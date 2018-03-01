Эффект бумеранга: антироссийские санкции ударили по США

Американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil Corp сообщила, что начала процедуры выхода из ряда совместных с «Роснефтью» проектов, из-за санкций, которые вводлись США и ЕС с 2014 года в отношении российских юридических и физических лиц.

«В связи с вышеизложенным, корпорация и ее аффилированные лица продолжают соблюдать все действующие законы, правила и положения. В конце 2017 года корпорация решила выйти из этих совместных предприятий. Корпорация ожидает, что официально начнет вывод в 2018 году», — говорится в годовом отчете компании.

Речь идет о созданных в 2013-2014 годах ExxonMobil и «Роснефтью» совместных предприятиях для проведения геологоразведочных и научно-исследовательских работ в Карском и Черном морях.

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Свои убытки от выхода из этих проектов ExxonMobil оценила в $200 млн.

В прошлом году компании уже пришлось заплатить штраф в $2 млн. OFAC, спецподразделение американского минфина по санкциям, сообщило, что Exxon в период с 14 по 23 мая 2014 года компания подписала восемь документов с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, который находится в санкционном списке. Корпорация с претензиями не согласилась, но ей это не помогло. Как не помог и тот факт, что ее бывший руководитель Рекс Тиллерсон ныне возглавляет Госдепартамент.

«Американским нефтяникам надо платить дивиденды. Доходность по их бумагам настолько велика (4%), что ее нужно как-то поддерживать. Как это сделать? Отказ от проектов, политически близких США, в Америке не поймут. Один из факторов стоимости компаний в США — господдержка, поэтому им приходится при любом предлоге включать управление страновыми рисками и отказываться от проектов с компаниями под временными санкциями», — комментирует решение Exxon директор аналитического департамента «Golden Hills - КапиталЪ АМ».

Это решение уже прокомментировал пресс-секретарь «Роснефти Михаил Леонтьев. «К сожалению, оно ожидаемое не только нами, но и Exxon самой, поскольку Exxon несет убытки, Exxon хотел этими проектами заниматься. Я хотел бы обратить внимание, что речь не идет о сворачивании вообще сотрудничества, речь идет о шельфовом бурении, текущих проектах, которые не могут быть заморожены, поскольку Exxon не может выполнить своих обязательств», — заявил РИА «Новости» Леонтьев.

Сильного удара «Роснефть» не получит, так как Exxon выходит только из совместных проектов по поискам нефти, считает Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets.

«Да, сроки поиска новых месторождений это сдвинет, так как «Роснефти» придется искать нового партнера, но критического удара по компании здесь нет», — полагает он.

По его мнению, многие организации, не желая иметь неприятности от США, могут начать отказываться от совместных проектов с российскими компаниями.

«Но здесь вопрос не столько в чисто политическом плане, сколько в том, что США активно наращивают добычу нефти, газа и всеми силами пытается выйти на лидирующие позиции, обогнав Россию», — добавляет аналитик.

Стоит подчеркнуть, что пока власти США не требуют от Exxon выйти из крупнейшего проекта в России «Сахалин-1». Оператором является «Эксон Нефтегаз Лимитед», в которой американцам принадлежит 30%, «Роснефти» — 20%, индийской ONGC — 20%, японской SODECO — 30%.

Единственный вопрос, который сейчас вносит интригу в окончательный уход Exxon из России — это как раз «Сахалин-1», который американская компания смогла отстоять в 2014 году и сейчас по большому счету развивает самостоятельно при посильном участии «Роснефти», полагает аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко.

С учетом колоссальных средств, вложенных американской компанией в проект, а так же усилий, затраченных на его реализацию, выход из него для Exxon не имеет никакого смысла.

«Я думаю, что, скорее всего, «Сахалин-1» Exxon сохранит, а громкие заявления о выходе из всех проектов в России, которые по большому счету на сегодняшний день и так свернуты, делаются для отвода глаз от главного и самого ценного актива американской компании на волне очередного подъема антироссийских настроений в США и подготовки новой порции санкций», — отмечает эксперт.

Ситуация с вынужденным отказом ExxonMobil от проектов с «Роснефтью» в очередной раз доказывает, что санкции против России наносят ущерб американскому бизнесу, заявил РИА «Новости» торговый представитель России в США Александр Стадник.

«Нам могут сколько угодно рассказывать о якобы миллиардных потерях российского оборонного комплекса из-за санкций США. Однако ситуация с ExxonMobil, напротив, указывает на то, что создатели санкций используют диктаторские методы в отношении именно американского бизнеса, стреляя ему в ногу», — приводит агентство его слова.