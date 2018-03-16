Цены обновили минимум: рост неизбежен

Инфляция в феврале составила 2,2%. Это обновленный «исторический минимум». И в целом по году рост цен не превысит 4%, прогнозирует Банк России. «Годовая инфляция ожидается ниже 4% в 2018 году и будет находиться вблизи этого уровня в 2019 году», — сообщается в обнародованном в пятницу бюллетене ЦБ «О чем говорят тренды?»

Реклама

В краткосрочной перспективе ситуация с ценами не изменится, но в среднесрочной проинфляционные риски сохраняются.

«Среди них – возможные резкие изменения в потребительском поведении, ускоряющийся рост потребительского кредитования, неустойчивость и повышенность инфляционных ожиданий, ситуация на рынке труда», — говорится в бюллетене.

Сравнивая темпы роста цен производителей с розничными ценами эксперты ЦБ приходят к выводу, что торговая наценка на товары будет расти. «Восстановление торговой наценки, наметившееся в 2017 году, продолжается после ее сокращения в период 2015-2016 годов», — отмечают в ЦБ, добавляя, что уровень наценки «пока не достиг докризисного, в связи с чем можно полагать, что по мере восстановления потребительского спроса рост торговой наценки продолжится».

Инфляция в России снижается третий год подряд. В 2017-м потребительские цены выросли на 2,5%, в 2016-м на 5,4%. Двузначная цифра инфляции последний раз была в 2015 году — 12,91%.

ЦБ готов снизить ставку

ЦБ дает понять, что готов снизить регулирование цен. ЦБ не исключает завершения перехода к нейтральной денежно-кредитной политике.

«Существующий баланс рисков говорит о возможности более быстрого перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике, который может быть завершен в этом году», — говорится в бюллетене.

Прогноз подготовлен департаментом исследований и прогнозирования ЦБ. Впрочем, в нем сказано, что выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России.

Официальная позиция ЦБ по поводу ставки также была представлена в пятницу. Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев заявил, что департамент предложит совету директоров регулятора рассмотреть снижение ключевой ставки.

«Исходя из тех расчетов и сценариев, которые департамент денежно-кредитной политики готовит и обновляет, мы предложим совету директоров рассмотреть снижение ставки», — сказал Дмитриев.

Масштаб изменения ставки, по его словам, будет обсуждаться на совете директоров, который, «и принимает окончательное решение». Заседание совета запланировано на 23 марта.

Ранее экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин сообщил, что возможность для снижения ставки имеется. «Я думаю, в течение года есть хороший потенциал снижения (ключевой ставки Центробанка – «Газета.Ru»), — сказал Кудрин.

В 2017 году ЦБ шесть раз снижал ставку до 7,75%, а с февраля этого года действует ставка в 7,5%.

По словам Дмитриева, плавный рост инфляции начнется во втором полугодии. «Пока годовая инфляция будет оставаться на низких значениях, во втором квартале даже может быть чуть ниже, чем в первом за счет эффекта базы прошлого года. Дальше мы ожидаем плавный рост инфляции в сторону 4%», — цитируют Дмитриева РИА «Новости».

Какой будет инфляция «за горизонтом второго квартала — это уже вопрос выбора траектории ключевой ставки и прочих факторов», — отметил Дмитриев.

ФРС — предсказуема, ЦБ готовит сюрпризы

Несмотря на недвусмысленный комментарий Дмитриева по поводу предстоящих действий регулятора, что уже само по себе удивительно, эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», теряются в догадках: будет ли все-таки снижена ключевая ставка и если да, то может ли это произойти уже в марте?

«Инвесторы с волнением ожидают следующей недели, поскольку ЦБ и ФРС США должны объявить свое решение о процентной ставке. И если сюрпризов от заседания ФРС игроки не ждут, закладывая 100%-ную вероятность повышения ставки, то каким будет заседание отечественного регулятора, предположить сложнее», — говорит Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade.

С одной стороны, показатель инфляции в России остается рекордно низким, ниже таргета ЦБ в 4%, что безусловно, можно считать основанием для дальнейшего понижения ставки. С другой стороны, «в условиях эскалации конфликта с Великобританией, и расширением санкций со стороны Вашингтона, когда рубль и российские активы и без того испытывают на себе внешнее давление, нет необходимости лишать российскую валюту основного преимущества, которым безусловно является текущий процент», отмечает эксперт.

По данным Банка России доля нерезидентов в ОФЗ увеличилась до 33,9%. Это новое рекордное значение показателя.

При этом предыдущее снижение ключевой ставки в феврале происходило при негативном новостном фоне, и угроза появления очередных санкций существовала уже тогда, однако регуляторов это не остановило, возражает Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ. Он считает, что ЦБ будет снижать ставку, в целях стимулирования экономического роста, но ожидать существенного роста кредитования не стоит: банки настроены консервативно и не спешат увеличивать объемы займов.

Колебания инфляции носят сезонный характер — к середине лета инфляция немного ускоряется, а осенью и весной снижается, отмечает Иван Карякин, инвестиционный аналитик Global FX. Если ЦБ хочет постепенного снижения ставки, то, скорее всего, будет снижать ее в 2-3 приема, весной, в том числе и на ближайшем заседании, а летом возьмет паузу и продолжит снижение осенью, в зависимости от сложившихся к тому времени условий.