Ан-148: в пролете

Ространснадзор выдал предписание приостановить эксплуатацию самолетов Ан-148, заявил журналистам глава ведомства Виктор Басаргин.

«Мы сделали предписание приостановить полеты Ан-148 во всех авиакомпаниях, в которых они эксплуатируются», — сказал он.

По его словам, это решение было принято после внеплановой проверки авиакомпании «Саратовские авиалинии», один из лайнеров Ан-148 которой 11 февраля потерпел катастрофу в Раменском районе Подмосковья. Тогда погиб 71 человек.

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После трагедии с Ан-148 «Саратовских авиалиний» министр транспорта Максим Соколов не исключил, что эксплуатация самолетов этого типа может быть приостановлена. «Это решение (о возможной приостановке полетов Ан-148 – «Газета.Ru») будет принято дополнительно руководством компании по согласованию с Росавиацией и Ространснадзором», – сказал он в день катастрофы. Однако позже было объявлено, что оснований для приостановки сертификата типа судна нет никаких. Теперь, в ходе внеочередной проверки они, по всей видимости, нашлись.

К самим «Саратовским авиалиниям» у ведомства также есть претензии.

«Финальные результаты проверки у нас есть. Есть замечания к персоналу, к производителю. Первый пункт наших предписаний говорит о том, чтобы приостановить полеты всех воздушных судов, которые эксплуатируются авиакомпанией «Саратовские авиалинии». Такая рекомендация есть. После того, как летные составы пройдут тестирование, пройдут проверку соответствующую, будем смотреть как дальше поступать», — цитирует Басаргина ТАСС.

В Росавиации подтвердили, что по результатам внеплановой проверки «Саратовских авиалиний» было введено ограничение срока действия сертификата эксплуатанта. «Срок действия ограничен до 27 апреля, — сообщили в Росавиации. — Кроме того, авиакомпания прекратила эксплуатацию самолетов Ан-148».

В соответствии со статьей 5 Федеральных авиационных правил ограничение срока действия сертификата эксплуатанта перевозчика не означает приостановки коммерческой воздушной перевозки или продаж авиабилетов. Компании вынесено предписание о необходимости устранения нарушений и передаче в Росавиацию к установленному сроку необходимых документов, подтверждающих устранение претензий к летной годности.

Аналогичная ситуация в начале года произошла с перевозчиком Azur Air. Авиакомпания устранила нарушения и направила соответствующие документы в Росавиацию. 19 марта ограничение со стороны регулятора были сняты.

В самих «Саратовских авиалиниях» уточнили, что имеют действующий сертификат эксплуатанта и продолжают выполнять полеты на самолетах типа Embraer-190 и Як-42».

Ан-148 — региональный реактивный узкофюзеляжный пассажирский самолет, разработанный украинским конструкторским бюро имени Антонова. Он может без промежуточных посадок совершать полеты дальностью от 2 до 5 тыс. км и приспособлен для посадки на грунтовые аэродромы. Рассчитан на перевозку до 80 пассажиров.

В России сейчас самолеты Ан-148 есть у двух авиакомпаний — «Ангара» и «Саратовские авиалинии». Последние взяли шесть таких машин в сублизинг у АК «Россия». Один из них и разбился 11 февраля в Подмосковье. Помимо этого, порядка 12 Ан-148 находятся в парке Минобороны, четыре — у Специального летного отряда Управделами президента «Россия», еще четыре лайнера эксплуатируются ФСБ и МЧС.

В пресс-службе Ространснадзора не смогли уточнить, распространяется ли предписание только на авиакомпании или касается также ведомственных авиапарков. Сроки ограничений пока также не уточняются. «В настоящее время проводятся проверки и в ходе них выдаются предписания такого характера», — уточнила собеседница «Газеты.Ru».

В авиакомпании «Ангара» получить оперативный комментарий не удалось.

Исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев поясняет, что директивы Ространснадзора не касаются госавиации и экспериментальной авиации. Поэтому ни Минобороны, ни МЧС, ни Специальный летный отряд «Россия», ни ОАК не обязаны останавливать полёты этих воздушных судов.

«Другое дело, что, к примеру, военные могут изучить материалы, полученные в ходе расследования и проверок, и принять своё решение. Но ещё раз отмечу - директивы Ространснадзора касаются только коммерческих АК, то есть «Ангары» и «Саратовских АЛ»», - подчеркивает он.

Что касается перспектив эксплуатации Ан-148 в гражданской авиации, всё зависит от того, удастся ли ответить на вопросы надзорного органа, считает Пантелеев.

«Если устранение выявленных проблем будет быстрым и не слишком дорогим - самолёты вернутся в небо, если дорогим и (или) долгим - авиакомпании от них откажутся. Тут нет никакой политики, только экономическая целесообразность», - резюмирует эксперт.

Проблемы с самолетами Ан-148 начались уже давно. Совместный российско-украинский проект так и не вышел на коммерческую стадию: себестоимость производства, как любой малосерийной техники, была слишком высокой. Ударом по проекту стало обострение отношений между странами в 2014 году.

В июне 2017 года СМИ писали, что Россия завершает производство российско-украинского регионального пассажирского самолета Ан-148 на Воронежском авиационном заводе. После того как будут достроены две последние машины на Воронежском авиационном заводе, проект будет свернут.

19 февраля 2018 года заместитель министра промышленности РФ Олег Бочаров сообщил, что власти Украины приняли решение о прекращении поставок в Россию двигателей Д-436 для гражданских целей, которые как раз устанавливаются в самолетах Ан-148. Это создало проблему не только для производства новых самолетов, на которое уже никто и не рассчитывал, но и для поддержания в летной годности действующего парка ВС.