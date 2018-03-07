В Лондоне бьются за металл

В середине февраля группа «Интеррос» Владимира Потанина согласилась выкупить пакет акций «Норникеля» у компании Crispian Романа Абрамовича и его партнеров по Evraz. Как ранее сообщил «Газете.Ru» представитель «Интерроса», Владимир Потанин принял предложение.

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Сделку планировалось закрыть до 28 февраля. Сrispian также направила свое предложение владельцу «Русала» Олегу Дерипаске. Однако «Русал» посчитал выставленную Crispian оферту нарушением акционерного соглашения и обратился в Высокий суд Лондона с иском о запрете сделки – ответчиками по иску выступают структура «Интерроса» Whiteleave Holdings Ltd и Crispian.

27 февраля судья Саймон Пикен предложил продлить дедлайн сделки и перенести на неделю рассмотрение дела в суде. За это время стороны должны прийти к мировому соглашению по срокам и условиям, а также урегулировать вопрос убытков, который «Русал» должен будет покрыть обеим сторонам из-за задержки продажи. Представители Crispian Абрамовича в суде заявили, что ущерб от потенциального срыва сделки по продаже акций «Норникеля» структурам Потанина составит от $271 млн до $821 млн.

Роман Абрамович и его партнеры по Evraz получили пакет акций «Норникеля» в 2012 году в рамках подписания соглашения между основными акционерами компании, таким образом завершив новую фазу конфликта между «Интерросом» Владимира Потанина и «Русалом» Олега Дерипаски, длящегося с 2008 года из-за претензий «Русала» к дивидендной политике компании и к ее менеджменту.

Соглашение закрепляло правила по выплате дивидендов «Норникелем» в зависимости от долговой нагрузки: если она больше 2,2 EBITDA, то компания возвращает акционерам 30% EBITDA. При долговой нагрузке меньше 1,8 EBITDA акционеры компании получают 60%. Другая часть соглашения вводила lock up — запрет на продажу акций до декабря 2017 года. По истечению этого срока любой из акционеров мог выйти из капитала, предложив свои акции партнерам в компании, которые имеют преимущественное право выкупа.

Структуры Дерипаски апеллируют к мораторию на продажу долей крупнейших акционеров, который был одним из условий мирового соглашения 2012 года. «Однако стоит отметить, что пресловутый мораторий, в соответствии все с тем же мировым соглашением, был установлен на срок 5 лет, следовательно срок истек в декабре прошлого 2017 года. При условии, что стороны на момент направления предложения Crispian Investment не договорились о продлении сроков действия соответствующего ограничения, можно предположить, что структуры «Интерроса» не нарушили таким образом как минимум данного условия мирового соглашения», — рассуждает управляющий партнер HEADS Сonsulting Александр Базыкин.

Текущий спор, по сути, происходит из-за дивидендов «Норникеля», которые важны для компании Олега Дерипаски, полагает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. «Они сопоставимы с 1/3 операционной прибыли «Русала». Если размер дивидендов драматически сократится, то «Русал» вновь будет испытывать трудности с погашением долга.

В случае, если переговоры зайдут в тупик, «Русал» скорее всего будет готов пойти на крайнюю меру – запустить предусмотренную акционерным соглашением «русскую рулетку», — считает аналитик.

Этот механизм был предусмотрен в соглашении на случай, если конфликт между основными акционерами «Норникеля» вновь войдет в острую фазу. Согласно правилам «рулетки», любой из основных акционеров может предложить другому акционеру продать долю в «Норникеле» по средневзвешенной цене за полгода плюс 20% премии. Вторая сторона, получив это предложение, может его принять или выставить свою оферту по аналогичной цене или выше. В случае выставления встречного предложения с более высокой ценой инициатор рулетки должен будет купить долю другого акционера по новой цене или продать свою. 23 февраля «Русал» официально объявил, что запросит мандат на участие в дуэли у акционеров и оценивает свой пакет в ГМК не менее чем в $9,72 млрд.

Доводить ситуацию до «русской рулетки» нет смысла никому, потому что победа в такой игре станет «финансовым самоубийством»,

— считает начальник управления по анализу рынка акций БКС «Глобал Маркетс» Кирилл Чуйко.

«Человек, который купит долю партнера в рамках «русской рулетки», явно заплатит премию не меньше 50% за пакет, и при этом моментально потеряет в рамках сделки порядка $4-5 млрд, — говорит он. — По кредиту победитель не расплатится еще лет десять и, соответственно, попадает под гигантские риски огромной долговой нагрузки».

При этом тот, кто продаст свой пакет, окажется с гигантским объемом денежных средств, которые будет некуда тратить. «Вроде проблема смешная, но, на самом деле, она есть», — отмечает Чуйко.

У сторон есть шансы загасить конфликт и договориться о выкупе пакета Crispian и сохранения дивиденда на этот год в размере 30% от EBITDA при текущем уровне долговой нагрузки, однако отношения акционеров зависят от деятельности «Норникеля», отмечает Георгий Ващенко.

На фоне спора акционеров и возможного запуска «русской рулетки» международное рейтинговое агентство Fitch в конце февраля поместило на пересмотр с возможностью понижения долгосрочные рейтинги «ВВВ-» в иностранной и национальной валютах «Норникеля», а долгосрочный и краткосрочный рейтинги «Русала» («ВВ-/В») были помещены на пересмотр с «развивающимся» прогнозом.

На работе компании судебный процесс не скажется, заявила «Газете.Ru» пресс-секретарь «Норникеля» Татьяна Егорова. Так как компания не является стороной процесса, она не может что-либо комментировать.

Что касается механизма «русской рулетки», то это исключительно акционерный вопрос, к компании и менеджменту он не имеет отношения, добавила она.

По итогам 2017 года выручка «Норникеля» выросла до $9,1 млрд, говорится в опубликованном в вторник годовом отчете компании по МСФО. Показатель EBITDA (прибыль до вычета налогов и амортизации) также вырос на 2%, составив $3,99 млрд.

Рост выручки на более чем 11% по итогам 2017 года был обусловлен ростом цен на металлы, указывается в комментариях к годовой отчетности «Норникеля». Цены на медь выросли до $7 тыс. за тонну, цены на никель выросли до $12,5 тыс. за тонну. Стоимость палладия в 2017 году выросла на 42% до $1000 за унцию.

Впрочем, не смотря на рост выручки чистая прибыль «Норникеля» по итогам 2017 года снизилась до $2,1 млрд. Чистый долг компани вырос почти в два раза – до $8,2 млрд, показатель долга к EBITDA вырос с 1,2 до 2,1.

В «Норникеле» объясняют рост долга снижением средств на счетах компании с $3,3 млрд до $852 млн выплатами дивидендов, увеличением оборотного капитала, а также досрочным погашением авансов покупателей на $650 млн. Большую статью расходов занимает и программа по улучшению экологии в Норильске. Компания планирует потратить на модернизацию очистных сооружений 150 млрд рублей, сократив выбросы диоксида серы к 2023 году на 75%, заявил ранее Владимир Потанин на встрече с президентом Владимиром Путиным.