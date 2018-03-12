Россияне собрались в Египет

Египетский авиаперевозчик EgypAir может уже на следующей неделе возобновить рейсы по маршруту Каир-Москва-Каир из столичного аэропорта «Домодедово».

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На сайте воздушной гавани в понедельник утром в расписании появились рейсы EgyptAir Каир-Москва и Москва-Каир под тем же номером, что и до приостановки авиасообщения - MS 730 и MS 729, с началом полетов с 18 марта. Рейсы были запланированы три раза в неделю - вторник, четверг и воскресенье.

Позже расписание было скорректировано - дата первого рейса была намечена на 22 марта, а число рейсов сокращено до двух в неделю - во вторник и четверг.

EgyptAir ждет этого разрешения уже на этой неделе, а первый прямой рейс ожидается еще через неделю, пишет РИА «Новости» со ссылкой на египетскую газету «Ахбар аль-Йоум».

«Можно ожидать первого прямого рейса в конце марта или начале апреля... Почти все соглашения, связанные с обслуживанием, и лицензии уже получены», - подтвердил агентству источник в египетской авиакомпании.

По данным другой египетской газеты «Дустур», сотрудники EgyptAir уже получили необходимые разрешения для работы в московском аэропорту.

В пресс-службе «Домодедово» заверили «Газету.Ru», что «со своей стороны аэропорт готов к обслуживанию рейсов на соответствующих направлениях».

Однако пока продажи билетов на прямые рейсы между Каиром и Москвой открыты не были. По данным Туту.ру, продажа авиабилетов по направлению Москва - Каир на данный момент все еще закрыта. На линии должны работать две авиакомпании — «Аэрофлот» и EgyptАir, однако ни в международных системах бронирования, через которые данные о рейсах получают агенты, ни на сайтах самих авиакомпаний этих рейсов в продаже нет. Сама EgyptАir сейчас предлагает лишь рейсы с пересадками совместно с авиакомпаний Lufthansa.

Эту же информацию подтвердили в Aviasales, уточнив, что в настоящее время в египетскую столицу можно добраться с пересадками в Цюрихе, Вене или Женеве. Ценник за билеты «туда-обратно» начинается от 17 тысяч рублей.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в 2015 году после крушения самолета авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Из-за теракта тогда погибли 217 российских туристов и семь членов экипажа.

Позже Россия выдвинула к Египту требование усилить меры авиационной безопасности. Работу в этом направлении стороны вели на протяжении двух лет, а в конце прошлого года в ходе визита в Каир президента РФ Владимира Путина была достигнута договоренность о возобновлении авиасообщения между двумя столицами. Но для возобновления регулярных рейсов из Каира в Москву и обратно необходимо финальное разрешения со стороны Росавиации.

Вопрос с полетами из российских городов на египетские курорты - Хургаду и Шарм-эль-Шейх пока не решен.

В Росавиации пока не уточнили, когда может быть выдано финальное разрешение на возобновление рейсов между Москвой и Каиром. Ранее в Минтрансе России заверили, что все политические решения приняты, технические вопросы улажены, и призвали все задействованные ведомства ускорить процесс возобновления полетов. В «Аэрофлоте» пока также воздерживаются от назначения даже предварительной даты начала полетов в Каир, в расписании на сайте аэропорта «Шереметьево» это направление также не значится.

Ранее глава авиакомпании EgyptAir Сафуат Муслим заявил, что рейсы египетского перевозчика из Каира в Москву начнутся не ранее апреля. «Полеты в Москву начнутся с апреля, если нет особой необходимости организовывать полеты в марте, для чего требуется особая процедура резервирования», - сказал он.

Между тем, как уточняют сервисы по продажам авиабилетов, российские путешественники активно летают в Египет самостоятельно. Главные направления — это Хургада и Шарм-эш-Шейх, уточняют в Aviasales. Билеты в Хургаду с пересадкой в Стамбуле и обратно можно приобрести от 26 тыс. рублей, в Шарм-эль-Шейх - от 20 тыс. рублей.

По данным сервиса Туту.ру, на Египет приходится порядка одного процента всех поисковых запросов среди зарубежных направлений. Пик запросов на Египет со стороны россиян пришелся на конец января - их доля составила 1,29% среди зарубежных запросов.

Эксперты обращают внимание, что для россиян Египет - это прежде всего курортное направление, и до введения ограничений львиная доля полетов в страну приходилась на организованных туристов из РФ. Туроператоры уже готовы к возобновлению полетов в Каир и организации трансфера к курортам Египта. По словам директора по связям с общественностью Tez Tour, если рейсы все-таки начнут осуществляться, то для туроператоров это технический момент: уже посчитана стоимость проживания и есть трансфер.