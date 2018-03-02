Разрыв контрактов: «Газпром» отказался спасать Украину

Недавнее решение Стокгольмского арбитража, обязывающее «Газпром» выплатить $2,56 млрд «Нафтогазу», было в штыки воспринято российской компанией, пообещавшей оспорить его всеми доступными способами. Уже 1 марта она отказалась поставлять Украине газ, а 2 марта объявила о начале процедуры разрыва контрактов с украинской стороной.

«Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины». Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам», — заявил глава газового концерна Алексей Миллер.

Он отметил, что арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. «Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины», — подчеркнул Миллер.

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«В такой ситуации продолжение действия контрактов для «Газпрома» является экономически нецелесообразным и невыгодным. «Газпром» вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже», — заявил председатель правления «Газпрома».

Ранее заместитель председателя правления холдинга Александр Медведев сообщил, что «Газпром» не будет поставлять Украине газ, и уже вернул полученную предоплату.

Он аргументировал такой шаг тем, что не согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с «Нафтогазом», необходимое для начала поставок.

«Поэтому в этой ситуации мы, действуя в добросовестном ключе, вернули в полном объеме поступившую от «Нафтогаза Украины» сумму. Очевидно, что поставки газа с 1 марта для НАК «Нафтогаз Украины» осуществляться не будут», — сказал замглавы «Газпрома».

Поставки газа должны были осуществляться в соответствии с декабрьским решением все того же Стокгольмского арбитража. Тогда суд обязал «Нафтогаз» покупать у российской стороны по условию «бери или плати» не менее 4 млрд кубометров в год в рамках действующего контракта и выплатить чуть более $2 млрд. Но последнее решение арбитров предусматривает, что «Газпром» должен оплатить «Нафтогазу» $4,673 млрд по транзитному соглашению, что и сделало российский концерн должником.

Поскольку сейчас в России, на Украине и в Европе держится холодная погода, то потребление газа находится на максимуме. Отсутствие российского газа заставило украинские власти ввести до 7 марта национальный план действий в энергетике по ограничению потребления природного газа в стране. Часть учреждений были закрыты.

Президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook сообщил, что присоединяется к инициативе НАК «Нафтогаз Украины» под лозунгом «Прикрути» и пообещал снизить потребление газа в своем доме.

«Присоединяясь к этой инициативе лично, я также призываю все государственные учреждения уменьшить по возможности температуру в помещениях. Так же прошу граждан на несколько дней прикрутить отопление только на один градус, или максимально избегать потерь тепла в домах», — написал Порошенко.

«Укртрансгаз» предупредил Евросоюз о возможных проблемах с транспортировкой газа. Об этом украинская госкомпания написала в своем Twitter.

«Укртрансгаз», как оператор газотранспортной системы, срочно сообщил в мониторинговую миссию Еврокомиссии о том, что безответственные действия «Газпрома» в последние дни создают значительные риски для обеспечения бесперебойной транспортировки газа как для европейских, так и для отечественных потребителей», — говорится в сообщении.

Еврокомиссия в свою очередь уже заявила, что «была проинформирована властями Украины об их обеспокоенности относительно возможной чрезвычайной ситуации в украинской газотранспортной системе (ГТС)».

«Отсутствие прямых поставок из «Газпрома» «Нафтогазу»: кажется, что «Нафтогазу» и «Газпрому» не удалось договориться об условиях импорта природного газа, несмотря на решение Стокгольмского арбитража, которое привело к отказу от поставок газа даже для предоплаченных «Нафтогазом» объемов», — отмечают еврочиновники.

Они также сообщают, что увеличение реверсных потоков из ЕС «в кратчайшие сроки является проблематичным в настоящее время из-за напряженной ситуации на спотовых рынках (низкие температуры по всему ЕС) и трудностей в техническом перераспределении потоков в рамках ГТС».

«Еврокомиссия призывает все стороны, которых это касается, компании и соответствующие министерства Украины и России, найти немедленное решение в соответствии с решением Стокгольмского арбитража», — резюмирует ЕК.

Эксперты полагают, что достичь компромисса между сторонами конфликта без посредничества ЕС не удастся. При этом, в случае разрыва контрактов, «Газпром» вряд ли сможет избежать выплаты неустойки или штрафа.

Решение о разрыве контракта с украинским «Нафтогазом» может привести к проблемам для «Газпрома», полагает Денис Фролов, руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm.

Во-первых, разорвать контракт в одностороннем порядке зачастую очень сложно. В договорах обычно прописывают основания, которые дают на это право. Если таких оснований в данном случае нет, то такое расторжение будет расцениваться как отказ от исполнения обязательств, и в судебном порядке можно добиться принудительного исполнения своих обязанностей, на которые сторона подписалась.

«Во-вторых, разрыв контракта приведет к убыткам для «Газпрома» — мало шансов, что компании удастся избежать компенсации «Нафтогаза» за расходы, которые будут вызваны таким решением. Также в договоре могут быть прописаны штрафные санкции за односторонний отказ от исполнения обязательств», — говорит юрист.

Происходящее больше напоминает очень оживленный торг с применением инструментов давления на оппонента, доступных только крупнейшему экспортеру газа в Европе, говорит генеральный директор инвестиционной компании «Харитонов капитал» Максим Харитонов.

Можно предположить, что в «Газпроме», оценив неизбежные финансовые потери от разрыва контракта, пришли к выводу о том, что они являются меньшим из зол, и поставки с учетом решения арбитража будут компании просто невыгодны. Либо речь идет о допустимом давлении на контрагента, с целью склонения последнего к пересмотру условий поставок для восстановления баланса интересов, о нарушении которого после вынесения решения суда российская компания заявляет, рассуждает Харитонов.

Российская компания, вероятно, будет аргументировать свою позицию о пересмотре соглашений с «Нафтогазом» тем, что текущие условия, кардинально отличаются от тех, которые складывались при подписании контрактов на поставку и транзит газа в 2009 году, полагает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Проблема данной конфликтной ситуации в том, что заместить украинский транзит наращиванием объема поставок в Европу по другим направлениям, не получится. В год через Украину прокачивается свыше 90 млрд кубометров, что составляет около половины от всего объема экспортных поставок «Газпрома», отмечает эксперт.

По его мнению, в момент разрыва старого контракта, необходимо заключать новый. «Газпром» попробует отвязать транзит от соглашения на поставку газа в Украину, и подписать контракт на год-два, чтобы дотянуть до момента ввода в строй газопровода «Северный поток-2». В переговорах, вероятнее всего, в качестве третьей стороны будет участвовать ЕС.

Глава Минэнерго Александр Новак заявил журналистам, что в ближайшее время намерен обсудить с еврокомиссаром по энергетике Марошем Шефчовичем ситуацию вокруг контрактов «Газпрома» с «Нафтогазом Украины».

«Только вернулся из командировки и из новостей узнал, что мне должен позвонить господин Шефчович. По телефону мы с ним будем обсуждать все вопросы. В целом мы с ним договаривались на последней встрече, что будем периодически встречаться, и после того как будет вынесено окончательное решение арбитражного суда встретимся, обсудим все детали», — сказал журналистам Новак.

«Мы исходим из того, что контракты должны исполняться», — добавил министр.