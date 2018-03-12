Майские указы: зарплаты удвоились своевременно

Минтруда объяснило в понедельник резкий рост зарплат бюджетников в январе-феврале этого года.

В конце прошлой недели русская служба BBC сообщила о том, что часть преподавателей МГУ получили значительно более крупные зарплаты за февраль, чем обычно. Позже РБК писало, что рост отмечен также среди некоторых категорий ученых и врачей в ряде московских учреждений.

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В Минтруда оценили резкий рост зарплат в бюджетной сфере плановым событием. «В январе-феврале у этих категорий наибольший прирост произошел, потому что они со 163-165% (от средней зарплаты в регионе по итогам прошлого года) вышли на 200%. Ничего удивительного здесь нет», — сказал министр труда Максим Топилин.

Он пояснил, что в рамках исполнения «дорожной карты» по майским указам президента зарплаты профессорско-преподавательского состава вузов, научных сотрудников и врачей в прошлом году должны были быть подняты до 165% от средней зарплаты по региону, а в этом году нужно было обеспечить еще одно поднятие - до 200%.

Зарплаты не растут сиюминутно

«Врачи и наука — у них 200% по указу. Вышли на нормальное исполнение указов, начиная с января 2018 года… В прошлом году мы по этим категориям, которые должны были быть 200%, они должны были достичь в IV квартале 180%, поэтому у них средний показатель годовой был около 160-163% в зависимости от региона», — подвел итог Топилин.

И зарплатную планку снижать вроде бы не будут. «Серьезный рост в январе-феврале - и так и будет продолжаться», - подчеркнул Топилин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также пояснил, что повышение зарплат планировалось».

«Рост зарплат — это не сиюминутный процесс, как вы знаете, это первое. Существуют решения, которые принимались в течение последнего года или даже в течение последних нескольких лет, это второе. А в-третьих, конечно же, я не могу ничего говорить о росте зарплат в конкретных образовательных учреждениях, лучше позвоните туда и спросите, с чем это связано», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что рост зарплат происходит не всегда теми темпами, которыми хотелось бы.

Правительство бдительно «мониторирует» работников

В соответствии с указами президента от 7 мая 2012 года, средняя зарплата врачей, профессорско-преподавательского состава и научных работников должна достигнуть 200% от средней зарплаты по региону.

Ранее зампред правительства РФ Ольга Голодец отчиталась о выполнении майских указов. «У нас нет ни одного невыполнения по учителям, врачам, по среднему медицинскому персоналу. Практически везде выполнены эти показатели», — сказала Голодец 2 марта во время посещения социальных объектов Ленинградской области.

Она отметила, что президентские указы - «самый простой метод» для повышения зарплаты в бюджетной сфере. «Мы уже с 2012 года живем по майским указам. Все субъекты РФ твердо знают те цифры, которые в них заложены», - сказала Голодец. Вице-премьер отметила, что, согласно указу, по заработным платам заложено 1020 показателей. «У нас 85 регионов, и каждый мониторирует 12 категорий работников бюджетной сферы», — уточнила она.

Распоряжение об индексации зарплаты в бюджетной сфере премьер Дмитрий Медведев подписал еще в январе этого года.

На индексацию зарезервированы 14,5 млрд рублей из этих средств. В частности, 7,2 млрд руб. направляются в сферу образования, по 3,4 млрд руб. - в науку и здравоохранение, еще 0,5 млрд руб. - в сферу культуры.

Еще 0,9 млрд рублей правительство распределит с учетом анализа итогов достижения установленных президентскими указами целевых показателей повышения зарплат бюджетников и темпа роста среднемесячного дохода.

Зарплата может очень быстро уйти вниз

В ходе большой пресс-конференции в декабре 2017 году президент Владимир Путин отметил, что майские указы в основном выполнены. Порядка 93–94% заявленных в указах целей достигнуты. Он потребовал от правительства обязательно выдержать планы по повышению зарплат бюджетников.

«Нам нужно будет обязательно выдержать те параметры по уровню заработной платы, которые достигнуты в последнее время и окончательно должны быть достигнуты в 2018 году в бюджетной сфере - имею в виду преподавателей школ, высших учебных заведений, врачей, вообще область здравоохранения и все, что мы делали в этой сфере за последние годы», — заявил он на совещании с членами правительства.

Путин тогда отметил, что обсудил это с Минфином, средства на индексацию имеются, снижения зарплат допускать нельзя.

«Очень быстро и незаметно можно уйти вниз, если не обращать на это постоянного внимания, — предупредил президент. — Во всяком случае, параметры, на которые мы выходим в 2018 году, должны соблюдаться и в последующие годы. Я прошу это иметь в виду».

Всего в 2018 году зарплаты бюджетников вырастут на 4%. Эта цифра превышает размер инфляции, который составил по итогам года менее 3%.

Работники бюджетной сферы — это якорный электорат. По этой причине правительство не стало растягивать индексацию зарплат на целый год, а сделало это накануне выборов, полагает первый вице-президент Центра политтехнологий Алесей Макаркин. «Пенсионеры, военные и бюджетники — важный отряд тех, кто поддерживает действующую власть. Но когда такой избиратель остается один в кабинке для голосования, у него должно быть чувство, что государство о нем заботится. Он должен идти в кабинку с теплым чувстом, с оптимизмом и, конечно, не с пустым карманом», — говорит первый вице-президент Центра политтехнологий Алесей Макаркин.