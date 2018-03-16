Египет вернулся: цены для россиян взлетели

Интересуются, но не покупают

Российская компания «Аэрофлот» на этой неделе запустила продажи билетов с 11 апреля на прямые рейсы в столицу Египта. В Росавиации «Газете.Ru» подтвердили выдачу финального разрешения EgyptAir на полеты. Компания планирует запустить сообщение с Москвой с 12 апреля.

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Оба перевозчика будут летать в Каир трижды в неделю. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, такая частота запланированных рейсов не обеспечит массовый поток туристов из России: «Это для деловых контактов, политических».

Тем временем в «Аэрофлоте» уже заявили о том, что с 12 июня по 2 июля рейсы будут ежедневными в связи с повышенным спросом на авиаперевозки в период проведения Чемпионата мира по футболу.

На фоне новостей о появлении рейсов в расписании поисковые системы все-таки отмечают рост интереса на билеты в египетскую столицу. «Число запросов Каира выросло в 6,5 раз по сравнению с прошлой неделей и в 2,5 раза к аналогичному периоду за прошлый 2017 год», — рассказали в Biletix.

В основном люди интересуются поездками с апреля по август, но покупкой именно прямых рейсов поиски пока не заканчиваются.

Авиабилеты по направлению Москва – Каир — Москва можно приобрести по цене от 22 тысяч рублей.

Большинство российских путешественников заинтересовано в поездке в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, обратил внимание директор по развитию OneTwoTrip Аргадий Гинес. Поэтому доля перелетов с пересадкой в третьих странах пока останется существенной.

Например, путешественник хочет добраться из Москвы в Хургаду 14 апреля. Вернуться он планирует 22 апреля. Прямой рейс из Москвы в Каир обойдется ему в 22 тысячи рублей, плюс, если турист захочет быстро приехать в место назначения, оптимальным вариантом являются внутреннее сообщение — более 8 тысяч рублей Таким образом, учитывая все перемещения, стоимость только перелета обойдется дороже 30 тысяч рублей.

«Минимальное предложение среди других авиакомпаний на текущие даты составляет 32,5 тыс. рублей с пересадкой в Стамбуле и семичасовым ожиданием. Однако минус первого варианта в том, что билеты из Москвы до Каира и из Каира до Хургады нужно будет покупать по отдельности, беря на себя риски опоздания на стыковку», — рассказывает Гинес. Еще одним популярным транзитным пунктом между Москвой и египетскими курортами является Минск.

Стыковочными рейсами россияне стали пользоваться для путешествий в Египет после запрета на осуществление чартерных и прямых авиаперевозок. В 2017 году страну посетили порядка 100 тысяч россиян, сообщило агентство РИА «Новости» со ссылкой на замглавы Союза туристических палат Египта Мостафу Хелиля.

Напомним, авиасообщение между Египтом и Россией было приостановлено после крушения в результате теракта в 2015 году самолета авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Находившиеся на борту 217 российских туристов и семь членов экипажа погибли. Позже Россия потребовала от Египта усилить меры авиационной безопасности.

По словам Дмитрия Горина, советника руководителя Ростуризма,

до кризиса в отношениях между государствами Египет посещали порядка 2-2,5 млн россиян в год.

Спрос будет минимальным

Сейчас туроператорам не запрещается формировать туры в Египет, но только на базе прямого сообщения в Каир. «Ростуризм дал все необходимые разъяснения. В указе президента говорится, что авиационная перевозка разрешена только до Каира. В другие города Египта возить туристов авиатранспортом нельзя», — рассказал в интервью «Газете.Ru» глава ведомства Олег Сафонов.

Не все игроки рынка сейчас готовы открывать направление. В клиентских центрах крупных туркомпаний отвечают, что направление сейчас закрыто и продажи пакетов на египетские курорты пока не осуществляются. Пока только один оператор выставил на продажу пакетные туры, рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

По словам Барзыкина, туроператоры с осторожностью относятся к вопросу открытия Египта и продажам путевок, они ждут разрешения на чартерные рейсы. «Спрос будет минимальным, потому что для российских туристов Египет, прежде всего, бюджетное направление, комплексный тур с системой «все включено», — комментирует он.

В TUI согласны с тем, что туристы ждут бюджетные предложения на курорты Красного моря. Поездки в Египет с перелетом в Каир интересны индивидуальным туристам.

«Они не будут пользоваться спросом из-за высокой стоимости регулярного авиаперелета, дорогостоящего и долгого трансфера.

Когда будут урегулированы вопросы безопасности и сняты ограничения на выполнение полетов в аэропорты курортных городов, мы предложим пакетные туры в Египет», — сообщили «Газете.Ru» в компании.

В Anex Tour пока не планируют открывать направление. «Реализацию турпродукта на базе регулярной перевозки через Каир не планируем в виду длительности трансфера до курортов и повышения стоимости пакетов. Активные продажи будут запущены, как только появятся все необходимые разрешения на прямую чартерную перевозку до курортов. Мы готовы к возвращению Египта, со стороны принимающей компании подготовлено наземное обслуживание уже сейчас», — рассказали в компании.

Сегодня стоимость путевок в Египет на апрель превышает 1,2 тысячи долларов или примерно 70 тысяч рублей за неделю на двоих, включая перелет и трансфер. Из египетской столицы туроператор Tez Tour предлагает наземный трансфер до курортных городов, правда, время в пути составит шесть-восемь часов. По словам директора по связям с общественностью компании Ларисы Ахановой,

стоимость перевозки из Каира до курортов стоит порядка 20-30 долларов или от 1,1 до 1,7 тысячи в отечественной валюте.

Большая часть от цены в путевке приходится на перелет. Ранее на сайте компании Tez Tour были выставлены предложения, не включающие авиабилеты туда и обратно. Сумма начиналась от 128 долларов за неделю только на завтраках в отеле четыре звезды.

До трагедии в небе над Синаем стоимость путевок в Египет на двоих варьировалась от 700 до 1000 долларов, то есть 40-58 тысяч рублей, сказал источник на рынке, но с оговоркой, что прямые регулярные рейсы всегда были дороже на 20-30% чартерных, которые использовались ранее.

Даже если туроператоры и разместят на продажу только проживания в отелях, то это не будет считаться комплексным турпродуктом, ведь получается, что человек должен будет сам приобретать авиабилеты, сказал Барзыкин из РСТ. «В данном случае не действует система страхового обеспечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Кроме того, гарантии безопасности распространяются на прямые перелеты в Каир, но не на время перемещения человека из столицы до курортов», — объяснил он.

Глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко отметил, что важно не то, как туроператоры оценивают, насколько опасно тот или иной способ путешествия в Египет, а то, как сам турист оценивает ситуацию. Если человек покупает не комплексный тур, а отдельную услугу, тот он сам несет ответственность за себя. «Надо понимать, что в соответствии с федеральным законом о туризме продажа только проживания — это продажа услуги, не тура», — обратил внимание Осауленко.