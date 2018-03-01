Сытое будущее: как Россия победит бедность

Первую часть послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин посвятил борьбе с бедностью и улучшению качества жизни россиян. Именно это должно стать ключевой задачей нового правительства, убежден он.

В ближайшие шесть лет уровень бедности в России должен снизиться как минимум вдвое, заявил президент.

По его словам, наша страна должна увеличить ВВП на душу населения в 1,5 раза к середине следующего десятилетия, а средняя продолжительность жизни превысит 80 лет.

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Президент напомнил, что в 2000 году продолжительность жизни составляла немногим более 65 лет. В 2017 году она достигла исторического максимума и составила почти 73 года.

«Россия должна уверенно войти в клуб стран «80 плюс», где продолжительность жизни превышает 80 лет. Это в том числе такие страны, как Япония, Франция, Германия»,

— перечислил Владимир Путин.

Для этого необходимо, например, решать проблемы в здравоохранении. Объем расходов в этой сфере должен вырасти вдвое. По словам президента, «в 2019-2024 годах на развитие здравоохранения из всех источников потребуется ежегодно направлять в среднем более 4% ВВП, но стремиться надо, безусловно, к 5%».

«В абсолютном выражении это будет означать, что общие расходы на здравоохранение должны увеличиться вдвое, при этом надо найти дополнительные возможности для финансирования, которые бы не сдерживали экономический рост», — подчеркнул президент.

При реформе здравоохранения на местах слишком увлеклись административными преобразованиями и «забыли о главном – о людях», посетовал президент. Так что необходимо ликвидировать подобные перегибы, когда из-за закрытия фельдшерских пунктов и медицинских кабинетов в малых населенных пунктов люди остались без оперативной медицинской помощи.

Новое правительство также должно подготовить специальную программу системной поддержки и повышения качества жизни людей старшего поколения.

В частности, он призвал создать условия достойного долголетия. По словам президента, необходимо увеличить размер пенсии (индексация должна превышать инфляцию), и сократить разрыв между пенсией и зарплатой, которую человек получал.

Нельзя забывать и о демографии. По словам Владимира Путина, численность трудоспособного населения в 2017 году снизилась на миллион человек, и эта тенденция будет сохраняться в ближайшее время. В связи с этим программы поддержки семей необходимо продолжать, уверен он.

«За предстоящие шесть лет на меры демографического развития, на охрану материнства и детства нам нужно будет направить не менее 3,4 триллиона рублей», — сказал Путин.

Это на 40% больше, чем в предыдущие шесть лет, отметил он. «В 2012-17 годах мы направили на эти цели 2,47 трлн рублей», — сказал президент.

В будущем Владимир Путин обещал помочь решить проблему с занятостью молодых матерей. Если мама хочет выйти на работу, то у нее должна быть такая возможность. Для этого нужно создавать новые места в яслях. «За три года должно быть создано более 270 тысяч мест в яслях. Для решения этой задачи окажем финансовую поддержку регионам в объеме порядка 50 млрд рублей из федерального бюджета», — сказал он.

В целом проблема бедности россиян очень тревожит президента. По его словам, сейчас около 20 миллионов россиян находятся за чертой бедности. Путин назвал эту цифру недопустимо большой. Даже работающие люди живут «очень скромно». «Нам необходимо серьезно обновить структуру занятости, которая сегодня во многом неэффективна и архаична, дать людям хорошую работу, которая мотивирует, приносит достаток, позволяет реализовать себя, создать современные достойно оплачиваемые рабочие места», — заявил президент.

При этом президент ожидает, что повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России до прожиточного минимума позитивно скажется на доходах 4 миллионов россиян.

«Мы впервые в новейшей истории смогли приравнять минимальный размер оплаты труда к прожиточному минимуму. Эта норма начнет действовать с первого мая 2018 года, что позитивно скажется на доходах около 4 миллионов человек», — сказал Путин.

Совфед в среду одобрил президентский закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Документ устанавливает МРОТ с 1 мая в размере 11 тысяч 163 рубля в месяц, доведя его до величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Однако, как отмечал ранее «Газете.Ru» глава Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ) Сергей Беляков, для борьбы с бедностью мало уровнять МРОТ и прожиточный минимум, уместно сначала этот прожиточный минимум хотя бы привести в соответствие с реальными, а не нарисованными на бумаге потребностями человека.

По словам замдиректора НИИ «Центр развития» ГУ-ВШЭ Валерия Миронова, чтобы увеличить ВВП на душу населения в 1,5 раза к середине следующего десятилетия, экономический рост в России в ближайшие годы должен быть больше мирового, то есть не 3,5%, а ближе к 5%. Однако

каким образом, это будет сделано, в послании Федеральному собранию ничего не сказано, отмечает он.

«Конечно, нужно увеличить производительность труда, о которой говорит президент, развивать здравоохранение и инфраструктуру, это поддержит рост, если, конечно, он будет. Что именно «зажжет», стимулирует этот рост, в послании не сказано.

Должна быть, хотя бы у бизнеса, программа долгосрочного развития, которой сейчас нет, есть только краткосрочные программы. Нет структурного понимания, что будет», — говорит Валерий Миронов.