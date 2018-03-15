Навстречу дефолту: Нацбанк Украины обрел главу

От банков Украины «волосы пошевелятся»

Валерия Гонтарева официально перестала быть главой Национального банка Украины (НБУ). «Я считаю свою миссию полностью выполненной, поскольку реформы сделаны», — заявила она, выступая с отчетом в Верховной раде.

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Гонтарева возглавляла НБУ с 2014 года, став первой в истории Украины женщиной во главе финансового регулятора. И в отличие от предыдущих руководителей Нацбанка пришла на должность не из политики, а из финансово-инвестиционного сектора. Как-то она призналась, что до прихода в НБУ думала, что хорошо понимает банковскую сферу.

«Могу вам сказать, то, что мы увидели внутри банков, заставило бы, наверное, пошевелиться волосам. Потому что это просто шоки, которые там были, это было что-то ужасное», — сказала она.

Сама Гонтарева высоко оценивает свои достижения. «Украина перешла на гибкий валютный курс и новую монетарную политику — инфляционное таргетирование. Успешное сотрудничество с Международным валютным фондом и другими международными кредиторами позволило нарастить резервы до $18,4 млрд», — сказала она.

Кроме того, НБУ удалось очистить банковскую систему от неплатежеспособных банков и усилить ее устойчивость. «Банки здоровые, прозрачные и уже готовы возобновить кредитование», — заверила она.

Однако в народе она была крайне непопулярной, депутатский корпус также часто делал ее виновной во всех проблемах — от падения курса нацвалюты до выплаты компенсаций обманутым вкладчикам.

При Гонтаревой НБУ ввел санкции в отношении «дочек» российских банков.

15 марта ограничительные меры против против них были продлены. Как отметили в НБУ, этим банкам с российским капиталом («Сбербанку», Проминвестбанку, ВТБ и БМ, BS Bank) запрещено осуществлять какие-либо финансовые операции, которые предусматривают перевод средств или вывод капитала за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

Преемник, который устроил МВФ

Новым главой Нацбанка Рада утвердила Якова Смолия, который был ранее первым заместителем председателя НБУ. Смолий последний год фактически и был главой регулятора, после того, как в апреле 2017 года Гонтарева заявила о своей отставке и была вынуждена уйти в отпуск в ожидании формального увольнения и назначения преемника.

То, что переходный период в правлении НБУ затянулся, украинские эксперты связывали с отсутствием согласия среди руководства страны. Все это время ходили разные слухи о новом главе Нацбанка. Среди кандидатов СМИ называли и бывшего украинского премьера Арсения Яценюка. Однако самой реальной версией было как раз назначение Смолия. Правда, окончательно с его кандидатурой президент Украины Петр Порошенко определился только в январе 2018 года перед Международным экономическим форумом в Давосе.

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил назначение Смолия.

«Мы приветствуем назначение Якова Смолия председателем Национального банка Украины и рассчитываем на сотрудничество с ним и с возглавляемым им институтом», — приводятся в заявлении слова постоянного представителя МВФ на Украине Йоста Люнгмана. При этом он отметил важность того, чтобы регулятор осался независимым.

Сам Смолий заявил, что

одна из ключевых задач регулятора сейчас «как можно быстрее возобновить кредитование реального сектора экономики». Тяжелая ситуация с кредитованием частного сектора была одной из серьезных претензий в адрес Гонтаревой. В процессе «расчистки» банковского сектора с рынка ушло 88 кредитных организаций, но получать кредиты легче не стало.

По словам Смолия, в экономику может быть направлено более 80 млрд гривен.

Если Верховная рада примет законопроекты о защите прав кредиторов и управлении задолженностью, что поможет расчистить портфель плохих кредитов, то кредитование может возобновиться в следующем году, заверил новый глава Нацбанка.

НБУ уже заявил, что намерен в этом году провести оценку устойчивости 25 украинских банков, на которые приходится 93% активов банковского сектора. Среди них Приватбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Райффайзен Банк Аваль, Альфа-банк, Укргазбанк и другие.

Банки, которые по итогам оценки устойчивости будут нуждаться в капитале, должны будут разработать и выполнить программу капитализации и/или план мероприятий для поддержания или восстановления уровня капитала.

Представляя нового главу НБУ, Порошенко подчеркнул, что основной задачей регулятора на сегодня является обеспечение стабильности национальной денежной валюты, инфляционного таргетирования и наращивание золотовалютных резервов. Ранее Нацбанк обнародовал данные о том, что международные резервы Украины по итогам января-февраля текущего года сократились на 2%.

Экономика «кумовского капитализма» в шаге от дефолта

Эксперты полагают, что смена главы Нацбанка кардинально не способна повлиять на состояние финансового и банковского сектора Украины.

Собственно, даже если Смолий и приступит на своем посту к неким реформам в сфере кредитно-денежной политики, на отношение к Украине, как к стране, находящейся в полушаге от дефолта, со стороны иностранного капитала и международных финансовых институтов вроде МВФ, это ни коим образом не повлияет, полагает аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко.

Вероятность дефолта по государственным долгам можно оценить как крайне высокую, а

смена главы Нацбанка — это лишь попытка сохранить лицо при плохой игре со стороны администрации Порошенко, которая, очевидно, стремится списать все ошибки на непопулярную в народе Гонтареву; ни Смолий, ни кто бы то ни было иной избежать дефолта Украине не позволит, уверен эксперт.

В настоящее время госдолг страны превысил 80% доходов, это более $77 млрд, $25 млрд, включая долг перед МВФ, предстоит вернуть в течение двух лет. Чистые международные резервы НБУ составляют $6,4 млрд. Получается, возращать нечем, констатирует аналитик. Только МВФ Украина должна $12 млрд, в прошлом году фонду было перечислено средств больше, чем фонд перечислил Украине, в этом году, даже если транши возобновятся, отдать придется больше, чем получат.

МВФ ранее подсчитал, что отношение долга Украины к ВВП уже достигает 82%, и в этом году уже может достичь 90%.

Киев ждет от МВФ транш на $1,9 млрд, а фонд от Украины — продолжения ряда непопулярных реформ, включая повышения цен на газ, и создания Антикоррупционного суда, против которого недавно высказался сам Порошенко. Международные финансовые доноры не могут диктовать законы для Украины, сказал он.

«Мы проводили реформу не для МВФ, а для украинского народа и будущего моего государства», — сказал Порошенко.

Между тем 15 марта директор Всемирного банка по делам Украины, Молдавии и Белоруссии Сату Какхонен в своей колонке на сайте «Экономической правды» привела результаты исследований, в которых отмечается, что 2% компаний страны контролируют 20% общего оборота и более 25% активов.

Олигархи, по ее словам, доминируют во всех крупных секторах экономики Украины: политически связанные фирмы имеют большое влияние на горнодобывающую, энергетическую и транспортную отрасли экономики.

На них приходится до 40% оборота и больше половины всех активов. В сельском хозяйстве «кумовской» бизнес контролирует производство и экспорт зерна.