«Как взрослый человек может прожить на 10 тысяч рублей?»

— Реальные доходы россиян падают несколько лет подряд. За прошлый год падение составило 1,7%. Верите ли вы в положительный результат по итогам этого года?

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— Не верю. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в экономике, начиная с мая. Пока деньги есть или оперативно «находятся», потому что впереди выборы. Но что будет потом? Я не исключаю, например, повышения пенсионного возраста. Мои личные наблюдения говорят о том, что все только ухудшается, особенно в регионах, в глубинке. Там нет работы, завышены тарифы на оплату коммунальных услуг, управляющие компании воруют, лекарства дорожают, медицина недоступна. А люди за все это платят. Отсюда – падение уровня жизни.

— Вы заговорили о повышении пенсионного возраста, и эта тема сейчас активно обсуждается в экспертных кругах. На ваш взгляд, есть необходимость в этом?

— Я категорически против повышения пенсионного возраста. В этом году порядка 45 тысяч граждан и так столкнется с проблемой, когда, даже достигнув пенсионного возраста, они не смогут получить страховую пенсию. Среди основных причин – нехватка так называемых пенсионных баллов, а также страхового стажа. Человек в этой ситуации должен либо продолжить работать, а это не что иное, как искусственное повышение пенсионного возраста, либо ждать еще пять лет и получать социальную пенсию. Получается, это открытая экономия на пенсионерах.

— В этом году страховые пенсии проиндексированы на 3,7%. Сейчас Минтруд предлагает повысить социальные пенсии на 2,9%. Вы выступали за индексацию и для работающих пенсионеров. Есть ли шансы, что и они получат «прибавку»?

— С одной стороны, индексация как таковая – это не повышение размера пенсий, в отличие от того посыла, который пытаются адресовать обществу. Но с другой стороны, пенсия должна быть проиндексирована, причем для всех пенсионеров: и работающих, и неработающих. Для работающих пенсионеров должны быть проведены полноценный перерасчет пенсии и полноценная индексация. Законопроект об этом уже внесен нами в Госдуму. Дело в том, что пенсионные права уже сформированы, вне зависимости от того, работает пенсионер или нет, а индексация в данном случае – это сохранение покупательной способности пенсии.

— Среди экспертов есть мнение, что для некоторых категорий граждан, например, для пенсионеров, прожиточный минимум завышен…

— Это лукавство.

Если бы нашим пенсионерам ничего не нужно было, если бы им всего хватало, тогда они бы не искали на магазинных полках просроченные или слегка портящиеся продукты, на грани окончания срока годности. Они бы не покупали от безысходности этот неликвид.

Когда пенсионер получает на уровне прожиточного минимума, он тут же отдает половину за квартиру, даже на лекарства не хватает.

— Минтруд принял решение не пересматривать потребительскую корзину до 2020 года. Правильное ли это решение на фоне экономической ситуации в стране? Депутаты собираются выйти с предложением о переносе сроков пересмотра потребительской корзины?

— Потребительскую корзину давно нужно пересмотреть, поскольку она определяет прожиточный минимум. Пятилетний срок действия прежней корзины завершился в декабре 2017 года. Автоматическое продление со стороны правительства был своеобразным шагом, неоправданным. В Госдуму уже внесен депутатский законопроект, который предполагает пересмотр уже в 2018 году структуры потребительской корзины, а также процентного соотношения в ней продовольственных и непродовольственных товаров и услуг.

— Уровень жизни в регионах разный, нет ли смысла считать потребительскую корзину относительно к каждому субъекту РФ?

— Прожиточный минимум — это понятие универсальное для всей страны. При этом каждый регион устанавливает свой прожиточный минимум. Например, на территориях с особыми климатическими условиями установлен другой минимум, действуют другие социальные гарантии. Поэтому, в целом, конечно, можно рассмотреть такой вопрос, но здесь не должно быть какого-то перекоса и дискриминации.

— Планка для МРОТ – 11 163 рубля, что составляет 100% прожиточного минимума на второй квартал прошлого года. Можно ли прожить на эти деньги?

— Учтите, что тут мы говорим об 11 тысячах рублей, с которых необходимо уплатить еще и подоходный налог 13%. Конечно, невозможно на них прожить. Вот 10 тысяч рублей. Как взрослый человек может прожить на эту сумму? Даже один. А еще если семья, жилищно-коммунальные услуги сюда же, проезд, прочие расходы. Конечно, это тот самый минимум, который позволяет физиологически выживать людям, не умереть с голоду: покупать недорогие макароны, крупы, воду. Я даже уже о мясных и рыбных продуктах не говорю.

Прожиточный минимум, который уместнее называть «прожиточным мизером», влияет на минимальный размер оплаты труда. Сейчас мы их уровняли. МРОТ в России будет увеличен не с 1 января 2019 года, как планировалось, а уже с 1 мая этого года. Так, наконец-то, мы наконец-то сделали тот самый шаг, который должны были давно сделать. Теперь надо двигаться дальше в этом направлении. Переходить к расчету и фиксации реального прожиточного минимума, а не условного, который есть сейчас.

— Как вы заметили, все же эта сумма МРОТ облагается подоходным налогом. На уровне депутатов этот вопрос как-то прорабатывается, есть мысли, как вернуть недостающие 13%?

— В этом случае, нужно уходить от плоской шкалы налогообложения и освобождать от подоходного налога тех, кто получает до полутора МРОТ, или даже до двух минимальных зарплат. Иными словами,

людей, которые зарабатывают 11 163 рубля, нужно вообще освободить от налога. И наоборот, для тех, кто получает свыше двух МРОТ, нужно ввести прогрессивную шкалу – от 13% до 70% в зависимости от доходов и сверхдоходов.

Ставка 13% была введена в 2000 году, когда задачей федерального центра было вывести из «тени» бизнес. Каким образом? Ввели одну из самых низких ставок налогообложения в Европе. И тем самым постепенно легализовывались трудовые отношения, бизнес выходил из «тени».

Станислав Красильников/ТАСС Председатель комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Ярослав Нилов на пленарном заседании Государственной думы РФ

Сейчас ситуацию в достаточной степени оздоровили и пришли к новой парадигме, когда необходимо, используя опыт развитых стран, кому-то вводить ставку «ноль», кому-то – повышенную. Сегодня же несправедливо действует одна и та же ставка 13% для всех: и на уровне МРОТ, и на миллион в день.

— Недавно в Госдуму внесен законопроект, который устанавливает ставку 18% по доходам свыше 24 млн руб. в год. Ожидается, что поступления налогов увеличатся на 200 млрд руб. Стоит ли повышать планку в сегодняшних экономических условиях?

— В нынешней ситуации повышение ставки, пожалуй, это неизбежная мера, потому что она позволит снизить градус социальной напряженности. В противном случае правительство вынуждено будет идти на непопулярные меры, например, увеличивать пенсионный возраст, снижать объемы социальных выплат, замораживать индексацию. А что такое заморозка индексации или, проще говоря, неиндексация? Это снижение покупательной способности, которое неизбежно приводит к тому, что все больше людей начинают жить за чертой бедности.

— Нет ли здесь риска, что такие изменения могут сыграть не на пополнение бюджета, а заставят людей искать способы ухода от налогов?

— Риск есть всегда. Но сегодня у нас достаточно полномочий и предусмотрена очень серьезная ответственность за то, что работодатели, работники пытаются уходить в «серые» отношения, нетрудовые отношения, неофициальные. Хотя есть достаточно примеров, когда это происходит за счет нелегального привлечения иностранной рабочей силы.

— Министр экономического развития России Максим Орешкин выступил с предложением рассмотреть возможность введения для самозанятых в стране налоговую ставку в размере 6% от выручки. На ваш взгляд, это эффективная мера? .

— Нет, потому что те, кто хотел, те легализовались через ИП, либо они и так трудоустроены, и им это всё сложно, непонятно, не нужно, обременительно. Нам надо решать вопрос с самозанятыми. Сначала было принято решение: давайте мы позволим самозанятым легализовать отношения с государством и формировать свои права, в том числе пенсионные. Хорошо, теперь не надо регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, и уже отдельным законом необходимо теперь прописать порядок действий. Пока идут дискуссии. До чего мы договорились? Теперь министр Орешкин предлагает доходы самозанятых облагать налогом 6%. То есть, это то же, что и в случае с ИП.

Если уж мы хотим сделать так, чтобы самозанятые легализовались, можно предложить им, к примеру, купить патент. Допустим, за 5000 рублей в год. Подал заявление, обозначился как самозанятый, и можешь приобрести этот патент в течение, грубо говоря, трех месяцев, полугода. В рассрочку. Эти деньги надо ведь сначала заработать, откуда взять всю сумму сразу?

Когда я с самозанятыми общаюсь, они прямо спрашивают, зачем им все это. Они не видят смысла ходить куда-то, писать бумаги, платить какие-то налоги.

К примеру, пенсионер сидит дома и занимается репетиторством. Как он будет платить 6%?

— Некоторые дети зарабатывают в соцсетях, например, становясь блогерами. Есть ли планы легализовать их труд?

— Можно подумать о снижении возраста, когда люди могут зарегистрировать ИП и платить налог в 6%. По Трудовому Кодексу, с 14 лет гражданин может трудоустроиться, но это не должно мешать учебе и неблагоприятно отражаться на здоровье. Должно быть и согласие родителей. Давайте обозначим определенные сферы, где можно зарегистрировать ИП, соответственно, уже платить налоги, формировать свои права. Так, и государство доход получает, и человек легализован. Когда мне было 11 лет, я изготавливал изделия из кожи, у меня их забирали начинающие бизнесмены, продавали, даже за границу возили. Я сам хотел зарабатывать деньги, делал мольберты для художественной школы, расписывал шкатулки. В 14 лет уже многие готовы работать, например, проектировать, программировать, делать сайты.

— Какая у вас оценка по теневому сектору и какую долю в нем занимают иностранцы?

— Создан симбиоз нелегальных мигрантов и заинтересованного бизнеса. Потому что эти люди – бесправные, у них нет желания отстаивать свои права, у них нет возможности это делать. С ними можно поступать как с безмолвными орудиями труда, это практически рабовладельческий строй. Таким сотрудникам можно не платить, недоплатить, заставить подписать любые бумаги.

Как с этим борются Минтруд или Роструд? Конечно, они что-то делают. Но прорывных результатов мы пока не видим. Сегодня любого дворника проверь – через одного, наверняка и у него там не всё в порядке с документами. Возьмите граждан России, которые живут в соседних областях – Тульской, Рязанской, Орловской… Множество соседних областей, откуда люди готовы приезжать работать вахтовым методом, но их сюда просто не пускают, потому что рынок заполонен дешевой мигрантской рабочей силой.

— Согласно докладу Международной организации труда, число безработных в мире выросло, достигнув рекордных 192,7 млн человек. В России ситуация иная – количество безработных снижается. Какова реальная ситуация сегодня, может быть, низкий уровень безработицы — это не так и хорошо?

— В России официально зарегистрировано около одного миллиона безработных, и наблюдается тенденция к снижению. Но почему это происходит? Потому, что у нас максимальное пособие по безработице не доходит и до 5 тысяч рублей. Люди просто не видят смысла вставать на учет. Неофициально, по моим данным, речь идет о 10 миллионов безработных.

— Ранее вы неоднократно заявляли о «законном» произволе АСВ, которое заставляет людей в судебном порядке вернуть деньги, снятые перед отзывом у банков лицензии. Вы отправили в ЦБ письмо с просьбой пересмотреть такие полномочия агентства. Были ли получен ответ?

— Ответа пока нет.

— Также в письме к главе Банка России Эльвире Набиуллиной вы затронули тему повышения компенсационных выплат по депозитам в банках-банкротах с 1,4 млн руб. Планируется ли вывести инициативу в законопроект?

— В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий возмещение всей суммы депозита. Кроме того, мы сейчас прорабатываем возможность введения гарантированной страховой выплаты для некоммерческих организаций.