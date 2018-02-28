Рост окончен: США уронили рубль

Рост рубля был совсем недолгим, после двух дней подъема российская валюта начала слабеть. На 13.19 МСК курс американской валюты на московской бирже составил 56,3 рублей (+0,025%). Впрочем, курс евро к этому времени составил 68,74 рублей (-0,1%).

В минувший вторник 27 февраля курс американской валюты продемонстрировал минимальное значение в этом году — 55,56 рублей.

Как объясняют эксперты, сразу несколько факторов помогли рублю укрепиться. «Недавнее повышение кредитного рейтинга России американским агентством S&P оказало локальную поддержку рублю и спросу на акции российских компаний и облигации Федерального займа (ОФЗ)», — отмечает Сергей Костенко, инвестиционный аналитик Global FX. Кроме того, помог рост цен на нефть.

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Однако новый глава ФРС Джером Пауэлл не дал рублю дальше укрепляться. Накануне он не исключил возможность четырех повышений процентной ставки в 2018 году, но и не стал давать прогнозы по этому поводу. Глава ФРС выступал на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса, посвященных денежно-кредитной политике и состоянию экономики страны.

Пауэлл напомнил, что на декабрьском заседании Комитета по операциям на открытом рынке (руководящий орган ФРС) обсуждалось решение трижды поднять ставку в нынешнем году. «С тех пор, как мы видим, экономика усиливается, — отметил он. — Рынок труда продолжает укрепляться, согласно определенным данным, инфляция поднимается к нашей цели (2% — прим. «Газета.Ru»). Мы также видим продолжающееся укрепление во всем мире».

«Инвесторы восприняли слова чиновника об улучшении перспектив американской экономики как сигнал к быстрой нормализации монетарной политики.

В среду будет опубликован большой блок статистики из Штатов, в том числе оценка ВВП, хорошие данные могут подкрепить слова Пауэлла, и восходящая коррекция доллара может ускориться», — поясняет эксперт БКС Брокер Сергей Гайворонский.

После выступления Пауэлла «рынок должен тщательнее проанализировать вероятность более энергичного роста ставок в 2018 году, причем в первый раз ставка будет повышена 21 марта — сомнений в этом практически нет», пишут в своем обзоре аналитики Sberbank CIB.

Кроме того, не оказывают такой поддержки рублю, как раньше, цены на нефть. «Рост доллара оказывает давление на сырьевые активы. Вчера к коррекции перешли фьючерсы Brent, в результате чего российская валюта оказалась под дополнительным давлением», — констатирует Гайворонский. Впрочем, на 13.36 МСК фьючерс на майский контракт на нефть марки Brent немного вырос (+0,15) и составил 66,69.

Также, по словам Гайворонского, эйфория от повышения суверенного рейтинга России агентством S&P, которая сопровождалась большими закупками ОФЗ, а соответственно, повышенным спросом на рубль, постепенно сходит с рынков. В центре внимания инвесторов могут оказаться новые санкции США, анонсированные на днях, а также рост доходностей американских облигаций, что спровоцирует коррекцию в ОФЗ и лишит рубль поддержки, добавляет он.

Так, глава Минфина США Стивен Мнучин на днях заявил, что новые санкции «будут введены в ближайшие 30 дней». «Мы применяем все существующие санкции и вводим новые», — добавил он.

Впрочем, временную поддержку рубль все равно получить еще может. Так, в среду российским компаниям предстоит уплатить налог на прибыль. Он составит около 200 млрд рублей, приводит данные Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ.

«Но с завтрашнего дня рубль останется наедине с интервенциями Минфина, укреплением доллара после речи нового главы ФРС и неопределенностью на сырьевом рынке»,

— предупреждает эксперт.

Учитывая, что против рубля будет играть дальнейшее уменьшение ключевой ставки ЦБ на фоне увеличения ставок американским Федрезервом и другими центробанками в мире, а также покупки валюты Минфином, наиболее вероятный сценарий на перспективу ближайших месяцев — нахождение курса рубля к доллару в диапазоне 54-61 рублей за доллар с некоторым стремлением к верхней части данного коридора, говорит Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК TeleTrade.

«Курс доллара с большой вероятностью оттолкнется от минимумов и будет двигаться 58 рублям, а затем к 60 рублям за доллар. Цены наиболее ликвидных ОФЗ упали в среднем на 20 б. п. — это значит, что интерес к рублевым активам постепенно падает», — резюмирует аналитик Алор Брокер Кирилл Яковенко.