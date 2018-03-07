Разговор перед разрывом: «Газпром» пригласил «Нафтогаз»

Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев рассказал журналистам, что «Газпром» предложил «Нафтогазу Украины» провести встречу для обсуждения вопроса расторжения контрактов между компаниями.

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«По вопросу расторжения контрактов на поставку и на транзит газа я хотел бы прокомментировать, что «Газпром» не только направил 5 марта сего года уведомление «Нафтогазу Украины» о начале процедуры расторжения контрактов, но и предложил дату необходимой для этого встречи сторон», — сказал он.

Также зампред правления объяснил, почему «Газпром» вернул «Нафтогазу» предоплату за март. По его словам, «Газпром» получал от «Нафтогаза» дополнение к контракту на поставку газа, которое не полностью соответствовало решению Стокгольмского арбитража.

«В феврале 2018 года «Газпром» получил от «Нафтогаза Украины» подписанное с его стороны дополнение к контракту, которое не полностью соответствовало окончательному арбитражному решению от 22 декабря 2017 года, а также содержало ряд дополнительных условий, которые «Газпром» согласовать не готов. Именно поэтому «Газпром» и вернул деньги, так что не надо, как говорится, перекладывать с больной головы на здоровую», — пояснил Медведев.

«Газпром» и «Нафтогаз» судятся в Стокгольмском арбитраже с 2014 года. В декабре прошлого года суд вынес решение по спору о поставках газа, согласно которому «Нафтогаз» должен будет выплатить «Газпрому» немногим более $2 млрд.

Еще одно решение – по транзиту – суд вынес уже 28 февраля 2018 года. На этот раз оно оказалось в пользу «Нафтогаза». Суд частично удовлетворил иск украинской компании, которая требовала от «Газпрома» $17 млрд, и присудил ему компенсацию в $4,637 млрд.

Таким образом, с учетом всех решений Стокгольмского арбитража, «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. Российская компания пообещала оспорить этот вердикт всеми доступными способами.

При этом уже 1 марта «Газпром» отказался поставлять Украине газ, а 2 марта объявил о начале процедуры разрыва контрактов с украинской стороной.

«Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины». Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам», — заявил глава газового концерна Алексей Миллер.

Он отметил, что арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики.

«Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины», — подчеркнул Миллер.

«В такой ситуации продолжение действия контрактов для «Газпрома» является экономически нецелесообразным и невыгодным. «Газпром» вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже», — заявил председатель правления «Газпрома».

Решение «Газпрома» о расторжении контрактов с «Нафтогазом» одобрил министр энергетики России Александр Новак. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«По сути дела (суд) решил, чтобы за счет «Газпрома» субсидировать украинскую экономику. Естественно, это привело к тому, что такие контракты в этих условиях становятся экономически нецелесообразными, и «Газпром» принимает, естественно, правильное решение о том, чтобы начать процедуру расторжения этих контрактов», — сказал Новак.

Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что российская сторона восприняла решение Стокгольмского арбитража по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» как «пощечину».

«18 марта в России должны состояться выборы. И проигрыш «Газпрома» украинской компании воспринимается как пощечина, поэтому сразу была очень эмоциональная реакция», — сказала Зеркаль. Она также добавила, что новое арбитражное разбирательство между компаниями продлится как минимум до окончания их контрактов.

6 марта Александр Медведев заявил, что концерн уже подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа. По разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года.

«Газпром» также направил в «Нафтогаз Украины» уведомления о начале процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа.

«Нафтогаз» в ответ заявил, что начал начислять пени на в размере $500 тыс. (за каждый день просрочки) на присужденные ему $2,56 млрд. Кроме того, компания считает, что тариф за транзит сейчас в два раза занижен, поэтому хочет дополнительно взыскать $20 млрд с «Газпрома».