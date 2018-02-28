Метры класса люкс: ипотека добралась до богатых

Январь этого года показал рост рынка ипотеки в России более чем в два раза по сравнению с прошлогодними результатами. За первый месяц 2018 года было выдано 78,2 тысячи ипотечных кредитов на сумму 148,5 млрд рублей, свидетельствует статистика Центробанка. Год назад ипотеку оформили 40,2 тысячи заемщиков на сумму в 71,3 млрд рублей.

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Напомним, что по итогам прошлого года был установлен исторический рекорд по объему выданных ипотечных кредитов. Всего за 2017 год банки оформили ипотеки более чем на 2 трлн рублей. Показатель превысил не только уровень 2016 года в 1,4 трлн рублей, но и максимум 2014 года в 1,8 трлн рублей.

Рост выдачи ипотечных кредитов в нынешнем январе связан прежде всего с отложенным спросом, который сформировался в конце 2017-го года. Многие не спешили с принятием решения о покупке квартиры из-за грядущих праздников и планов на отпуск, отметила заместитель коммерческого директора ГК «Инград» Ольга Кузнецова.

В свою очередь, руководитель аналитического центра «Русипотека» Сергей Гордейко отмечает, что рассмотрение и одобрение большого числа заявок, поданных в декабре, банки перенесли на январь.

В Сбербанке сегодняшнюю ситуацию связали с заданным трендом на рынке еще с сентября прошлого года. Если посмотреть на данные Банка России, то средневзвешенная ставка за первый осенний месяц прошлого года снизилась с 10,59% до 10,05%, а уже в следующем месяце опустилась ниже 10%.

При этом если в прошлом январе средневзвешенная ставка по кредитам, выданным в течение месяца, составляла 11,84%, то в январе 2018 года речь идет о 9,85%.

Снижению ставок способствует смягчение денежно-кредитной политики ЦБ. В прошлом году Банк России снизил ключевую ставку с 10% до 7,75% годовых, в феврале этого года он уменьшил ее до 7,5%.

По словам Ольги Кузнецовой, снижение регулятором ключевой ставки и ожидание последующего уменьшения ставок банками продолжает оставаться одним из драйверов ипотечного рынка.

«Полагаем, что общее снижение ипотечных ставок продолжится и составит за год 1,25-1,5%», — отметила член правления банка «ДельтаКредит» Ирина Асланова. Ранее глава АИЖК Александр Плутник спрогнозировал среднюю ставку по рынку на уровне 9% в 2018 год, добавив, что к концу года она может опуститься до 8%.

«Этот год должен стать очередным рекордом по объему продаж ипотеки в России», — полагает руководитель департамента ипотечного кредитования ВТБ Евгений Дячкин.

Он подчеркивает, что ставки продолжат снижаться, хотя и не так динамично, как это было в 2017 году.

«К концу 2018 года ставка на рынке может опуститься ниже 9%. По нашим оценкам, объемы выдачи ипотеки в стране могут достичь 2,4-2,5 трлн рублей, а портфель — 6 трлн рублей», — прогнозирует он.

Застройщики считают, что на данный момент на рынке наиболее благоприятные условия для покупки жилья. Поступательное удешевление кредитов есть уже сейчас, цены остаются в рамках прошлого года, а высокий уровень конкуренции заставляет застройщиков идти на всевозможные скидки, которые могут достигать 20%, обращает внимание директор по связям с общественностью ГК «МИЦ» Ольги Новицкая.

При этом, по ее словам, есть категории людей, которые не планируют дожидаться каких-то рекордно низких показателей по ставкам. Сегодня часть покупателей, у которых есть какие-то накопления, при этом они не уверены в том, что цены на недвижимость не будут расти, стараются закрыть вопрос с покупкой жилья как можно скорее. Это также стимулирует спрос на кредиты.

Одновременно многие застройщики продолжают реализовывать совместные программы с банками, предлагая покупателям все более выгодные условия. Антон Ширяев, директор правового агентства ГК «Сибпромстрой», заметил, что, например, на сегодняшний день самая низкая ставка, субсидированная застройщиком, в Подмосковье составляет 5,17%. Год назад вряд ли можно было предположить, что такие ставки будут реальными.

Кроме того, ипотека стала активно развиваться и в более дорогом сегменте. Директор по маркетингу ГК Insigma Ольга Нарт говорит, что если ранее на жилье класса премиум основным финансовым инструментом для покупки квартиры считалась только рассрочка, то теперь некоторые клиенты предпочитают ипотеку.

Доля ипотечных сделок в некоторых проектах жилья премиального класса, по ее оценке, достигает 20% от общего объема сделок.

С учетом того, что ставки снизились, покупатели иногда предпочитают взять ипотеку, чтобы единовременно не выводить крупные суммы денег из бизнеса. Некоторые выбирают этот инструмент, так как более гибко могут выбрать сумму первоначального взноса и срок погашения кредита, другие используют возможность увеличения бюджета покупки за счет кредитных средств, а, следовательно, и улучшают характеристики приобретаемого жилья.