Новый удар: Украина атакует «Северный поток-2»

Украина обратилась к Еврокомиссии, государствам-членам ЕС с призывом отказаться от намерений строительства газопровода «Северный поток-2», заявил президент Украины Петр Порошенко в понедельник на брифинге после встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини.

Порошенко считает, что этот проект «угрожает энергетической безопасности Украины и ЕС». По его мнению, «Газпром» утратил имидж надежного партнера и поставщика после отказа возобновить поставки газа Киеву.

В тот же день в Госдепе заявили, что блокировка «Северного потока – 2» не сможет изменить политику России.

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«Никто в госдепартаменте не верит, что блокировкой «Северного потока» можно изменить поведение России. Но можно поддержать Украину в ее стремлении к европейскому будущему», — сказала заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк.

Противостояние между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» резко усилилось после того, как в конце февраля Стокгольмский арбитраж вынес свое решение по многолетнему спору между компаниями. Суд обязал «Газпром» выплатить $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Ранее суд обязал «Нафтогаз» заплатить «Газпрому» чуть более $2 млрд за поставку газа, а обязательства по закупкам по принципу «бери или плати» сократил в десять раз — до 4 млрд кубометров газа в год. Таким образом, по итогам двух споров, российская монополия обязана выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд, а украинская компания должна была вернуться к закупкам газа из России.

«Газпром» выразил несогласие с решение арбитража, а позже заявил о подаче апелляции. Кроме того, холдинг отказался из-за отсутствия допсоглашения поставлять Киеву газ, а затем и вовсе начал процедуру разрыва контрактов с «Нафтогазом».

Пока происходящее никак не отразилось на транзите российского газа в Европу через территорию Украины, однако вызвало беспокойство у еврочиновников.

Федерика Могерини сказала, что Европейская комиссия готова возобновить трехсторонние переговоры по этому вопросу, а «Газпром» должен полностью выполнять свои договорные обязательства».

Украину, которая в случае ввода в строй «Северного потока-2» лишится большей части транзита российского газа и минимум $2 млрд, поддержала Польша и несколько периферийных стран Европы. На днях главы парламентов Украины, Польши, Молдавии, Литвы, Латвии, а затем и Эстонии подписали письмо, в котором выразили протест в отношении строительства газопровода.

Российский проект «направлен на обеспечение энергетической зависимости государств Европейского союза от России», отмечается в документе.

Политики призвали страны Евросоюза обеспечить максимально полную имплементацию правил ЕС при эксплуатации «Северного потока-2».

«Северный поток-2» может повредить энергетической независимости ЕС», — заявил глава парламента Литвы Викторас Пранцкетис. Его эстонский коллега Эйки Нестор сказал, что «Эстония считает «Северный поток — 2» политическим проектом.

Согласно недавно предложенным поправкам в действующее законодательство, все трубопроводы, проложенные из государств, не входящих в ЕС, должны подчиняться требованиям «Третьего энергопакета», предусматривающего разделение компаний по сферам деятельности — добыче и экспорту энергоносителей.

Между тем юристы Совета Европы на прошлой неделе в очередной раз заявили, что это противоречит самому принципу европейского законодательства.

Эксперты уверены, что подобные заявления не смогут оказать существенное влияние на реализацию проекта «Северный поток – 2».

Учитывая, что, фактически, СПГ из-за высокой цены пока не может оказать существенную конкуренцию трубопроводному газу, увеличение числа путей транспортировки ведет к росту энергетической безопасности Европы, отмечает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич.

Риторика Варшавы остается неизменной с самого начала проекта: Польша сейчас реализует крайне дорогой проект по созданию крупнейшего в регионе терминала СПГ в порту Свиноустьце, претендуя на роль крупного нефтегазового хаба Восточной Европы, напоминает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

У Латвии с «Газпромом» давние счеты — российская компания не идет навстречу правительству и не продает ему 34% акций Latvijas gaze и Conexus Baltic Grid, препятствуя реформе внутреннего рынка. Молдавия же «сидит» на той же газовой трубе, что и Украина, добавил эксперт.

В Европе далеко не все поддерживают позицию Украины, Польши и Ко. Германия выступает за строительство газопровода, поскольку становится в этом случае крупнейшим газовым хабом ЕС.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель неоднократно высказывала поддержку дополнительному газотранспортному маршруту через Балтийское море.

«У нас разные взгляды на «Северный поток». Мы считаем этот проект экономическим. Мы выступаем за диверсификацию. Проект не представляет собой угрозу для диверсификации», — сказала она в феврале на встрече с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

В положительном отношении к проекту заверил 28 февраля президента РФ Владимира Путина австрийский канцлер Себастья Курц на встрече в Санкт-Петербурге. «Северный поток-2» — проект, который касается не только Австрии, но и Германии, и других государств. Австрийское федеральное правительство очень положительно относится к этому проекту», — сказал он.

В конце февраля руководители европейских концернов, участвующих в проекте «Северный поток-2», — OMV, Wintershall и Uniper — опубликовали открытое письмо, в котором подчеркивали, что «Северный поток-2» не несет никакой угрозы энергетической безопасности Европы.

В ЕС нет потребителей, готовых отказаться от российского газа в пользу более дорогого СПГ из США, уверены они. Критика столь важного проекта строится по большей части исключительно на поверхностных и эмоциональных выводах, отмечается в письме.

По официальным прогнозам, к 2035 году спрос на газ в ЕС не изменится, однако собственная добыча в странах Европы будет неуклонно снижаться и к этому моменту сократится вдвое. Таким образом, спрос на импортный газ в Европе будет расти.

При этом в ЕС в настоящее время уже более 20 терминалов по приему СПГ, и существующие мощности уже сейчас могут покрыть около половины импорта газа для ЕС.

Российский газ имеет конкурентные преимущества для ЕС не только по ценовым параметрам, но и с точки зрения возможности оперативно нарастить поставки в зависимости от погодных условий и других обстоятельств. Подтверждение этого европейские потребители получили в конце февраля — начале марта, когда в регион пришли сильные холода, которые в пресс окрестили «Зверь с Востока» (Beast from the East).

Как отметил 7 марта на ежегодной пресс-конференции глава германской Wintershall Марио Мерен, в этих условиях «Газпром» смог оперативно нарастить поставки газа.

По итогам 2017 года «Газпром» поставил в страны дальнего зарубежья 193,9 млрд куб. м газа, в Западную Европу — 155,965 млрд куб. м. При этом большая часть поставок шла как раз через украинскую ГТС (свыше 90 млрд кубометров), мощность «Северного потока-1» не превышает 55 млрд кубометров (столько же проектная мощность «Северного потока-2»), по маршруту через Белоруссию и Польшу «Ямал-Европа» прокачивается еще порядка 30 млрд кубометров, в Турцию по «Голубому потоку» идет порядка 15 млрд куб. м в год.

При растущем спросе на газ даже при вводе в полную эксплуатацию СП-2 и нового «Турецкого потока» общая пропускная способность трубопроводов не сможет справится с поставками в период пикового потребления.

Максимальная суточная мощность всех альтернативных маршрутов не сможет заменить украинскую ГТС, и потребность в ней сохранится чисто с точки зрения поддерживания надежности поставок. Исключить ее роль смогла бы только третья нитка «Турецкого потока», дело до которой еще очень далеко, полагает Жарский.