Закрутили вентиль: «Газпром» оставил Украину без газа

Заморозить Украину

В результате отказа «Газпрома» поставлять газ на Украину, страна столкнется с дефицитом топлива и будет вынуждена уже 3 марта ввести экономный режим потребления.

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«В феврале «Нафтогаз» сделал предоплату и рассчитывал с 1 марта получать российский газ в объемах примерно от 18 до 20 миллионов кубометров в сутки. К нашему удивлению «Газпром», нарушая условия контракта и нарушая предварительные договоренности, вернул деньги вчера и отказался поставлять газ на Украину», — заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев

«Поскольку мы сейчас находимся в периоде низких температур и подземные хранилища газа работают на максимальной мощности, как раз эти 18 миллионов кубов из суточного потребления, примерно, в 200 миллионов кубов и стало нашим дефицитом», — сказал Коболев.

Ранее стало известно, что с 1 марта «Газпром» отказался возобновлять поставки российского газа на Украину. «Нафтогаз» даже перечислил российскому контрагенту средства для оплаты мартовских поставок, однако «Газпром» отказался начать поставки из-за отсутствия дополнительного соглашения к действующему контракту.

Заместитель председателя правления холдинга Александр Медведев подтвердил журналистам, что деньги за мартовские поставки от «Нафтогаза» российская монополия получила.

«Однако, как говорится, дорого яичко к Христову дню», — сказал Медведев.

На сегодня не согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку газа, необходимое для начала поставок, пояснил он. «Поэтому в этой ситуации мы, действуя в добросовестном ключе, вернули в полном объеме поступившую от «Нафтогаза Украины» сумму. Очевидно, что поставки газа с 1 марта для НАК «Нафтогаз Украины» осуществляться не будут», — сказал замглавы «Газпрома».

Эти объемы пока нечем перекрыть, сказа Коболев. Поэтому «Нафтогаз» предложил министерству энергетики и угольной промышленности страны ввести временно экономный режим потребления газа по Украине. «План предусматривает введение специального режима потребления газа на промышленных предприятиях, снижения потребления тепловой генерацией на 5-10%», — сказал глава «Нафтогаза».

По словам Коболева в этой ситуации у Киева есть «юридические основания» брать газ из транзитной трубы, но он этого делать не будет.

Заявление о возможном дефиците газа выглядит неожиданным, комментирует аналитик Энергетического центра бизнес-школы Сколково Александр Собко. Дело в том, что объемы, которые «Газпром» должен поставлять на Украину согласно обновленным условиям контракта относительно невелики — 5 млрд куб. м в год — и соответствуют среднесуточным значениям в 13,6 млн куб. м, поясняет эксперт.

При этом сейчас «реверсный» канал поставок через Словакию загружен незначительно, возможность увеличения составляет 25 млн куб. м, что может компенсировать запланированные поставки из России.

Кроме того, сохраняются высокими запасы в украинских ПХГ (10 млрд куб.м., из них 4 млрд куб. м активного газа). Возможно, свою роль в этой ситуации сыграло нынешнее резкое похолодание, в результате чего «Нафтогазу» предпочтительно получить газ оперативно непосредственно на восточной границе.

Кроме того, «Нафтогаз» заинтересован привлечь внимание к ситуации, когда «Газпром» (независимо по каким причинам) вновь отказывается поставлять топливо на Украину,

отмечает эксперт.

«Нафтогаз» также заявил, что планирует потребовать от «Газпрома» компенсации убытков, понесенных в результате этого нарушения», — говорится в сообщении украинской компании. В компании расценили отказ «Газпрома» начать поставки уже оплаченного газа как нарушение договорных обязательств и решения Стокгольмского арбитража.

«Отказываясь поставлять газ, за который была внесена предоплата, «Газпром» делает невозможным выполнение «Нафтогазом» решение суда о закупке минимальных контрактных объемов газа», – заявил предправления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Европейским коллегам следует задуматься, стоит ли разрешать такому контрагенту усиливать свое и без того значительное влияние на их рынок за счет строительства «Северного потока – 2», – цитирует Коболева пресс-служба украинской компании.

Снова суд?

Для того, чтобы отказаться от выполнения обязательств по поставкам, у «Газпрома» должны быть веские основания, отмечают юристы.

Чтобы точно оценить правомерность «Газпрома», необходимо знать, о чем идет речь в дополнительном соглашении, рассуждает руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов.

Если в нем должны были быть согласованы какие-то условия, без которых начать поставку невозможно, то задержку нельзя назвать нарушением договора. Однако, возникает вопрос, по чьей вине эти условия до сих пор не согласованы – это может быть виной любой из сторон, отмечает юрист.

Также стоит учитывать, что сторона не может без оснований вернуть предоплату, так как это может расцениваться как отказ от исполнения своих обязанностей по договору.

В случае такого конфликта речь должна идти либо о расторжении договора, либо о передаче спора в суд. В этом случае возможно решение суда о принудительном исполнении положений договора, если нет оснований для его одностороннего расторжения, полагает Фролов.

Возможно, действительно, для начала поставок необходимо допсоглашением привести контракт в соответствие с актуальным решением суда и речь идет не об отказе, а об отсрочке, вызванной исключительно техническими причинами, отмечает исполнительный директор HEADS Consulting Никита Куликов.

С другой стороны, очень сложно не связывать воедино принятие решения об отказе в начале поставок с вынесением решения Стокгольмского арбитража, по которому «Газпром» обязан выплатить «Нафтогазу» $2,6 млрд, добавляет юрист.

«Обида? Вряд ли, но с учетом того, что «Газпром» намерен отстаивать в апелляции свою правоту, российская компания вполне вероятно может взять тайм-аут до окончательного разрешения спора, при этом по факту поставив «Нафтогаз» в крайне неудобное и рискованное положение, — добавил он.

Действующий контракт на поставки газа, равно как и контракт на транзит через ГТС Украины, были подписаны «Газпромом» и «Нафтогазом» в январе 2009 года. Оба контракта рассчитаны до 31 декабря 2019 г.

В документе на поставку газа были предусмотрены обязательства Украины отбирать в 2009 году 40 млрд куб. м газа в 2009 г., а начиная с 2010 г. — по 52 млрд куб. м ежегодно. В 2012–2015 гг. «Нафтогаз» выбирал намного меньше газа, чем было оговорено, и по действующему контрактному принципу take or pay должен быть заплатить «Газпрому» за недобор.

С 2015 году «Нафтогаз» и вовсе перестал закупать газ у российской монополии, перейдя на закупки голубого топлива в Европе путем реверса ранее поставленного в ЕС российского же газа.

«Газпром» в то же время, после запуска нового газового маршрута «Северный поток», сократил объемы транзита через Украину.

Киев хочет денег

Между тем, еще в 2014 году стороны перевели выяснение своих отношений в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, подав встречные иски.

22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору двух компаний из-за контрактных условий на поставку российского газа. Суд полностью отклонил требования «Газпрома» по пункту take or pay («бери или плати») на сумму $56 млрд за 2009-2017 годы, однако постановил «Нафтогазу» выплатить российской компании просроченную задолженность за поставки газа в размере $2,019 млрд с процентами и продолжить закупать газ у «Газпрома» в размере 80% от контрактных объемов (порядка 5 млрд кубометров в год). При этом цена на газ для Украины была изменена с нефтепродуктовой формулы на привязку к цене германского хаба NCG.

28 февраля Стокгольмский арбитраж принял решение по второму иску и обязал «Газпром» заплатить «Нафтогазу» $4,6 млрд за недостаточный транзит в 2009–2017 гг. В результате взаимозачета по обоим искам счет по итогам судебных тяжб оказался $2,56 млрд в пользу «Нафтогаза».

«Газпром» уже заявил, что не согласен с таким решением и «будет защищать свои права всеми способами, доступными ему в соответствии с применимым законодательством».

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что если российская сторона не станет выполнять решение арбитража, то Киев будет добиваться ареста активов «Газпрома».

«Безотлагательно собрать совещание, и если «Газпром» не выплатит НАК «Нафтогаз» (средства согласно решению суда), НАК должен добиться ареста активов «Газпрома» и обеспечить выполнение решения суда», — заявил он на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Высказывания Порошенко носят исключительно популистский характер, уверен Куликов. «Я думаю, что

президент страны, которая путем обжалования решения Высокого суда Лондона отодвигает сроки возвращения суверенного долга в размере $3 млрд, не может не знать, что как минимум до вынесения решения судом апелляционной инстанции «Газпром» может не выплачивать штраф.

Да и потом, ранее украинские власти уже занимались поиском активов «Газпрома» в связи с вменяемым российской компании нарушения антимонопольного законодательства в собственной юрисдикции, но до сих пор никакого успеха это не возымело», — добавляет юрист.

Кроме того, Порошенко поручил правительству инициировать трехсторонние консультации с Европейской комиссией и РФ для выполнения решения Стокгольма.

В свою очередь, министр энергетики РФ Александр Новак сказал журналистам, что пока рано говорить о возможности проведения трехсторонних переговоров по газу после решения арбитража. «Нужно увидеть решение суда, посмотреть, изучить. Заключение должно быть юристов. Поэтому давайте мы дождемся этого момента», — сказал он.