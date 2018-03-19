«Вспомните Скрипаля!»: Польша пугает ФРГ русским газом

Польша нашла новый аргумент в споре с Германией о целесообразности проекта «Северный поток — 2». Варшава намерена убедить Берлин отказаться от нового газопровода в обход стран-транзитеров из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Лондоне.

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В понедельник, 19 марта, польскую столицу посетит канцлер ФРГ Ангеля Меркель. Заместитель министра иностранных дел Польши Конрад Шиманьский уже пообещал, что одной из ключевых тем ее переговоров с премьером Матеушем Моравецким станет как раз новый газотранспортный маршрут.

«Это, несомненно, будет наиважнейшей темой разговоров, потому что после Солсбери у нас новая ситуация. Не подлежит сомнению, что это один из аспектов политики России в отношении Европы, не в отношении Великобритании. И стоит еще раз задуматься, является ли Россия партнером, заслуживающим доверия», — подчеркнул Шиманьский в эфире радиостанции RMF FM.

Бывший полковник ГРУ России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери неизвестным веществом 4 марта. После расследования британских правоохранительных органов премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что орудием атаки стало нервно-паралитическое вещество «Новичок», разработанное еще в СССР, и ответственность за случившееся несет Россия. В ответ Лондон предпринял ряд мер в отношении Москвы, в том числе заявил о высылке 23 российских дипломатов, а Мэй заявила о намерении снизить зависимость Великобритании от российского газа.

Как пишут польские СМИ со ссылкой на источники в правительстве, Варшава также рассматривает возможность также выслать из страны российских дипломатов и ввести санкции против ряда российских чиновников и компаний.

Германия неоднократно на разных уровнях заявляла, что не рассматривает «Северный поток — 2» с точки зрения политики. 16 марта в ходе визита в Варшаву новый глава МИД ФРГ Хайко Маас ясно дал понять, что связывать газовую трубу с делом Скрипаля Германия не собирается.

«Северный поток» — это проект фирм в рамках частной экономики. Это чисто коммерческий, экономический проект», — подчеркнул германский министр.

Еще в феврале на встрече с Матеушем сама Меркель отмечала, что у Германии и Польши «разные взгляды на «Северный поток».

«Мы считаем этот проект экономическим. Мы выступаем за диверсификацию. Проект не представляет собой угрозу для диверсификации», – сказала она.

Польские власти понимают, что их риторика мало влияет на позицию ФРГ, однако не намерены сдаваться.

«Мы можем только убеждать Германию в том, что с «Северным потоком-2» связаны лишь негативные последствия, в то же время Германия — это независимая страна, так же как и Польша», — признал Шиманьский.

Польша давно записала себя в противники поставок российского газа в Европу и использует любую возможность во внешнеполитических событиях, чтобы напомнить о своей позиции и расширить ряды единомышленников. Пока в их числе Украина, которая с запуском «Северного потока — 2» может лишиться порядка $2 млрд ежегодного дохода от транзита через свою ГТС, страны Прибалтики, которые преследуют свои цели, оппонируя «Газпрому», и США, которые открыто заявили о намерении противостоять этому проекту, чтобы нарастить поставки собственного сжиженного газа на рынок ЕС.

Неприятие второго «потока» даже объединило две противостоящие партии в Соединенных Штатах. На прошлой неделе 39 сенаторов из республиканцев и демократов потребовали от властей заблокировать проект «Северный поток — 2», обратившись с соответствующим письмом к министру финансов США Стивену Мнучину и заместителю государственного секретаря Джону Салливану.

«Мы выступаем против «Северного потока — 2» и настаиваем на том, чтобы администрация не допустила строительство этого трубопровода», — сообщается в письме.

С похожим призывом к властям ЕС обратились главы парламентов Литвы, Латвии и Польши, Украины, Молдавии и Эстонии. В качестве аргумента было использовано заявление «Газпрома» о разрыве контрактов с «Нафтогазом Украины» о поставках и транзите газа. Сами партнеры «Газпрома» в Европе решительно настроены сохранить проекты с российской монополией.

«Для Wintershall за все 25 лет совместной работы «Газпром» был очень надежным партнером, и мы рассчитываем на продолжение совместной работы в течение многих лет», — заявил в интервью «Газете.Ru» член правления Wintershall Тило Виланд.

«Те же силы в Европе, которые и так склонны отрицательно относиться к «Газпрому», конечно, в очередной раз представят это обстоятельство в искаженном виде и воспользуются им для собственных доводов», — добавил он.

Скорее между ФРГ и Польшей будет очередной обмен утверждениями: Польша еще раз напомнит про опасность российского влияния, про экологические последствия ввода в действия «Северного потока — 2», а Германия в очередной раз подчеркнет, что трубопровод является проектом частных крупных энергокомпаний и создается в условиях внеполитических интересов, полагает аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко. Функция Польши здесь — еще раз напомнить, а функция Германии — еще раз послушать и продолжать продвигать интересы СП-2, уверен эксперт.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Маршрут пройдет от России по дну Балтийского моря до Германии.