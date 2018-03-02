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Разрыв контрактов: «Газпром» отказался спасать Украину

«Газпром» объявил о расторжении контрактов с «Нафтогазом»

РИА «Новости»
«Газпром» начинает процедуру расторжения контрактов с украинским «Нафтогазом» на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже. Об этом сообщил глава компании Алексей Миллер. Он против того, чтобы «за наш счет решались экономические проблемы Украины». Эксперты отмечают, что такой разрыв грозит «Газпрому» выплатой неустойки. Кроме того, сторонам все же придется искать компромисс, поскольку, пока не построен «Северный поток-2», альтернативы украинскому транзиту нет.

Недавнее решение Стокгольмского арбитража, обязывающее «Газпром» выплатить $2,56 млрд «Нафтогазу», было в штыки воспринято российской компанией, пообещавшей оспорить его всеми доступными способами. Уже 1 марта она отказалась поставлять Украине газ, а 2 марта объявила о начале процедуры разрыва контрактов с украинской стороной.

«Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины». Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам», — заявил глава газового концерна Алексей Миллер.

Он отметил, что арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. «Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины», — подчеркнул Миллер.

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«В такой ситуации продолжение действия контрактов для «Газпрома» является экономически нецелесообразным и невыгодным. «Газпром» вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже», — заявил председатель правления «Газпрома».

Ранее заместитель председателя правления холдинга Александр Медведев сообщил, что «Газпром» не будет поставлять Украине газ, и уже вернул полученную предоплату.

Он аргументировал такой шаг тем, что не согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с «Нафтогазом», необходимое для начала поставок.

«Поэтому в этой ситуации мы, действуя в добросовестном ключе, вернули в полном объеме поступившую от «Нафтогаза Украины» сумму. Очевидно, что поставки газа с 1 марта для НАК «Нафтогаз Украины» осуществляться не будут», — сказал замглавы «Газпрома».

Поставки газа должны были осуществляться в соответствии с декабрьским решением все того же Стокгольмского арбитража. Тогда суд обязал «Нафтогаз» покупать у российской стороны по условию «бери или плати» не менее 4 млрд кубометров в год в рамках действующего контракта и выплатить чуть более $2 млрд. Но последнее решение арбитров предусматривает, что «Газпром» должен оплатить «Нафтогазу» $4,673 млрд по транзитному соглашению, что и сделало российский концерн должником.

Поскольку сейчас в России, на Украине и в Европе держится холодная погода, то потребление газа находится на максимуме. Отсутствие российского газа заставило украинские власти ввести до 7 марта национальный план действий в энергетике по ограничению потребления природного газа в стране. Часть учреждений были закрыты.

Президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook сообщил, что присоединяется к инициативе НАК «Нафтогаз Украины» под лозунгом «Прикрути» и пообещал снизить потребление газа в своем доме.

«Присоединяясь к этой инициативе лично, я также призываю все государственные учреждения уменьшить по возможности температуру в помещениях. Так же прошу граждан на несколько дней прикрутить отопление только на один градус, или максимально избегать потерь тепла в домах», — написал Порошенко.

«Укртрансгаз» предупредил Евросоюз о возможных проблемах с транспортировкой газа. Об этом украинская госкомпания написала в своем Twitter.

«Укртрансгаз», как оператор газотранспортной системы, срочно сообщил в мониторинговую миссию Еврокомиссии о том, что безответственные действия «Газпрома» в последние дни создают значительные риски для обеспечения бесперебойной транспортировки газа как для европейских, так и для отечественных потребителей», — говорится в сообщении.

Еврокомиссия в свою очередь уже заявила, что «была проинформирована властями Украины об их обеспокоенности относительно возможной чрезвычайной ситуации в украинской газотранспортной системе (ГТС)».

«Отсутствие прямых поставок из «Газпрома» «Нафтогазу»: кажется, что «Нафтогазу» и «Газпрому» не удалось договориться об условиях импорта природного газа, несмотря на решение Стокгольмского арбитража, которое привело к отказу от поставок газа даже для предоплаченных «Нафтогазом» объемов», — отмечают еврочиновники.

Они также сообщают, что увеличение реверсных потоков из ЕС «в кратчайшие сроки является проблематичным в настоящее время из-за напряженной ситуации на спотовых рынках (низкие температуры по всему ЕС) и трудностей в техническом перераспределении потоков в рамках ГТС».

«Еврокомиссия призывает все стороны, которых это касается, компании и соответствующие министерства Украины и России, найти немедленное решение в соответствии с решением Стокгольмского арбитража», — резюмирует ЕК.

Эксперты полагают, что достичь компромисса между сторонами конфликта без посредничества ЕС не удастся. При этом, в случае разрыва контрактов, «Газпром» вряд ли сможет избежать выплаты неустойки или штрафа.

Решение о разрыве контракта с украинским «Нафтогазом» может привести к проблемам для «Газпрома», полагает Денис Фролов, руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm.

Во-первых, разорвать контракт в одностороннем порядке зачастую очень сложно. В договорах обычно прописывают основания, которые дают на это право. Если таких оснований в данном случае нет, то такое расторжение будет расцениваться как отказ от исполнения обязательств, и в судебном порядке можно добиться принудительного исполнения своих обязанностей, на которые сторона подписалась.

«Во-вторых, разрыв контракта приведет к убыткам для «Газпрома» — мало шансов, что компании удастся избежать компенсации «Нафтогаза» за расходы, которые будут вызваны таким решением. Также в договоре могут быть прописаны штрафные санкции за односторонний отказ от исполнения обязательств», — говорит юрист.

Происходящее больше напоминает очень оживленный торг с применением инструментов давления на оппонента, доступных только крупнейшему экспортеру газа в Европе, говорит генеральный директор инвестиционной компании «Харитонов капитал» Максим Харитонов.

Можно предположить, что в «Газпроме», оценив неизбежные финансовые потери от разрыва контракта, пришли к выводу о том, что они являются меньшим из зол, и поставки с учетом решения арбитража будут компании просто невыгодны. Либо речь идет о допустимом давлении на контрагента, с целью склонения последнего к пересмотру условий поставок для восстановления баланса интересов, о нарушении которого после вынесения решения суда российская компания заявляет, рассуждает Харитонов.

Российская компания, вероятно, будет аргументировать свою позицию о пересмотре соглашений с «Нафтогазом» тем, что текущие условия, кардинально отличаются от тех, которые складывались при подписании контрактов на поставку и транзит газа в 2009 году, полагает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Проблема данной конфликтной ситуации в том, что заместить украинский транзит наращиванием объема поставок в Европу по другим направлениям, не получится. В год через Украину прокачивается свыше 90 млрд кубометров, что составляет около половины от всего объема экспортных поставок «Газпрома», отмечает эксперт.

По его мнению, в момент разрыва старого контракта, необходимо заключать новый. «Газпром» попробует отвязать транзит от соглашения на поставку газа в Украину, и подписать контракт на год-два, чтобы дотянуть до момента ввода в строй газопровода «Северный поток-2». В переговорах, вероятнее всего, в качестве третьей стороны будет участвовать ЕС.

Глава Минэнерго Александр Новак заявил журналистам, что в ближайшее время намерен обсудить с еврокомиссаром по энергетике Марошем Шефчовичем ситуацию вокруг контрактов «Газпрома» с «Нафтогазом Украины».

«Только вернулся из командировки и из новостей узнал, что мне должен позвонить господин Шефчович. По телефону мы с ним будем обсуждать все вопросы. В целом мы с ним договаривались на последней встрече, что будем периодически встречаться, и после того как будет вынесено окончательное решение арбитражного суда встретимся, обсудим все детали», — сказал журналистам Новак.

«Мы исходим из того, что контракты должны исполняться», — добавил министр.