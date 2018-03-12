Ударить побольнее: Европа продлила санкции против России

Евросоюз оценил ситуацию вокруг Украины и пришел к выводу, что пока не может отказаться от санкционного режима в отношении России. «Двенадцатого марта Совет продлил ограничительные меры за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2018 года», — говорится в релизе Совета Евросоюза.

Санкционные меры подразумевают заморозку активов физических и юридических лиц, попавших под санкции, а также ограничения на поездки.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже прокомментировала продлении санкций Евросоюза против российских граждан и организаций.

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«Если реакция с нашей стороны последует, она будет непременно опубликована. Над этим вопросом должны поработать эксперты», — цитирует ФАН Захарову.

Как принимается решение о продлении санкций

Политическое решение о продлении пакета санкций, срок действия которого истекает 15 марта, было принято послами 28 стран-членов ЕС еще 21 февраля. А 26 февраля Совет ЕС должен был утвердить это решение, однако отложило это решение. По мнению постоянного представителя России при ЕС Владимира Чижова, продление Евросоюзом черного списка против РФ было отложено, поскольку страны не хотят принимать автоматических, необдуманных решений.

«Некоторые страны ЕС еще на предыдущем витке полгода назад предупреждали остальных и руководство ЕС, что эта тема достаточно серьезная и момент достаточно чувствительный, чтобы не принимать автоматических решений, а обсуждать каждый раз эту ситуацию», - цитирует Чижова ТАСС.

Впервые санкции против физических и юридических лиц, обвиняемых в нарушении суверенитета Украины, власти ЕС ввели в 2014 году, после референдума в Крыму. С тех пор срок действия санкций неоднократно продлевался, причем согласованно с США, Канадой, Японией и некоторыми другими странами. Список попавших под санкции лиц несколько раз расширялся.

В отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономический по секторам экономики, индивидуальные ограничительные меры и санкции по Крыму.

Секторальные меры были первоначально введены 31 июля 2014 года и касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.

%Экономические санкции, которые были продлены сегодняшним решением, включают ограничение доступа на рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых институтов с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений.

Санкции продлеваются также для ряда крупных российских энергетических и оборонных компаний. Они также включают эмбарго на торговлю оружием и запрет на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд, а также ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти, в том числе на шельфе или в полярных условиях.

Помимо экономических санкций действуют еще два санкционных пакета по Украине. Во-первых, это индивидуальные ограничительные меры - запрет на поездки и замораживание банковских активов в Европе (если они имеются или их удастся найти).

То есть, под санкциями останутся 150 граждан России и представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик, а также 38 общественных организаций и компаний, ведущих деятельность либо в ДНР и ЛНР, либо в Крыму, который власти ЕС считают частью Украины.

Юридические лица в этом списке в основном не российские - это органы управления и военные структуры провозглашенных на востоке Украины ЛНР и ДНР.

Наконец, третий пакет - это набор целевых санкций в отношении Крыма, с которым европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо связи. Эти меры приняты в рамках так называемой Стратегии ЕС по непризнанию вхождения Крыма в состав России, действуют до 23 июня 2018 года и продлеваются ежегодно на 12 месяцев.

России санкции нипочем, надо добавить

Европейская дипломатия традиционно идет в русле тех решений, которые принимаются в отношении России в США. А Вашингтон считает необходимым продлевать санкционный режим. Например, в начале марта руководитель Национальной разведки США Дэниэл Коутс обнародовал доклад, в котором говорится, что Россия вполне благополучно пережила введенные против нее Западом санкции.

«Россия будет работать над разрушением единства западных стран относительно поддержки Киева и санкционного режима, однако Кремль справляется с существующими санкциями», — указывается в документе.

2 марта президент США Дональд Трамп еще на год продлил санкции против России, связанные с ситуацией на Украине. В сообщении на сайте Белого дома говорится, что действия России на Украине «подрывают демократические процессы и институты; угрожают миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности [Украины], и способствуют незаконному присвоению активов».

При этом ни Украина, ни США не смогли доказать в судебном порядке факта возможного присутствия российских войск в Донбассе. На это указывали не только российские политики, но в этом также признавались и украинские деятели.