«Газпром» против «Нафтогаза»: счет $2 млрд в пользу Киева

Стокгольмский арбитраж вынес 28 февраля окончательное решение по разбирательству между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» относительно контракта на транзит газа через территорию Украины.

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Арбитры удовлетворили требования «Нафтогаза» на сумму $4,673 млрд в связи с подачей газа для его транзита европейским потребителям в меньшем объеме, чем это было предусмотрено контрактом.

С учетом ранее присужденной в пользу «Газпрома» суммы по контракту на поставку, арбитры произвели зачет встречных требований, по итогам которого «Газпром» обязан заплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд.

Первым об этом заявил «Нафтогаз Украины», затем подтвердил и сам «Газпром». При этом

российский монополист заявил, что «выражает несогласие с данным решением арбитража» и «будет защищать свои права всеми способами, доступными ему в соответствии с применимым законодательством».

«Ранее эти же арбитры согласились с аргументами «Нафтогаза» о резком ухудшении cостояния украинской экономики, что повлекло снижение спроса на газ и неисполнение обязательств «Нафтогаза» по отбору газа. Однако в отношении «Газпрома», ссылавшегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был», — подчеркивается в официальном заявлении управления информации «Газпрома».

«С учетом итогов двух разбирательств, в отношениях «Газпрома» и «Нафтогаза» по поставкам и транзиту возник существенный дисбаланс, нарушающий базовые принципы шведского права, которым регулируется контракт», — обратили внимание в российской компании.

При этом по итогам разбирательства арбитраж отклонил требования «Нафтогаза» об увеличении тарифа на транзит газа и об изменении контракта в соответствии с украинским законодательством. Арбитраж установил, что к контракту не подлежат применению положения ни европейского, ни украинского антимонопольного законодательства.

Между тем в Киеве вовсю празднуют победу. О своем триумфе «Нафтогаз» заявил во всех соцсетях и даже успел ближе к ночи доложить президенту Украины Петру Порошенко.

«Наша общая позиция доказала, что мы можем побеждать и в юридических баталиях в Стокгольме», — сказал Порошенко и поздравил всех украинцев с этим историческим событием. При этом Порошенко подчеркнул, что данное решение суда является чрезвычайно важным — «это и укрепления золотовалютных резервов, и 100% позиция по верности нашей энергетической стратегии».

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что теперь «надо пересмотреть контракт с учетом арбитражного решения и требований европейского и украинского законодательства». «НАК намерен в ближайшее время предложить «Газпрому» начать переговоры по этому вопросу», — приводятся его слова в твиттере компании.

Кроме того, украинская сторона ожидает ускорения реформы собственного рынка газа после вынесенного судом решения.

Судебная история «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» началась еще в 2014 году, когда стороны предъявили друг другу встречные иски в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма.

«Газпром» требовал с украинской стороны оплаты просроченной задолженности за поставленный газ и соблюдения контрактного принципа «бери или плати» (take or pay). «Нафтогаз» же требовал пересмотра цены, контрактных условий поставок и транзита, возмещения переплат и компенсации за недопоставленные объемы газа по транзиту. По контракту сторон на транзит газа через территорию Украины в страны Европы от 2009 года, «Газпром» должен был минимально транспортировать через территорию Украины 110 миллиардов кубометров газа в год, однако в 2009-2013 гг. годовой транзит не превышал в среднем 94 млрд кубометров.

Международный суд рассматривал два дела отдельно — о контракте на поставки и о транзитных обязательствах.

22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору двух компаний из-за контрактных условий на поставку российского газа. Суд полностью отклонил требования «Газпрома» по пункту take or pay («бери или плати») на сумму $56 млрд за 2009-2017 годы, однако постановил «Нафтогазу» выплатить российской компании просроченную задолженность за поставки газа в размере $2,019 млрд с процентами и продолжить закупать газ у «Газпрома» в размере 80% от контрактных объемов (порядка 5 млрд кубометров в год). При этом цена на газ для Украины была изменена с нефтепродуктовой формулы на привязку к цене германского хаба NCG.

В лучших традициях российско-украинских газовых споров каждая из сторон стала трактовать исход дела в свою пользу.

Зампред правления «Газпрома» Александр Медведев 15 января заявил, что российский газовый холдинг не намерен оспаривать решение суда.

«Зачем? Там ничего нового нет. Решение арбитража вступило в силу», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Украинская сторона же тогда также праздновала победу. Однако позже «Нафтогаз» засекретил решение суда, отметив, что текст решения содержит развернутую информацию о контракте купли-продажи газа и дополнительных соглашениях, которая является конфиденциальной. Причем настолько, что в феврале «Нафтогаз» даже отказался предоставить эти данные министерству энергетики и угольной промышленности Украины.

«В мировой практике международного коммерческого арбитража имели место случаи, когда сторона арбитражного производства, против которой было вынесено решение, пыталась оспорить или усложнить выполнение арбитражного решения на том основании, что другая сторона якобы злонамеренно разгласила информацию в связи с арбитражным производством, что якобы нанесло вред стороне, против которой было вынесено решение», — пояснили в украинской компании.

Украина перестала закупать российский газ по действующему до 2020 года контракту с «Газпромом» с ноября 2015 года. В настоящее время «голубое топливо» страна приобретает у европейских поставщиков по «реверсной схеме», то есть фактически покупая у них тот же российский газ, но с наценкой. После обязующего решения арбитража Киев заявил о готовности вернуться к закупкам газа у РФ. Однако пока поставки так и не были возобновлены.

Впрочем, радость по поводу нынешней победы на Украине может быть недолгой. Действующий контракт на транзит российского газа через Украину заканчивается в 2019 году. С учетом планов по запуску «Северного потока-2», российская стороны вряд ли будет его продлевать.