Выстрел в молоко: рынки Мэй не верят

Рынки довольно сдержанно отреагировали на угрозу новых санкций в отношении РФ со стороны Великобритании, о которых упомянула премьер Тереза Мэй, выступая вечером 12 марта в Палате общин.

На открытии рынка акций РФ индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели всего на 0,1%, а в последующие часы продемонстрировали скромное снижение в пределах 1%. Вслед за нефтяными котировками курс доллара по отношению к рублю вырос на несколько копеек.

Впрочем, уже через несколько часов рынок акций РФ вышел в плюс. К 15:00 мск индекс МосБиржи достиг 2321,51 пункта (+0,2%), индекс РТС — 1286 пункта (+0,2%).

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, вырос на 35,92 коп — до 70,15 руб., курс доллара при этом увеличился на 32,37 коп. — до 56,95 руб. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на 13 марта, выросла по сравнению с показателем на вторник на 33,96 коп., составив 62,88 руб.

По отношению к фунту стерлингов курс рубля во вторник снизился на 0,15% ( на 0,12 руб.) и составил 78,99 рубля.

Для рынков большее значение сейчас оказывают новости из сектора углеводородов, политика США и экономический подъем начала года, чем риторика властей Англии, отмечает аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко.

По оценкам аналитиков Sberbank CIB, рынок нефти нестабилен после сообщений о разногласиях в ОПЕК по поводу целевого уровня цен на нефть, кроме того, инвесторы следят за индексом потребительских цен и аукционами по продаже гособлигаций США.

Большинство аналитиков отмечает, что реакция инвесторов на политические заявления Великобритании осталась нейтральной. Принятое накануне ЕС решение о продлении еще на полгода санкций в отношении РФ было ожидаемым, поэтому также не оказало влияния на котировки.

Британскую историю рынки отыгрывали всю прошлую неделю, когда развивались события в Лондоне и поступали заявления с обеих сторон. И все это время рубль чувствовал себя слабее, чем это могло быть при наблюдавшемся позитивном фоне,

обращает внимание финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Например, цена на нефть выросла с начала марта на 2%, а рубль за это этот же период потерял 2,5% стоимости. Расхождение есть и в сравнении с динамикой фондовых рынков, которые выправляются после февральского провала. Отсутствие острой реакции во вторник эксперт объясняет тем, что спекулянты потихоньку «покупали слухи» уже какое-то время, а обилие акций компаний-экспортеров помогает расти российским индексам на ослаблении рубля.

Внешнеполитическая обстановка между Лондоном и Москвой обострилась после отравления в английском Солсбери 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По заявлению британских властей, оба они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества группы «Новичок», которое, как утверждают в Лондоне, производилось в России. Скрипаль в 2004 году был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград, в 2010 году в рамках обмена передан США. После этого бывший разведчик-перебежчик поселился в Великобритании.

По словам Мэй, «Россия с большой долей вероятности причастна к произошедшему с Сергеем Скрипалем», а сам инцидент является «неизбирательным и безответственным действием России против Соединенного Королевства». Ответ на обвинения британских властей и раскрытие программы «Новичок» 13 марта должен предоставить посол РФ в Великобритании Александр Яковенко. В среду Мэй пообещала обсудить ответ посла и анонсировала возможность дополнительных санкции в отношении РФ.

«В среду мы детально рассмотрим ответ со стороны России. Если не будет предоставлено вызывающего доверия ответа, мы заключим, что эти действия являются противозаконным использованием силы со стороны России в отношении Соединенного Королевства. Тогда я вернусь в эту Палату, чтобы определить целый набор мер, которые мы предпримем в ответ», — добавила она.

В качестве примера ограничительных мер Мэй напомнила реакцию британский властей на отравление другого бывшего разведчика — Александра Литвиненко. Тогда были высланы российские дипломаты, приостановлено сотрудничество в области безопасности, разорваны двусторонние планы по визам, введены персональные санкции в отношении подозреваемых лиц. «Мы должны сейчас быть готовы к тому, чтобы применить куда более широкие меры», — предупредила премьер.

Пока те дополнительные санкции, которые предполагаются, не окажут существенного влияния на российские активы, отмечает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич. Отсюда и отсутствие реакции, как в акциях, так и в облигациях и рубле, отмечает он.

Между тем газета Times со ссылкой на собственные источники в правительстве Соединенного Королевства сообщила, что в ответ на отравление Скрипаля Лондон рассматривает вариант кибератаки против России. По данным издания, разрабатываемая оборонным ведомством страны киберпрограмма может быть использована для атаки на компьютерную сеть Кремля или на информационные сайты.

В воскресенье газета Sunday Telegraph отмечала, что правительство королевства готовит свою версию акта Магнитского, который также предусматривает персональные санкции в отношении российских чиновников, по версии британских властей, замешанных в нарушении прав человека и коррупции. Последние события могут ускорить этот процесс.

Тереза Мэй сталкивается с серьезным давлением из-за выхода страны из ЕС, часть правительства выступает резко против нее и пути ее партии, СМИ получили команду на повышение градуса по любым делам, где можно при желании обвинить третьи силы, поэтому такой поворот на рынках никак не сказался,

рассуждает Яковенко. Если будут вынесены конкретные претензии и предприняты шаги по эскалации напряженности, тогда рынок отреагирует, но это произойдет не сегодня, уверен эксперт.

Без консультаций с Вашингтоном финансово-экономические санкции Лондон вводить не смог бы. Соответственно, санкции, о которых вчера говорила Тереза Мэй, будут сугубо персональные. А эта информация является для рынков абсолютно нейтральной, полагает инвестиционный аналитик GLOBAL FX Владимир Рожанковский.

При этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон уже заявил, что США «полностью уверены в расследовании Великобритании и ее оценке, что Россия, вероятно, несет ответственность за нападение с использованием нервно-паралитического вещества, которое произошло в Солсбери на прошлой неделе». США, по его словам, «согласны с тем, что ответственных — как тех, кто совершил преступление, так и тех, кто его заказал — должны ждать соответствующие серьезные последствия».