной как глобальная торговая война. При этом он подтвердил, что Аргентина обратилась к США за ответом по поводу отмены пошлин на алюминий и сталь и ждет ответа в ближайшее время.

В ходе 15-минутной конференция главы Минфина США Стивена Мнунича ясность так и не была внесена. Комментируя якобы развязанную США торговую войну, он заявил, что США «просто хотят равных условий», аналогичных тем, которые имеют другие компании в США, и что

Америка не боится так называемой «торговой войны».

«Это не протекционизм, это просто более справедливые условия»,— подчеркнул он.

По его словам, с рядом стран уже обсуждаются условия исключения из списка стран, для которых введут пошлины на алюминий и сталь. Тем не менее министр отказался назвать эти страны до завершения переговоров. На неоднократные попытки журналистов что-то узнать, он просто отшучивался.

Впрочем, в конце очень короткой конференции он выразил надежду, что

президент США Дональд Трамп быстро примет решение по исключению стран из этого списка.

Кроме протекционистской политики США и криптовалют на саммите обсуждали будущую работу в эпоху цифровизации и проблемы с привлечением частного сектора к созданию инфраструктуры.

«Эта тематика удалась, ее дружно поддержали все, так как у всех есть проблемы, как подтащить частный сектор к тому, чтобы он активнее участвовал в строительстве дорог, тоннелей, морских портов и так далее», - пояснил Сторчак. В частности, в итоговом документе нынешней встречи упомянуто, что в 2018 году предполагается предпринять шаги по стандартизации контрактов и финансовых инструментов и сфокусироваться на снижении рисков при вложении в инфраструктурные проекты.

При этом, как пояснил Сергей Сторчак,

специальных согласованных встреч у российской делегации с другими не было, не встречались представители России и с британскими коллегами на полях форума.

На правах хозяйки нынешнего саммита не преминула похвастаться своими успехами Аргентина. Например, как заявил министр финансов Аргентины Николос Дужевне на совместной конференции с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития Хосе Анхелем Гурриа, инфляция и налоги в стране снижаются, бедность уменьшается, а занятость растет. Виды находящейся рядом фавелы его не смутили. При этом за свои успеха Аргентина принимает весьма относительные достижения: например, снижение инфляции – с рекордных 42,8% в позапрошлом году до 26,9% в 2017 году.

Несмотря на высокие уровни инфляции и бедности, на угощение участников форума аргентинская сторона не скупилась. После обсуждения проблем протекционизма и регулирования криптовалют делегатов угощали в элитном районе Палермо традиционными аргентинскими стейками с вином.